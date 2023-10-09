أبو عبيدة: لا تفاوض حول أي تبادل للأسرى في ظل استمرار العدوان

بثت قناة الأقصى الفلسطينية مساء الإثنين، خطابا مصوّرا للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حول تطوّرات عملية “طوفان الأقصى” التي تنفذها المقاومة ضد الاحتلال.

وقال أبو عبيدة في ثالث أيام العملية إن “طوفان الأقصى كان ردا على عدوان بدأ به الاحتلال، ودفاعا عن مقدسات الفلسطينيين”. مؤكدا أن “معارك المقاومة لا تزال مستمرة في مواقع عديدة على الأرض”.

وأكد الناطق باسم الجناج العسكري لحركة حماس، أن المقاومة لن تتفاوض حول أي تبادل للأسرى، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحول تلويح الاحتلال بشنّ هجوم برّي على القطاع، قال أبو عبيدة إن جنود كتائب القسام ينتظرون هذا الهجوم “لإلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال المهشمّ”.