أب وأم وطفلاهما.. الاحتلال يُعدم عائلة فلسطينية ويمنع إسعافها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن رجلا فلسطينيا وزوجته وطفليهما الصغيرين استشهدوا، اليوم الأحد، بنيران الجيش الصهيوني في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، “وصول 4 شهداء من عائلة واحدة إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس، بعد إطلاق النار عليهم في طمون.”

وأضافت أن المستشفى استقبل جثث الرجل البالغ 37 عاما، والمرأة البالغة 35 عاما، وطفلين يبلغان 5 و7 أعوام أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن جميعهم مصابون بأعيرة نارية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن طفلي الزوجين الآخرين، البالغين 8 و11 عاماً أُصيبا بشظايا الرصاص، مضيفة أن القوات الصهيونية أطلقت النار على سيارتهم في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد).

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ما أسفر عن استشهاد المواطن علي خالد صايل بني عودة (37 عاما) وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عاما)، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (7 سنوات)، فيما أصيب طفلاهما الآخران مصطفى (8 سنوات) وخالد (11 سنة) بشظايا الرصاص في الرأس والوجه بصورة طفيفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من استلام مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، قبل أن تعلن الجمعية لاحقا عن استلام طواقمها أربعة شهداء من داخل المركبة: رجل وسيدة وطفلان، بالإضافة إلى طفلين أصيبا بشظايا الرصاص.

وقال الجيش الاحتلال الصهيوني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يحقِّق في التقارير المرتبطة بالحادثة.