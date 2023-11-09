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رياضة

أحد حرّاس “الخضر” مُصاب عشية مُواجهتَي الصّومال والموزمبيق

علي بهلولي
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أحد حرّاس “الخضر” مُصاب عشية مُواجهتَي الصّومال والموزمبيق
ح.م
مصطفى زغبة (من اليسار) في تربّص لـ "الخضر" شهر جوان الماضي.

يشكو حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة إصابة، عشية مُواجهتَي “الخضر” أمام الصّومال والموزمبيق.

وتُلعب المقابلتان في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب الحارس زغبة عن مباراة فريقه ضمك والزّائر نادي الأهلي، التي تُجرى عند كتابة هذه الأسطر مساء الخميس، في إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة السعودية.

وكان حارس “الخضر” قد غاب أيضا عن مباراة نادي ضمك والمُضيّف نادي التعاون في مسابقة البطولة، الأحد الماضي.

ولم تُوضّح إدارة نادي ضمك السعودي نوعية إصابة الحارس زغبة، ومدى خطورتها من عدمها، ومدّة العلاج والابتعاد عن المنافسات.

وصار مصطفى زغبة أحد الحرّاس الذين يعتمد عليهم النّاخب الوطني جمال بلماضي، حيث جلبه للمواجهات الأربع في الموسم الحالي، والخاصَّة بِشهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَين. بينما كان لقاء تونس في جوان المُنصرم، آخر مباراة يُشارك فيها أساسيا.

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