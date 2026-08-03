أحوال الطقس.. أمطار ورعود تضرب عدة ولايات وموجة حر تتواصل

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، نشرية خاصة بأحوال الطقس، حذر فيها من تقلبات جوية في عدة ولايات، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وأوضح الديوان أن توقعات اليوم الاثنين تشمل تساقط أمطار على ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

كما يرتقب نشاط رعدي في ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، بسكرة، أولاد جلال، جانت، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وفيما يخص موجة الحر، تشمل ولايات قالمة، قسنطينة، ميلة والبويرة، بينما يُتوقع هبوب رياح على ولاية برج باجي مختار، مع احتمال تشكل زوابع رملية بكل من برج باجي مختار وعين قزام.

أما بالنسبة ليوم الثلاثاء 4 أوت، فتستمر الأمطار على ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار، مع استمرار النشاط الرعدي في عدد من ولايات الشرق والجنوب، بينها سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط وجانت.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى موجة حر ستشمل، يوم الثلاثاء، الولايات الساحلية الشرقية، وهي الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة ومتابعة النشريات الجوية الرسمية.