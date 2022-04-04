أخبار الجزائر ليوم الإثنين 04 أفريل 2022

حجز 763 لتر من زيت المائدة، وفاة أستاذ في تسرب للغاز

الكمية كانت موجهة إلى المضاربة والاحتكار

حجز 763 لتر من زيت المائدة داخل مسكن بميلة

نسيم. ع

حجزت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، ليلة الأحد، 763 لتر من زيت المائدة داخل أحد المساكن يقع بحي صناوة العليا بقلب مدينة ميلة، لغرض المضاربة والبيع بأسعار غير مشروعة. وبحسب مصادر “الشروق”، فإن العملية جاءت اثر معلومات تلقتها ذات المصالح الأمنية تفيد بوجود كمية من الزيت مخزنة بأحد المساكن ليتم تشكيل دورية ومداهمة المسكن بعد ادن من وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، وبعد تفتيش المسكن عثر على 268 صفيحة من زيت المائدة من مختلف الأحجام، ليتم توقيف المشتبه فيه، في العقد الثالث من عمره، واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، أين تبين أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا.

وتأتي هذه العملية في إطار محاربة المضاربة والاحتكار للمواد الغذائية الأساسية، خصوصا في هذه الفترة التي تزامنت وشائعات تفيد بنقص وندرة مادة الزيت في الأسواق الأمر الذي جعل المواطنين يتهافتون على اقتناء قارورات زيت المائدة وبكميات كبيرة خوفا من الندرة مع دخول الشهر الفضيل.

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الضحية ناشط في العمل الخيري ويقدم دروس الدعم مجانا

وفاة أستاذ في تسرب للغاز متبوع بحريق في سكيكدة

إسلام بوشليق

شيعت جموع غفيرة من سكان قرية اقنة، ببلدية بني زيد، غرب ولاية سكيكدة، الاثنين، في جو جنائزي مهيب وبحضور شعبي غفير، جنازة أستاذ مادة الفيزياء المرحوم محمد أمين خنوفي 33 سنة، وذلك بمقبرة القرية، مع العلم أن الضحية توفى بمستشفى ابن سيناء بولاية عنابة متأثرا بالحروق الخطيرة التي تعرض لها نتيجة تسرب للغاز متبوع بحريق، من قارورة غاز البوتان في وقت السحور لليوم الأول من شهر رمضان المعظم، وذلك بمنزله، حيث دخل المرحوم في حالة غيبوبة قبل أن يفارق الحياة صبيحة الاثنين.

وبحسب سكان القرية، فإن الضحية تدخل لإنقاذ عائلته بعد نشوب حريق في منزله، في حدود الساعة الواحدة صباحا، وفعلا تمكن من رمي قارورة الغاز بيديه من نافذة منزله إلى الطريق العمومي، لكن النيران شبت في مختلف أنحاء جسمه ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، ونظرا لحالته الحرجة تقرر تحويله إلى مصلحة الحروق بمستشفى ابن سيناء بعنابة، بحكم أنه الحروق التي تعرض لها من الدرجة الثالثة، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين من الحادثة، تاركا وراءه زوجته وابنته ووالديه.

يذكر أن المرحوم معروف عنه بخصاله الحميدة، وأدى صلاة الجمعة يوم الحادثة تم صلى التراويح في اليوم الأول لرمضان الحالي كعادته بمسجد الفتح بقرية اقنة، وأنه مواظب على الصلوات في وقتها وقراءة القرآن الكريم، وفعل الخير، الضحية محبوب من طرف الجميع سواء تلاميذه الذين درسوا معه بثانوية شنيقل سعد بدائرة تمالوس، أم سكان القرية كبيرا وصغيرا، كان يقدم الدروس الخصوصية لتلاميذ النهائي مجانا في مختلف مناطق ولاية سكيكدة، وهذا بشهادة جموع التلاميذ الذين حضروا الجنازة.

هذا، وخلف هذا الحريق المهول حزنا عميقا حيث لبست القرية أمس ثوب الحداد على الضحية جراء هذه الفاجعة الأليمة الأولى من نوعها التي ألمت بهم وسكان القرية، للإشارة فقد شهدت جنازته حضورا قويا للمعزين من داخل وخارج الولاية، للتذكير فقد تنقلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بني زيد إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقا معمقا لكشف حيثيات هذه الفاجعة المروعة الثانية من نوعها بعد الأولى التي وقعت منتصف شهر ديسمبر لسنة 2021 بقرية السبتي معماش بذات البلدية في حادثة أليمة مماثلة خلفت ثلاثة قتلى هم المجاهد صالح بكوش 83 سنة، وزوجته فطيمة بكوش 81 سنة، وحفيدهما صافي لقمان 4 سنوات.

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توقيف 4 مشتبه فيهم واسترجاع 30 بندقية

تفكيك شبكة مختصة في تجارة وتهريب الأسلحة بأم البواقي

ع. بن منية

نجح عناصر أمن ولاية البواقي مؤخرا، في شلّ نشاط شبكة إجرامية مختصّة في تجارة وتهريب الأسلحة النارية والذخيرة الحيّة، مع استرجاع 30 بندقية وكمية معتبرة من الخراطيش وبذلة عسكرية. العملية التي نفذها عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي، تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى عناصر بشأن النشاط المشبوه لأفراد هذه الشبكة المتكونة من أربعة أشخاص، ينشطون في مجال المتاجرة بالأسلحة والذخيرة، وبعد التحري والتحقيق في القضية، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين تمت الإطاحة بهم تباعا مع حجز 30 بندقية من بينها 28 بندقية نصف آلية بجميع لواحقها، وبندقيتي صيد من عيار 12 ملم، بالإضافة إلى 63 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد معبأة، وكذا بذلة عسكرية تم ضبطها بمسكن أحد الموقوفين.

المشتبه فيهم وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولي معهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن جناية حمل ونقل واستيراد والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة وجناية تهريب الأسلحة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي اصدر بدوره أمرا بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية التي تعتبر واحدة من أهم القضايا المتعلقة بمحاربة ظاهرتي تهريب وتجارة الأسلحة النارية، عبر إقليم ولاية أم البواقي، كونها منطقة عبور هامة نحو الشريط الحدودي مع الجارة تونس.

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العثور على سيدة مشنوقة بالبويرة

أ.حراش

تدخلت، مصالح الحماية المدنية التابعة لبلدية قادرية شمال البويرة، الإثنين، من أجل نقل جثة امرأة وجدت معلقة بواسطة حبل من رقبتها بمنزلها العائلي بالمدينة في ظروف غامضة، واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الجثة تعود لامرأة تبلغ من العمر 51 سنة كانت تعاني من اضطرابات نفسية قبل أن يتم العثور على جثتها من طرف أفراد عائلتها وهي معلقة بواسطة حبل من رقبتها في فناء المنزل العائلي الواقع بقرية تكيوت التابعة لبلدية قادرية، ليتم تحويل الجثة إلى مستشفى الأخضرية مع فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة التي تركت حزنا وصدمة وسط أفراد العائلة وسكان القرية.

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سقوط مميت لسيدة في بئر ارتوازية بسكيكدة

إسلام. ب

توفيت، مساء الأحد، سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، غرقا، حيث عثر عليها داخل بئر ارتوازية، عمقها يزيد عن 7 أمتار، وذلك بقرية صفيصفة ببلدية امجاز الدشيش، بولاية سكيكدة.

بحسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال التابعة للحماية المدنية بسكيكدة. وقد تدخل مواطنون لانتشال جثتها من البئر وتم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة الحروش، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة في انتظار تشريحها لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية التي باشرت بشأنها الجهات الأمنية المختصّة تحرياتها وتحقيقاتها.

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العثور على السيدة المختفية رفقة ابنتها ببجاية

ت. عبد القادر

تم الأحد، الإعلان عن خبر العثور على السيدة المختفية منذ يوم السبت 26 مارس المنقضي رفقة ابنتها بقرية “أقنطاس العزيزية” ببلدية فرعون في بجاية، سالمتين، فيما لم تتضح إلى حد الساعة ظروف اختفاء وعودة الأم وابنتها من وإلى مسكنهما العائلي. وكانت عائلة المفقودتين قد أطلقت حملة واسعة من أجل البحث عن السيدة “صبرينة.ب” البالغة من العمر 39 سنة وابنتها “درين.ب” ذات سنتين، بعد اختفائهما الغامض والمحير منذ لحظة خروجهما من بيتهما العائلي الكائن بالقرية المذكورة وظل الترقب سيد الموقف طوال تسعة أيام إلى أن تم الإعلان عن العثور على الأم وابنتها بصحة جيدة وهو الخبر الذي أدخل الفرحة في نفوس السكان تزامنا وشهر رمضان المعظم.

ولا يزال مسلسل “المفقودين” يصنع الحدث بولاية بجاية، بعدما تنامت هذه الظاهرة بشكل ملفت للانتباه مؤخرا، والغريب أن أغلب حالات الاختفاء التي سجلتها الولاية ظلت مقترنة غالبا بظروف غامضة، حيث كانت نهاية العديد منها سعيدة فيما أدخلت أخرى الحزن على القرى والعائلات والمواطنين الذين يتطوعون كل مرة من أجل البحث عن المفقود.. وكم هي قاسية لحظة العثور على مفقود جثة هامدة.

ورغم أن الغموض يبقى سيد الموقف مع تسجيل أي حالة اختفاء، إلا في حالة الاختطاف، كون المتتبع لكل حالة اختفاء يطرح حتما تساؤلات حول مكان تواجد المختفي طوال فترة البحث عنه إلى غاية العثور عليه، حيث غالبا ما تبقى الأسباب والمكان سرا لدى العائلة، غير أن المشاكل العائلية تظل من بين أهم الأسباب التي تدفع أحد الأفراد للفرار هروبا من بيئة أضحت غير قابلة للاحتمال، وغالبا ما يقصد هؤلاء أحد المعارف للمكوث معه خلال فترة “الراحة النفسية” وذلك قبل أن يقرر العودة إلى بيته العائلي، والخطير أن تلك المشاكل العائلية قد تدفع البعض إلى وضع حد لحياته، الأمر الذي يستدعي على الأولياء أخذ الحيطة كون أي ضغوطات قد تكون نتائجها وخيمة.

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رغم تطمينات السلطات المعنية

أسعار ملتهبة ومياه منقطعة أولى أيام رمضان بتيزي وزو

رانية. م

تهاوت وعود السلطات بخصوص ضبط أسعار الخضار والفواكه خلال شهر رمضان، أمام جشع وتجاوزات التجار الذين ألهبوا جيوب المواطنين عشية شهر رمضان وخلال أول يوم، حيث تجاوزت الأسعار سقف التوقعات، معمّقة معاناة المواطن المتواجد بين أزمة الندرة والغلاء، مقابل متطلبات الشهر الكريم الذي أصبح شهر الشراهة والتخمة بدل العبادة والتوبة.

استيقظ سكان أغلب القرى والأحياء التابعة لبلدية تيزي وزو أولى أيام شهر رمضان، على حنفيات جافة من دون إنذار مسبق من قبل الجهات المعنية، حيث اضطرت العائلات لجلب الماء بطرق مختلفة، مقابل الالتهاب غير المسبوق للخضار والفواكه التي بلغت الذروة بالسوق الجوارية لذراع بن خدة، التي تعتبر من أكثر الفضاءات استقبالا لسكان البلديات والقرى المجاورة، لتوفره على سلع طازجة وأسعار معقولة في الغالب، إلا أنها خرجت عن المألوف، أول أمس، حيث عرضت البطاطا بأسعار تراوحت ما بين 130 إلى 150 دج، القرعة بـ220 دج، الجزر 110 دج، البصل بـ70 دج، الطماطم 120دج، الخس بـ180 دج، أما الفواكه فقد صنفت في خانة “الممنوع من الاقتراب” حيث تجاوز البرتقال 220 دج، الموز 450 دج، التفاح 600 دج والتحقت الحشائش المعطرة هي الأخرى بخانة المواد الملتهبة لكثرة الإقبال عليها واستحالة الاستغناء عنها حيث بلغت 50 دج للربطة الصغيرة بعدما كانت 20 دج، واللحوم هي الأخرى ألهبت جيوب المواطن وأصبحت لمن استطاع إليها سبيلا، حيث عرضت اللحوم البيضاء بـ480 دج للكلغ الواحد واللحوم الحمراء بـ1900 دج للكلغ.

وهي الأسعار التي أثارت استياء المواطنين، حيال تجاهل التجار لتعليمات الجهات المعنية والاستسلام للجشع ومحاولة الكسب السريع خلال الشهر الفضيل وعلى حساب جيوبهم.

أزمة الحليب هي الأخرى تعمّقت مع أولى أيام الشهر الفضيل، حيث سجلت حالات إغماء وشجارات لا متناهية في الطوابير غير المنقطعة أمام ملبنة ذراع بن خدة، التي أصبح الحصول على كيس حليب منها من الإنجازات العظيمة يوميا.

ومن جهة أخرى، تعرف سوق الرحمة المفتتحة خصيصا لشهر رمضان بالقاعة متعددة الرياضات بالمدينة الجديدة بتيزي وزو، إقبالا منقطع النظير بسبب الأسعار التي تعرض بها السلع، حيث أشرف والي تيزي وزو “جيلالي دومي” على افتتاحه في أول أيام الشهر الفضيل، حيث تتواجد أغلب المواد الغذائية النادرة في المحلات التجارية والمستغلة في المضاربة والاحتكار من قبل التجار.

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فيما أجلت الجمعيات توزيع قفة رمضان بسبب ندرة السميد

ارتفاع رهيب لأسعار الخضر والفواكه واللحوم بالأسواق التضامنية بالبويرة

فاطمة عكوش

أقدمت قبل بضعة أيام عن حلول شهر رمضان المبارك مديرية التجارية وترقية الصادرات على فتح أسواق تضامنية بمشاركة عدة متعاملين اقتصاديين وخواص ومن القطاع العام لضمان توفير كل المنتجات الرمضانية الضرورية بأسعار معقولة، وهو ما استحسنه الجميع، لكن الصدمة كانت قوية لكل من قرر دخول تلك الأسواق التي شاهدت ارتفاعا رهيبا لأسعار كل المعروضات.

وحسب جولة استطلاعية قادت “الشروق”، صبيحة أمس، إلى السوق التضامني ببلدية البويرة بالمكان المسمى سوق الفلاح سابقا، الذي تم فتحه عشية شهر رمضان الكريم، أين تم فيه عرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الخضر والفواكه، الأجبان، البيض، الحبوب الجافة، البهارات وحتى أزهار ونباتات الزينة، رغم أن هذه الأخيرة لا تدخل أبدا ضمن مشتريات شهر رمضان، فإن الملاحظ منذ الوهلة الأولى هو الارتفاع الرهيب والجنوني لمختلف أسعار المعروضات، ما جعل أغلبية الزبائن ينفرون بمجرد مشاهدتهم للأسعار التي تعدت كل التوقعات، رغم أن الأمر يتعلق بسوق تضامني، الذي لا يحمل من التضامن سوى الاسم لمحاولة جلب انتباه الزبون، فمثلا بالسوق التضامني يتم بيع مادة الطماطم بسعر 140 دج للكلغ.

وغير بعيد عن ذات السوق، تعرض الطماطم بسوق التجزئة للخضر والفواكه المتواجد بالقرب من المحطة القديمة للمسافرين ومن النوعية الجيدة بسعر يتراوح ما بين 75دج و80 دج، أما البطاطا فيتم عرضها بالسوق التضامني بسعر 140دج وتباع بسوق البويرة بسعر لا يتعدى 100 دج، ونفس الأمر بالنسبة للخس الذي علا كعبه ليصل إلى 200 دج للكلغ، والفاصوليا الخضراء تباع بـ 300 دج، أما الجزر فهو الآخر تضاعف سعره بالسوق التضامني ووصل إلى 80 دج رغم أن هذا الأخير لا يتعدى سعره 40دج للكلغ وبكل الأسواق منذ بداية شهر رمضان، وحتى حزمات الحشائش الرمضانية بالسوق التضامني مسها هي الأخرى لهيب الأسعار بحجة نقص التموين وارتفاع سعرها بأسواق الجملة وسبب هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار نفور جماعي للزبائن.

وببلدية امشدالة، تم تخصيص سوق الفلاح سابقا كفضاء لإقامة التظاهرة التجارية خلال شهر رمضان لضمان توفير كل المنتجات المطلوبة خاصة الخضر والفواكه اللحوم بمختلف أنواعها سواء المواد الغذائية، المنتجات الحرفية وكل السلع التي لها صلة بالأجواء الرمضانية وبأسعار معقولة.

للتذكير، فإن والي البويرة كان قد عقد مؤخرا اجتماع للمجلس التنفيذي الموسع للتحضير لشهر رمضان، حيث تم التطرق خلاله إلى تموين السوق، عن طريق الأسواق الجوارية وعددها 7 على مستوى الولاية، حيث أعطى تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ومصالح التجارة بزيارتها لفتحها قبل شهر رمضان، مشددا على ضرورة محاربة المضاربة وتشديد الرقابة على التجار بغرض ضمان توفير المواد الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان.

وعلى صعيد آخر، فإن كل الجمعيات الخيرية وذات الطابع الاجتماعي التي تنشط بولاية البويرة لم تتمكن إلى غاية اليوم الثالث من شهر رمضان من توزيع المساعدات الرمضانية للفقراء والمعوزين وهذا بسبب نقص التبرعات، وخاصة انعدام مادة السميد والزيت، وهو ما أرغم مرة أخرى، وربما ليست الأخيرة المئات من العائلات الفقيرة على التوجه يوميا وجماعيا إلى مطاعم الرحمة التي تم فتحها بكل البلديات من أجل تناول وجبة الإفطار، فيما أجبر الفقر عائلات أخرى على التسول لضمان لقمة العيش.