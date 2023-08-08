أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 08 أوت 2023

عامل بـ"بيتزيريا" يقتل زميله، اعتداء على معلم قرآن داخل مسجد

بسبب مطالبة الضحية باسترداد دينه

عامل بـ”بيتزيريا” يقتل زميله في وهران

سيد احمد فلاحي

شهد الأحد حي مولود فرعون “سانبيار” سابقا بوهران، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب لم يتجاوز الـ23 ربيعا، على يد زميله في العمل، الذي غرز سكينا في صدر رفيقه في الشغل داخل محل لبيع البيتزا، أمام ذهول وصدمة وسط الزبائن، الحادثة هزت الرأي العام المحلي وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي بقوة، خاصة أن القاتل صديق للقتيل.

وحسب ما علمته “الشروق” من شهود عيان وجيران الضحية، فإن “علاء.ص” صاحب 23 سنة يتيم الأب، كان يعمل في محل لبيع البيتزا، من أجل إعالة عائلته التي تقطن بحي الدرب العتيق، وحسب ما سمعوه طيلة أيام قبل وقوع الحادثة الأليمة، أن الضحية علاء كان قد أقرض القاتل مبلغا من المال وظل في كل مرة يطالبه بإرجاعه، لكن هذا الأخير كان يقابله بالرفض بحجة أنه لا يملك المال، ليواصلا العمل وكأن شيئا لم يكن، وتعود المياه إلى مجاريها، إلى أن وقعت مشادة بين الطرفين، ليتحول الأمر إلى شجار ساخن داخل المحل، ثم خارجه، هنا حمل الجاني سكينا وغرزه في صدر الضحية، ليسقطه أرضا، ثم يفر نحو وجهة مجهولة، بينما نُقل علاء إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته، لكن بعد ساعات قليلة فارق الحياة تاركا وراءه حالة حزن وسط محبيه، خاصة أنه عرف بخصاله الطيبة وحبه للجميع ومساعدته للمحتاجين.

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جنايات بومرداس برمجت القضية لدورة قادمة

أربعيني يقتل زوجة أخيه بسبب شجار بين الأطفال

سعيدة. م

أحالت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف رجل أربعيني على محكمة الجنايات، للفصل فيه خلال دورة جنائية قادمة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق زوجة أخيه، صاحبة الـ38 سنة، أم لثلاثة أطفال، بعد الاعتداء عليها بواسطة قطعة آجر على مستوى الرأس بسبب خلاف عائلي.

قضية الحال تحركت على إثر تلقي مصالح الأمن ببرج منايل بلاغا عن وجود جريمة قتل على مستوى حي بضواحي المدينة، وبعد وصول ذات المصالح لمسرح الجريمة، عثرت على سيدة غارقة في دمائها وملقاة في ساحة المنزل بوجود زوجها وأفراد من العائلة.

وأثناء استجواب الحاضرين، صرحوا أن الضحية تعرضت للاعتداء من طرف شقيق زوجها بواسطة قطعة آجر على الرأس وكانت الضربة كفيلة بإنهاء حياتها. ومع استمرار التحريات، كشف زوج الضحية أن ما حدث راجع لخلاف سابق ودائم بين الأسرتين خاصة بين الزوجتين، إلى غاية يوم الوقائع حيث شبّ شجار بين الأطفال وتدخلت الضحية وقامت بضرب أبناء المتهم الذي ثار وردّ عليها بوابل من السب والشتائم.

واستمر الشجار بين الطرفين، وانتهى بحمل المتهم لقطعة آجر واعتدى بها على زوجة أخيه ثم لاذ بالفرار، حيث اختفى عن الأنظار وظل محل بحث على مدار أسبوع كامل وتم ضبطه في إحدى ولايات الغرب يحاول بيع مصوغات زوجته كان قد سرقها يوم الحادث من أجل “الحرقة” نحو الضفة الأخرى.

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اعتداء على معلم قرآن داخل مسجد بالمسيلة

أحمد. ق

استنكر المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي الشؤون الدينية والأوقاف بالمسيلة، ما تعرض له أستاذ التعليم القرآني بأحد مساجد مدينة بوسعادة، كما دعا إلى ضرورة تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدي.

واستنكر المكتب الولائي، في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، وندّد بكل شدة وأسف بالاعتداء الجسدي والهمجي، على حد وصف البيان، الذي استهدف، قبل أيام قليلة، أستاذ التعليم القرآني الشيخ عبد القادر عزوز في محراب مسجد “الشيخ البشير الإبراهيمي” ببوسعادة، فجر آخر أيام شهر جويلية المنقضي، من طرف رئيس اللجنة الدينية للمسجد، والذي قام، حسب البيان، بمنعه من رفع الآذان وأذّن بدلا عنه عنوة.

كما استنكر المكتب هذا الاعتداء الذي وصفه بالجبان والتدخل السافر وغير القانوني في شؤون المسجد، داعيا الإدارة الوصية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمتين ضد رئيس اللجنة الدينية، ردعا له ولكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على موظفي قطاع الشؤون الدينية، كما تم دعوة جميع الموظفين إلى الالتفاف حول المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى غاية تحقيق كافة المطالب المادية والمعنوية.

وفي ذات الصدد، حاولت “الشروق” الاتصال برئيس اللجنة الدينية للمسجد المذكور أعلاه، للرد على الاتهامات الموجّهة له، وكذا بمسؤولي القطاع للمزيد من التوضيحات والتدابير المتخذة في هذه القضية، إلا أننا لم نتمكّن من ذلك.

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شابة عشرينية ضمن المتهمين

عصابة تبتز مستثمرا باسم “داعش” في بومرداس

سعيدة. م

أحالت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف عصابة مكوّنة من 3 أشخاص، على رأسهم شابة عشرينية، على محكمة الجنايات للبت فيه خلال دورة قادمة عن مجموعة تهم تعلقت بالإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بأعمال إرهابية، التهديد باسم جماعة إرهابية مسلّحة من أجل المطالبة بفدية، راح ضحيته مستثمر في مجال الفلاحة من بومرداس، طالبته بتسديد مبلغ مليار سنتيم.

قضية الحال تحركت بناء على شكوى تلقتها مصالح الأمن من طرف عائلة ثرية مالكة لمزارع كروم وحمضيات، تنحدر من منطقة بغلية بشرق بومرداس مفادها تلقيها مكالمات هاتفية تهديدية من طرف سيدة تتكلم باسم تنظيم إرهابي دولي ويتعلق الأمر بـ”داعش”، وتطالبها بدفع مبلغ مليار سنتيم من عائدات بيع محصول الحمضيات، وكانت المتصلة تؤكد على أنها مجرد وسيطة بين العائلة والتنظيم.

وأوضح الشاكي، أنه في البداية، اعتبر الأمر مزحة من بعض الأصدقاء، إلا أن الأمر أصبح أكثر جدية لما استمرت المكالمات لأسبوع كامل حيث أمهلته المتصلة مدة 24 ساعة وإلا سيتعرض للقتل هو وأفراد عائلته، وستكون العواقب وخيمة في حال ما إذا بلّغ الشرطة عن المكالمة، بزعمها أنه موضوع تحت المراقبة.

وأكد الشاكي أنه وعائلته عاشوا كابوسا مرا خلال تلك الفترة حتى بعد الشكوى، حيث قامت المصالح المختصة بتأمينهم، في الوقت الذي انطلق فيه تحقيق مكثّف توصل إلى تحديد مجال مكالمات المتهمة بين العاصمة وبومرداس، بمساعدة متعامل الهاتف النقال، وعليه، حدّد موعد التسليم بمدينة بومرداس، حيث تنقلت المتهمة وشريكها المتهم الرئيسي المدبر للعملية، وتم القبض عليهما حيث اعترفا بالجرم المنسوب إليهما، كما اعترفا على شريكهما الثالث.

وقد أحيلوا على التحقيق حيث تم توجيه مجموعة من التهم لهم تعلقت بالإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بأعمال إرهابية، التهديد باسم جماعة إرهابية مسلّحة من أجل المطالبة بفدية، علما أن المحققين عثروا في هواتف المتهمين على مناشير محرضة وأخرى لها علاقة بالتنظيم الإرهابي الناشط بالخارج.

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كهل يعتدي على جارته في الشارع ويتسبب في فقدانها الوعي!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، كهلا في العقد الخامس من العمر، بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، اعتدائه على جارته وهو في حالة سكر شديد، لتسقط الضحية أرضا بعد تلقيها ضربات قوية على مستوى الرأس.

تفاصيل الملف، حسب ما ناقشته المحكمة، تعود لشكوى أودعها ابن الضحية لدى مركز الأمن الحضري بباب الزوار، حول تعرض والدته لمضايقات واعتداءات متكررة من طرف جاره، قبل أن يقوم الأخير بضربها لدى رؤيتها بالحي تعبر الشارع متوجهة نحو منزلها لتسقط الضحية مغشيا عليها، واستدعى الأمر نقلها مباشرة نحو المستشفى بعد فقدانها الوعي، مضيفا أن والدته تعاني من مضاعفات بالقلب بعد خضوعها لعملية دقيقة وحساسة منذ أسابيع، وقد تعرضت لخطر الموت بسبب اعتداء المتهم عليها بوحشية وتلفظه بعبارات نابية وخادشة للحياء في حقها.

المتهم وخلال سماع أقواله أمام المحكمة عبر عن ندمه الشديد، وكشف أنه كان في حالة سكر، وأن تصرفه ناتج عن حبه وتعلقه بها منذ الصغر ودفعه ذلك إلى الإفراط في تناول الكحول لسنوات طويلة.

من جهتها ردت الضحية أن حياتها معرضة يوميا للخطر بسبب مضايقاته المستمرة، وطلبت من هيئة المحكمة حمايتها بتوقيع عقوبة ردعية في حق المتهم قبل أن تتراجع عن ذلك وتصفح عنه شرط عدم التعرض لها مجددا، والتمس وكيل الجمهورية بعد استجواب المتهم توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حقه.

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وفاة طفلة مخنوقة بحبل أرجوحة بتيزي وزو

فروجة. م

لقيت الطفلة “ع. إ” البالغة من العمر ثلاث سنوات حتفها، خنقا بواسطة حبل ارجوحتها.

الحادثة وقعت بحر هذا الاسبوع بقرية “اباكوكن” تالة بوزرو بلدية ماكودة، عندما تواجدت الضحية بدار جدها، وكانت تلعب بفناء المنزل وحاولت الصعود إلى ارجوحتها، حيث التف الحبل برقبتها، إلى ان عثر عليها عمها، ورغم محاولات اسعافها، الا انها فارقت الحياة.

جثة الضحية تم تحويلها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى المستشفى الجامعي “نذير محمد” بتيزي وزو، في حين فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماكودة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.

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إختفاء “طاكسيور” وسيارته في ظروف غامضة ببسكرة

ف.ن

تعيش عائلة قرفي بمدينة طولقة في بسكرة، منذ يومين، حالة من الخوف والقلق على مصير ابنهم “جمال”، صاحب الـ43 سنة الذي اختفى عن الأنظار مع مركبته من دون سابق انذار.

وعلمت “الشروق”، بأن المعني يعمل سائق سيارة نقل حضري، أبلغ عائلته منتصف نهار الأحد الماضي بأنه سيقوم بنقل شخص من طولقة بولاية بسكرة، إلى مدينة عين التوتة بولاية باتنة، لكنه تأخر في العودة إلى منزله العائلي، ليتم الاتصال به عصرا، حيث رنّ هاتفه بدون رد لينقطع بعدها الاتصال، رغم تعدد وتكرار المحاولات، وبمرور الساعات زادت الحيرة لدى عائلة جمال التي خرج أفرادها وبعض أصدقاء المفقود بحثا عنه بالموازاة مع تبليغ المصالح الأمنية، فيما تنقل بعض أقاربه إلى مدينة بيطام بباتنة، بعد تلقيهم معلومات تفيد بالعثور على بعض وثائق المبحوث عنه مرمية في الشارع، حيث تخشى أسرة جمال من وقوعه ضحية عملية استدراج لسرقة مركبته، فيما تبقى عملية البحث متواصلة واختفاؤه عن الأنظار مستمرا إلى غاية منتصف نهار أمس، حيث انتقل البحث إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة عامة شملت ولايتي بسكرة وباتنة من أجل هدف واحد وهو فك لغز اختفاء جمال.

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تفكيك جماعة إجرامية منظمة تروج المؤثرات العقلية بالعاصمة

ق. م

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة الخامسة للشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالحراش، قضية جناية المساس بالصحة العمومية، النقل والحيازة قصد المتاجرة في المؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، بحسب ما أفاد به يوم الاثنين، بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن قضية الحال تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، و”جاءت على إثر استغلال معلومات”، وردت إلى ذات المصلحة حول قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية، وهو بصدد جلب كمية معتبرة منها من إحدى الولايات، ليتم “وضع

خطة أمنية محكمة من قبل ذات الفرقة من أجل توقيفه في حالة تلبس”. ومن خلال التحريات في القضية، وبعد عملية ترصد، تمكنت عناصر الفرقة من “توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 22 و29سنة”، “مسبوقين قضائيا وينحدران من ولاية الجزائر أحدهما الممول الرئيسي في تجارة هذه السموم”.

وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمسكنيهما تم “ضبط وحجز 3000 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 313000.00 دج تعتبر من عائدات ترويج السموم”، وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.

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كانت عبر قوافل تضامنية من عدة ولايات

البويرة تستقبل 275 طن من المواد الغذائية لفائدة متضرري الحرائق

أحسن حراش

كشف المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بالبويرة، طريق ثابتي، عن استقبال الولاية لكميات هامة من المواد الغذائية والطبية، أغلبها مُرسلة عبر قوافل تضامنية من عدة ولايات.

وأبرز ذات المتحدث، في ندوة صحفية عقدها بمقر دائرة الأخضرية، بأنه وبمجرد إجلاء العائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة عبر بلديات الأخضرية، معالة والزبربر إلى المراكز المخصّصة لذلك، بدأت مصالحه رفقة باقي المصالح في استقبال المساعدات المختلفة للمتضررين، مشيرا في ذات السياق إلى استقبال ما كميته 275 طن من المواد الغذائية إضافة إلى 16 ألف وحدة من المواد الطبية المختلفة، حيث كانت هذه المساعدات في أغلبها قادمة من ولايات مختلفة، على غرار عين الدفلى، المسيلة، وهران وتيزي وزو، لتستفيد منها 324 عائلة متضررة عبر البلديات المذكورة بعد تجنيد الوسائل البشرية والمادية لذلك.

كما قال ذات المتحدث، بأن مصالحه جنّدت بالموازاة مع ذلك، أخصائيين نفسانيين وأطباء قصد التكفل الجيّد بالمتضررين من الحرائق من كل الجوانب، على أن تستمر العملية إلى ما بعد فترة الحرائق، بعد أن تم جمع وتسجيل المعلومات المتعلقة بهؤلاء المتضررين المستحقين لمختلف المساعدات والتكفل.