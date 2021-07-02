أخبار الجزائر ليوم الجمعة 02 جويلية 2021

غرق طفل في بركة بخنشلة، 10 جرحى في اصطدام بين حافلة وسيّارة بقالمة وأخبار أخرى

على وقع إخفاق 12 جوان.. قيادة الحزب تؤكد:

النهضة بحاجة إلى ترتيبات تنظيمية ومراجعات سياسية

س.ع

كشف يزيد بن عائشة، الجمعة، بالجزائر العاصمة، عزم حركة النهضة على مواصلة نضالها السياسي وهي “مطالبة بإجراء تغييرات وترتيبات تنظيمية ومراجعات سياسية من أجل رسم معالم المرحلة القادمة”.

وصرح بن عائشة في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال دورة استثنائية لمجلس الشورى للحزب أن “حركة النهضة عازمة على مواصلة نضالها السياسي وهي -كما أضاف -“مطالبة بإجراء تغييرات وترتيبات تنظيمية ومراجعات سياسية من أجل رسم معالم المرحلة القادمة”.

كما عبر مرة أخرى عن تمسك حركة النهضة بموقفها الداعي لضرورة فتح حوار مجتمعي لصياغة عقد اجتماعي توافقي ينظم الحياة السياسية، معتبرا أن هذه الخطوة هي “السبيل الوحيد الكفيل بإعادة بعث الثقة في الفعل الانتخابي والتشجيع على المشاركة السياسية ومن أجل تحقيق الاستقرار المنشود الذي يوفر مناخ مناسب للاستثمار والتنمية المستدامة”.

وبعد أن أشار إلى المشاركة الشعبية “المتدنية” في تشريعيات 12 جوان، أوضح أن “الرسالة السياسية التي يجب على الجميع قراءتها تكمن في العمل على تحقيق التوافق وإشراك الجميع في عملية البناء كأهم عامل في بناء الثقة”، كما أنها حسبه “عنصر ضروري لتمتين الجبهة الداخلية لإرساء دولة الحق والقانون والحريات”.

للإشارة، فإن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى للحركة قد خصصت لمناقشة ملفات داخلية أهمها تقييم أداء الحركة ونتائجها في التشريعيات الأخيرة إلى جانب قضايا دولية .

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أموال وممتلكات ومحلات المركزية النقابية تحت الغربال

حسان حويشة

طلبت قيادة المركزية النقابية من الفدراليات الوطنية واتحاداتها الولائية تقارير مفصلة عن الوضعية المالية للممتلكات من عقارات ومركبات ومحلات تجارية عبر كافة ولايات الوطن، وموافاتها على عجل بالوضعية المفصلة.

أفادت مصادر من بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ”الشروق” أن اجتماعا ضم جميع الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية الأربعاء المنصرم بمعهد النقابات بالعاشور، وهو الاجتماع الذي عرف نقاشا ساخنا حول الوضعية المالية للتنظيم النقابي، خصوصا ما تعلق بوضعية العقارات المؤجرة وتفاصيل عائداتها المالية والمركبات من مختلف الأنواع وغيرها، بما فيها العقارات والمحال التجارية المهملة.

وطلب الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لباطشة، من الحضور موافاته في أقرب وقت بوضعية الممتلكات وحساباتها المالية، وشدد على أن الاتحاد الولائي الذي لا يوافيه بالتقرير المفصل في أقرب وقت سيتم اقصاءه من الحصول على بطاقات الاشتراك.

وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر بالمركزية النقابية، للوقوف بالتفصيل على الوضعية المالية وممتلكات الاتحاد العام للعمال الجزائريين المتعددة وتثمين مواردها وضمان عدم توجيه مداخيلها لمصالح شخصية، خاصة أنها يمكن أن تكون مورد دخل هام للمنظمة النقابية خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

وتقرر في الاجتماع ذاته تنصيب 10 لجان لتحضير المؤتمرات بالولايات الجديدة بموجب التقسيم الإداري الأخير، لتصبح المركزية النقابية بذلك تحصي 58 اتحادا ولائيا على المستوى الوطني.

كما تلقى مسؤولو الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية والنقابات الوطنية تعليمات صارمة من المركزية تفيد برفض أي اقصاء يطال النقابيين دون أن يكون هناك ملف مفصل وموثق ويدرس على المستوى المركزي للفصل فيه والنظر إن كان النقابي سيقصى أم لا.

وحسب ما تسرب لـ”الشروق” من الاجتماع ذاته، فإن لباطشة أرجع هذه الخطوة لكون العديد من النقابيين تعرضوا للإقصاء في حقبة عبد المجيد سيدي السعيد، ما تسبب في كم هائل من الشكاوى لدى قيادة التنظيم، وتبين لاحقا أن العديد منها كانت تصفية حسابات وخلافات ضيقة لا غير، وذلك بهدف إحداث قطيعة فعلية مع ممارسات سابقة تسببت في مظالم وإجحاف بحق نقابيين مخلصين.

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إعفاءات وامتيازات ضريبية جديدة لأصحاب المشاريع

خالد. م

أعلنت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن دخول إجراءات جديدة خاصة بالاستفادة من الامتيازات الضريبية لأصحاب مشاريع “لاناد” حيز التطبيق.

وجاء في بيان للمديرية العامة أن الأمر يتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الذي يخص فئة الأنشطة الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي (REEL وذلك عند اقتناء المعدات والتجهيزات وكذا الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء عند مرحلتي الإنشاء أو التوسعة، ولقد تم تحديد الفئات المعنية حسب مضمون: المادة 282 مكرر1 من قانون المالية 2021 والتي تنص على ما يلي: أنه تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الشركات المدنية ذات الطابع المهني والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وغير تجاري وحرفي، وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار 15 مليون دج، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

ويستثنى من نظام الإخضاع الضريبي الحالي أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي، وأنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وأنشطة شراء-إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة طبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون، وكذلك الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء، الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية، مع أنشطة الإطعام والفندقة المصنّفة، والقائمين بعمليات التكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين، فضلا عن الأشغال العمومية والري والبناء.

وحسب قراءة المادة أعلاه، فإن الأنشطة التالية: العيادات الطبية، المؤسسات الصحية الخاصة، مخابر التحاليل الطبية، الإطعام، الفندقة المصنفة، القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، صانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين، الأشغال العمومية، أشغال الري، أشغال البناء مؤهلة للاستفادة من مزايا جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما نشير إلى أن هذا الامتياز هو خاص بأصحاب المشاريع الذين لم يقوموا باقتناء تجهيزاتهم بعد.

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ديوان الحليب يكشف تفاصيل “حاوية الإسمنت”

خ. م

أكد مدير الديوان المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، الخميس، أن شحنة مسحوق الحليب المستورد تحتوي على حاوية واحدة من أصل 20 حاوية عثر بها على مادة الإسمنت الأبيض.

وأوضح مدير الديوان خلال ندوة صحفية نشطها حول الموضوع أنه في اطار المراقبة التقنية على مستوى ميناء وهران، تم الأحد 27 جوان اكتشاف حاوية تحمل الإسمنت الأبيض عوضا عن بودرة الحليب.

وكشف سوالمية أنه بعد تحقيق الفرق المختصة تم اصدار شهادة بعدم دخول كافة الشحنة، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة عملية ارجاع الشحنة إلى المورد في انتظار نتائج التحقيقات.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث أن المتعامل الأرجنتيني يتعامل مع الديوان منذ سنة 2016 ولم يسبق أن حدث مثل هذا المشكل.

ومن جهته، كشف المدير الجهوي للتجارة بولاية وهران، فيصل الطيب تفاصيل محاولة إدخال 26 طنا من الإسمنت ضمن حاويات الحليب.

وأوضح الطيب، الخميس، في تصريح لـ”الشروق نيوز” أن مصالح الرقابة كشفت عن محاولة متعامل اقتصادي تابع لمؤسسة عمومية إدخال كمية معتبرة من الإسمنت بصفة غير قانونية وسط 20 حاوية تحمل مادة الحليب على مستوى ميناء وهران.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة بوهران أن الكمية المحجوزة قدرت بـ26 طنا من مادة الإسمنت، وأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا حول الحادثة.

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مجلس أخلاقيات طب الأسنان بالعاصمة يناشد الوالي شرفة التدخل

حورية. ب

يناشد المكتب الجهوي بالعاصمة لمجلس أخلاقيات مهنة طب الأسنان والي الجزائر التدخل لإلغاء محضر الاجتماع الذي جمع مدير الصحة مع رئيسة وأعضاء المكتب الجهوي الموازي، وهي الوثيقة التي جعلت هذا المكتب يمارس مهامه بصفة عادية، وبذلك اندلع النزاع القضائي بينهما، ما أثر على مهام المكتب خاصة فيما يتعلق بمنح رخص مزاولة المهنة للأطباء الجدد.

وفي تصريح للشروق أكد مدير المالية بالمكتب الجهوي للعاصمة الطبيب عثماني مرابط إلياس، “أن العدالة من يفصل في النزاع الحاصل بين مكتبنا والمكتب الموازي وقد أنصفتنا المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس مؤخرا، حيث أصدرت حكما لصالح المكتب الجهوي بالعاصمة الأول لمجلس أخلاقيات المهنة لطب الأسنان، حيث تم رفض دعوى الطرد من المقر، التي رفعتها رئيسة المكتب الجهوي للعاصمة الموازي. بالمقابل فقد صدر قرارا لصالح هذه الأخيرة برفض دعوى عدم التصرف في الشكل التي رفعها المكتب الجهوي الأول ضدها من خلال ممارسة رئيسته نفس المهام والذي حسب المتحدث أثر على تحقيق الأهداف المكلف بتحقيقها المكتب الجهوي بالعاصمة ودوره في تنظيم مهنة طب الأسنان وتسليم البطاقات المهنية للأطباء ورخصة مزاولة المهنة هذه الأخيرة تمكنهم من الحصول على الاعتماد من طرف مديرية الصحة لفتح عياداتهم، مشيرا إلى أن المكتب يضم أكثر من 4000 مشترك.

وفي اتصال “الشروق” برئيسة المكتب الجهوي للعاصمة الموازي لأخلاقيات مهنة طب الأسنان فندت ما ورد على لسان رئيس المالية بالمكتب الجهوي للعاصمة، مضيفة أنها تحوز على وثائق تثبت أن المكتب الذي تديره هو القانوني بدليل أن مديرية ووزارة الصحة تتعامل معها وتعترف بمكتبها، وعن الانتخابات التي نصبتها رئيسة المكتب أوضحت أن المجلس الوطني للطب الذي يسير مهن الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة وينظم انتخابات المجالس الجهوية اعترف بها ويعتبر أن مكتبها هو الشرعي كما أكدت أن هذا الأخير يضم 24 عضوا مثلما ينص عليه القانون.

وبدأت المشاكل حسب المتحدث، تحوم حول المكتب الجهوي للعاصمة في 2018، عندما أجريت انتخابات وعين رئيس جديد وخلال الفترة الممتدة بين 2019 و2020 التي تزامنت مع فيروس كورونا، بعث 24 عضوا في المكتب الجهوي رسالة استفسار إلى رئيس المكتب الجهوي على طريقة تسيير المكتب في ظل كوفيد 19 واستغل أحد الأعضاء الرسالة ووجهها إلى المكتب الوطني دون علم البقية، فتدخل رئيس المكتب الوطني غير الشرعي بإثبات المحكمة واتخذ إجراءات ضد رئيس المكتب الجهوي ورئيس المالية، حيث أصدر توقيفات ضدهما ورفع قضية ضدهما بطردهما من المقر ونزع الأختام وأكد المتحدث أن “محكمة بئر مراد رايس قسم استعجالي رفضت الدعوى لانعدام الصفة، كما نظم رئيس المكتب الوطني غير الشرعي انتخابات غير شرعية وعين مكتب جهوي للعاصمة مواز للمكتب الأول، على إثرها رفع كل من الرئيس الحالي للمكتب الوطني ورئيس المكتب الجهوي للعاصمة شكوى بالمحكمة الإدارية بئر مراد رايس ضد رئيس المكتب الوطني ورئيسة المكتب الجهوي للعاصمة غير الشرعيين حسب المتحدث عثماني، وذلك على أساس عدم شرعية الانتخابات التي أجريت في 4 مارس 2020، بالإضافة إلى استعمال أختام مقلدة”.

وحسب الوثائق التي تحوز “الشروق” نسخة منها، فإن “المكتب الوطني نظم اجتماعا في 30 جانفي 2021 ببومرداس بحضور موثق وخلص الاجتماع إلى اتخاذ قرار أن رئيس المكتب الوطني غير الشرعي تم إقصائه من عضوية مجلس أخلاقيات مهنة طب الأسنان منذ 2016″، إلى جانب “إحالة رئيسة المكتب الجهوي للعاصمة الموازي في 26 سبتمبر 2020 على المجلس التأديبي وصدر في حقها توقيف عن ممارسة مهامها كنائب الرئيس الحالي للمكتب الجهوي الشرعي”.

وكشف رئيس المالية أنه في 25 فيفري 2021 نظمت انتخابات لتعيين رئيس المكتب الجهوي للعاصمة، حيث يحوز هذا الأخير على رزنامة الانتخابات وأمر من المحكمة بإرسال محضر قضائي لتعيين مكتب جديد ونقل المهام، وعندما بدأ المكتب بممارسة مهامه وإرسال محاضر معاينة العيادات إلى مدير الصحة لمنح الاعتماد للأطباء رفض هذا الأخير الاعتراف بمكتبهم طالبا من الأطباء إحضار رخصة مزاولة المهنة موقعة من طرف رئيسة المكتب الجهوي الموازي، وبالتالي تجميد مهام مكتبهم بطريقة غير مباشرة.

وأكد رئيس المالية أن مكتبهم راسل كل من مدير الصحة لولاية الجزائر ووزير الصحة لإيجاد حل سريع للنزاع الحاصل بين المكتبين والذي يؤثر سلبا على أطباء الأسنان الذين يسعون للحصول على الاعتماد لفتح عياداتهم، مضيفا أن العدالة هي من يفصل في شرعية أي واحد من المكتبين طالبا من والي الجزائر إسداء تعليمات إلى مدير الصحة لإلغاء ما ورد في محضر الاجتماع الذي جمعه مع المكتب الجهوي الموازي.

ومن بين هذه المشاكل استعمال المكتب الموازي الوثيقة الذي منحها لهم مدير الصحة لممارسة مهامهم حيث أغلق الحساب الجاري للمكتب الجديد وتحويل رصيده إلى حساب آخر.

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حجز 10 قناطير من الأسماك الفاسدة موجهة لمطعم ببلعباس

ق. ج

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من الأسماك من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض الاستهلاك البشري بأحد المطاعم، بلغت في مجموعها 10 قناطير و64 كلغ، كانت مخزنة بغرفة التبريد الخاصة بالمطعم، حيث تم إتلافها بالمفرغة العمومية بسيدي بلعباس مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

هذه الكمية تم حجزها بعد قيام قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بدوريات مراقبة للمحلات التجارية، أين لفت انتباههم مطعم، بعد مراقبته تبين وجود غرفة تبريد تحتوي على لحوم أسماك من مختلف الأنواع، بلغ وزنها الإجمالي 10 قناطير و64 كلغ، بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث تم إتلافها على الفور حفاظا على صحة المستهلك. هذه العملية تندرج في إطار تشديد الرقابة على عمليات بيع المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها والمواد الغذائية سريعة التلف، التي تباشرها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، والتي سبقتها العديد من العمليات المماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية والتي تم حجزها وإتلافها حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

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جنازة مهيبة للأسرة التي أبادها الغاز بقسنطينة

عـصـام بـن منـيـة

شيع عصر الخميس سكان قسنطينة جثامين أفراد عائلة بن راشدي التي فقدت ستة من أبنائها في حادث تسرب غازي، وهذا بمقبرة بن الشرقي بالضاحية القسنطينية، في أجواء من الحزن خاصة في حضور الابن شعيب صاحب الـ15 سنة الذي فقد أبويه وأختيه وأخويه. وكان حي بوذراع صالح السفلي بمدينة قسنطينة، قد عاش نهاية أسبوع مأساوية إثر فقدان ستة أفراد من عائلة واحدة، جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من سخّان الماء داخل مسكنهم العائلي، ما خلّف صدمة عنيفة وسط الأهل والجيران وكل سكان مدينة الصخر العتيق التي لبست الحداد.

الفاجعة الأليمة التي أودت ببن راشدي توفيق وزوجته وأربعة من أبنائه، تم اكتشافها في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الأربعاء، عند ما تم إخطار مصالح الحماية المدنية من طرف شقيق رب الأسرة، لتتدخل فرقها المختصّة في الإسعاف والتدخل والتي عثرت على أفراد العائلة الستة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و43 سنة، جثثا هامدة، ويتعلق الأمر بالأب توفيق البالغ من العمر 43 سنة والأم البالغة من العمر 39 سنة، والطفلتين تقوى وصفاء البالغتين من العمر 3 و11 سنة، وشقيقيهما شوقي ويوسف، البالغين من العمر 9 و13 سنة. وقد حاولت فرق الإسعاف فور تدخلها إنقاذ الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان، لكن دون جدوى بعد تأكيد وفاتهم جميعا اختناقا بالغاز من طرف طبيب الحماية المدنية، ليتم إخطار مصالح الأمن التي تدخلت لإجراء المعاينات اللازمة وفتح تحقيق في الحادثة الأليمة، قبل نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي.

وحسب ما ذكرت مصادر من محيط عائلة بن راشدي، فإن هذه الأخيرة تتكون من الزوجين وخمسة أطفال، كبيرهم شعيب البالغ من العمر 15 سنة والذي نجا من هذه المأساة، لغيابه عن المنزل عندما كان متواجدا ببيت أخواله منذ نحو أسبوع كامل. وحسب ما ذكر جد الضحية توفيق السيد العربي بن راشدي، فإنه وبعد أداء صلاة العصر من نهار يوم الأربعاء، اتصل هو وابنه المؤذن بمسجد الحي بابنه توفيق، عن طريق الهاتف، لكنه لم يرد على اتصالاتهما، لتنتابهما الشكوك التي غذاها غياب الأحفاد طوال اليوم، وطلب الوالد من ابنه الأصغر الولوج إلى البيت من أعلى جدار الفناء وبعد استخدامه لمطرقة وكسر جزء من الجدار الداخلي تمكن من فتح الباب، ليقف على هول الفاجعة ومشهد جثتي شقيقه وزوجته هامدتين، ليهرع ويخطر والده وشقيقه الآخر، واللذان سارعا إلى إخطار مصالح الحمية المدنية.

وأضاف الحاج العربي بن راشدي أن الضحايا هم من فلذات كبده وأنه لن يبكي عليهم، لأنه يحتسبهم عند الله من الشهداء، ويرجو من الله أن يوفقه لزيارة البقاع المقدسّة ويؤدي عمرة الغائب على أرواحهم الطاهرة. وفي أجواء الحزن والأسى التي خيمّت نهاية الأسبوع على كامل أرجاء حي بوذراع صالح، ناشد الجيران السلطات المعنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ووالي ولاية قسنطينة التكفل اللازم سريعا بشعيب الابن الوحيد الناجي من المأساة، والنظر لحالته النفسية الصعبة وظروفه الاجتماعية القاسية بعد فقدانه لوالديه وأشقائه الأربعة، خاصة وأن والده توفيق المدعو “دودو” عامل بسيط في الورشات، كان ملتزما وينتظر بشغف دوره للحصول على سكن اجتماعي ظلّ ينتظره منذ سنوات. وقد شيعت الخميس جثامين الأفراد الستة للعائلة في أجواء جنائزية مهيبة حضرتها إلى جانب أقارب الضحايا جموع غفيرة من المواطنين.

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غرق طفل في بركة بخنشلة

طارق. م

انتشلت ظهر الخميس، فرقة من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بششار، وبدعم من وحدة بابار، وفرقة الغطس، بخنشلة جثة التلميذ قلقول صلاح الدين البالغ من العمر 14 سنة من داخل بركة مائية، بقرية قلوع التراب، ببلدية خيران جنوب الولاية، بعد ساعات من عملية البحث وسط مياه البركة، من طرف الغطاسين، الذين عثروا عليه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه البركة المائية، وقد تم نقل جثة الطفل الضحية وسط صدمة كبيرة لسكان المنطقة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ششار، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادثة الأليمة. وأشارت مصادر من عين المكان، للشروق اليومي، أن الضحية كان رفقة مجموعة من أطفال القرية، يسبحون داخل البركة المائية، في ظلّ موجة الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة، هربا من أشعة الشمس الحارقة، غير أن رفقاءه افتقدوه أثناء السباحة، وبعد البحث عنه تم إخطار فرق الحماية المدنية، والتي تدخلت فورا، وباشرت عملية البحث، والتي انتهت بانتشال جثته.

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10 جرحى في اصطدام بين حافلة وسيّارة بقالمة

نـادية طـلحي

خلّف حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، تم اسعافهم ونقلهم إثرها إلى مصالح الاستعجالات الطبية. الحادث وقع في حدود الساعة السادة والنصف من مساء الأربعاء على مستوى منطقة عين ملاح بمدخل بلدية سلاوة عنونة بولاية قالمة، عندما وقع اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين من نوع “تويوتا كواستر” وسيارة من نوع “رونو اكسبريس”، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و52 سنة، من بينهم سبعة مصابين تم إسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية هواري بومدين، فيما تم نقل ثلاثة مصابين آخرين من طرف مواطنين إلى نفس العيادة، وحسب مصادر طبية فإن الأطباء قد أمروا بضرورة تحويل البعض من المصابين إلى مستشفى الحكيم عقبي بقالمة، ومنه إلى المستشفى الجامعي بعنابة بالنظر لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها، في وقت تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني بسلاوة عنونة وباشروا تحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الخطير.

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مونيا مدور تصور فيلمها الجديد بالمغرب

زهية. م

اختارت المخرجة الفرانكو جزائرية مونيا مدور تصوير فيلمها الجديد في المغرب بعد رفض منحها وفريقها تأشيرة التصوير في الجزائر.

وحسب ما تناقلته مواقع فرنسية فإن مخرجة بابيشا قررت العودة إلى بلادها لتصوير عمل جديد يضم في معظمه ممثلات من الجزائر وقدمت منذ شهرين ونصف طلبا للحصول على تأشيرة التصوير بالجزائر، لكنها لم تتمكن من ذلك فاختارت مدور عدم إضاعة المزيد من الجهد والمال فاتجهت إلى المغرب لتصوير هذا العمل الذي لم يتسرب حتى الآن أي تفاصيل بشأن قصته وموضوعه.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر جعل السينما رافدا اقتصاديا وتشجيع الاستثمار الخاص والرامي إلى تسويق الوجهة الجزائرية.

للإشارة توجت مونيا مدور بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم الشرقي بجنيف منذ أيام باسم الجزائر في الوقت الذي ما يزال فيه فيلمها غير متاح في الجزائر منذ خروجه في مهرجان كان عام 2019، حيث تعود ابنة المخرج الراحل عز الدين مدور إلى ذات المهرجان هذه السنة من بوابة لجنة التحكيم.

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فرقة “ديما ستاند” تلهب ركح المهرجان الأوروبي

محمود بن شعبان

عرفت السهرة الثامنة من فعاليات المهرجان الأوروبي مشاركة الفرقة الجزائرية “ديما ستاند” القادمة من ولاية بشار التي مثلت البرنامج الفني لدولتي فرنسا وهولندا، حيث قدمت حفلا منوعا من موسيقى العالم مزجت فيه بين الريغي والديوان والروك، والموسيقى الصاخبة.

استمتع جمهور المهرجان الذي تتواصل فعالياته بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي بالأداء الرائع لفرقة “ديما ستاند” التي استهلت برنامجها بأغنية “لوف”، اي حب، حيث مزجت بين طابعي الديوان والريغي بأغنية “سلام سلام” بأداء جميل من المغني مولاي هشام بلغيث، كما تناول في أغانيه بعض المواضيع الاجتماعية الواقعية على غرار “شوماج”، “البرية”، “الحقيقة”، قبل ان يبدع في أداء الأغنية الفرنسية “لا كوريدا” لفرانسيس كابريل التي أداها بتوزيع جديد.

وتسعى فرقة “ديما ستاند” جاهدة منذ تأسيسها عام 2016، إلى المزج المتناغم بين أنماط الموسيقى العالمية، حيث يستلهم عناصرها عملهم من إبداعات الفنان العالمي بوب مارلي وغناوة ديفيزيون، بهدف تقديم مزيج مميز وجميل للجمهور، وهو ما تجسد في الحفل الذي ألهب قاعة المسرح الوطني الجزائري بإيقاعه الراقص والمثير، حيث استجاب الحاضرون له وتفاعلوا مع نشاط وحيوية “ديما ستاند” على الركح.

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المؤسسات الثقافية تضبط عقاربها على ساعة الاستقلال

زهية. م

تحتفل المؤسسات الثقافية بالذكرى 59 للاستقلال الوطني بتسطير برنامج ثري يجمع بين العروض السينمائية والمحاضرات التاريخية والعروض الحية وغيرها.

في هذا الإطار، أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام عن برنامج الاحتفالات التي ستجرى على مستوى قاعات الديوان بالجزائر العاصمة ووهران وبومرداس وخراطة وتيبازة وقسنطينة بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والسمعي البصري والجمعيات المحلية والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، ويشمل برنامج الديوان حسب بيان صادر عن المؤسسة معارض للكتب والصور في معظم القاعات وعرض أفلام مثل “بني هندل” (Les Déracinés) لأمين مرباح المرتقب عرضه بقسنطينة و”المنطقة المحرمة” لأحمد لعلام بقاعة 08 ماي 1945 بخراطة أو “عملية ماي” لعكاشة تويتة بقاعة سعدة بوهران.

وضمن برنامج الديوان كذلك عروض موسيقية والرقص وورشات للرسم ومعارض لأعمال فنية علاوة على محاضرات ينشطها مزمن معمر وحسين عبد الستار.

وضمن نفس البرنامج، تنظم اليوم أوبرا الجزائر حفلا من تنشيط نرجس ونادية بن يوسف بمعية الفرقة الموسيقية النسوية الأندلسية لأوبرا الجزائر بالإضافة إلى أداء لوحة رقص غنائية بعنوان “الجزائر تحتفل” من طرف فرقة بالي الأوبرا وفرقة “أرابيسك”.

فضلت مؤسسة “فنون وثقافة” الاحتفال بذكرى الاستقلال عبر برنامج معارض ومحاضرات على مستوى فضاءاتها الجوارية يستقطب الأطفال، هذا في الوقت الذي ستنظم “الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي” معرضا للأعمال الفائزة بآخر طبعة لجائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي” للشباب المبدع. وفي إطار نفس البرنامج ولذات المناسبة يحتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء مسرحية “شرف المحارب” لمخرجها شوقي بوزيد. كما يحتضن القصر هدا الاثنين عرضا كوليغرافيا من توقيع فرقة بالي أوبرا الجزائر بعنوان “الجزائر في احتفال”، إضافة إلى حفل موسيقي مع الجمعية الفنية السندسية من العاصمة.

فيما اختار المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري تنظيم قافلة سينمائية نحو 12 ولاية. القافلة التي انطلقت أمس الأول تضم عروض أفلام “تاريخية ثورية وأفلام وثائقية”.

وحسب بيان للمؤسسة المنظمة، تعبر القافلة عددا من الولايات على غرار أولاد جلال، المنيعة بالإضافة إلى ولاية قسنطينة، قالمة، سطيف، تبسة، بومرداس، تيزي وزو، وسيكون جمهور هذه الولايات على موعد مع عروض فكاهية وأفلام ثورية تستمر إلى غاية نهاية الشهر على أن تمتد بعض العروض إلى شهر أوت، خاصة وأن إطلاق القافلة يتزامن مع انطلاق موسم الاصطياف.

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قصبة الجزائر وموقع تيبازة على طاولة مجلس التراث العالمي

زهية. م

ينتظر أن ينظر مجلس التراث العالمي في حالة حفظ موقعي القصبة وتيبازة على هامش اجتماع مجلس التراث العالمي الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 31 جويلية الجاري.

من جانب آخر، يجري التحضير لاقتراح تسجيل حصون مدينة وهران ضمن القائمة الإرشادية لليونسكو، حيث يشتغل حاليا خبراء التراث على هذا الملف ليتم إرساله إلى مركز التراث العالمي، حيث قدم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي مساعدة فنية لتحديد القيمة العالمية لهذا الموقع الأثري والتاريخي الذي يعود إلى العهد المريني وهذا في إطار جهود المركز في دعم التراث العربي ضمن مشاريعه للسنة الجارية والتي شملت الجزائر وتونس والأردن ولبنان.

للإشارة، تنعقد أعمال الدورة 44 للجنة اليونسكو للتراث العالمي خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 31 جويلية الجاري في مدينة فوزهو الصينية والتي ستدار أشغالها عبر الانترنيت، وينتظر أن تدرس المنظمة العالمية صون 255 موقعاً من المواقع المدرجة بالفعل في قائمة التراث العالمي، ومنها 53 موقعاً مدرجاً في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

كما ينتظر أن تبت اشغال الدورة التي ستفتتحها رئيسة المنظمة ادري ازولاي في إدراج المواقع المرشحة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي اعتباراً من 24 جويلية المقبل، منها تلك التي تعذّر النظر في ملفاتها في العام الماضي على اثر تأجيل اجتماع اللجنة تحت تأثير الحظر الذي فرضته كورونا.

من جهة أخرى، أوصت هيئات استشارية في المنظمة بإدراج البندقية وبودابست على قائمة التراث العالمي المهدد، فيما قد تسحب مرفأ ليفربول التجاري من لائحة التراث العالمي.

ونشرت هذه التوصيات قبل اجتماع اللجنة المقرر في الصين.

وحسب ما نقلته مواقع إخبارية فإن سحب ميناء ليفيربول من قائمة التراث العالمي جاء بسبب مشروع تطوير أرصفة مدينة البيتلز المسمى “مياه ليفربول” والذي ترك أثرا سلبيا كبيرا خصوصا على المباني التاريخية، وقد سبق لمنظمة اليونسكو أن رفعت تحذيرات من قبل بشأن سحب الموقع من قائمة التراث العالمي بسبب الأشغال، كما صنفت اليونسكو أيضا محمية سيلوس الطبيعية في تنزانيا ضمن الموقع المهددة بالسحب من قائمة التراث العالمي بسبب الصيد غير المنظم.