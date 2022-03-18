أخبار الجزائر ليوم الجمعة 18 مارس 2022

توقيف 12 شخصا مطلوبا لدى العدالة بالأغواط، مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة في حادث سير ببرج بوعريريج

الثقافة الاستهلاكية محور ندوة وخرجات ميدانية بالمسيلة

أحمد. ق

أطلقت، الخيمس، جمعية تعزيز للتنمية الثقافية والإعلام الشباني بالمسيلة، حملة تحسيسية تحت شعار “الثقافة الاستهلاكية مسؤولية مجتمعية”، تم خلالها تنظيم ندوة بمشاركة أستاذة ومختصين وخرجات ميدانية إلى المحلات التجارية والأسواق والفضاءات التجارية الكبرى، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، من خلال إتباع سلسلة من الإجراءات حسب ما أكده رئيس الجمعية فاروق خضراوي، وكذا التدابير والخطط الواعية التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الغذاء وتوجيه الأفراد للاستهلاك الأفضل، كما يعد أسلوب حياة اقتصادي يعتمد على الابتعاد عن الهدر، والاعتدال في الإنفاق.

من جانبه، أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة، عبد الوهاب جباري، ثمن مثل هذه المبادرات التي تتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، في ظل تنافس الشركات على الزبائن وفي ظل ظهور وبروز المستهلك الإلكتروني، والصعوبات التي يواجهها في إثبات العقود الإلكترونية وإعادة الحق إلى أصحابه في حالة التحايل، مشيرا إلى أن أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها الزبون الالكتروني مسألة الإشهار المضلل والاحتيال، وهو ما يتطلب تثقيف الناس في ظل البيئة الافتراضية والأزمات المتتالية التي كان الزبون طرفا أساسيا فيها من خلال تضاعف الطلب والاستهلاك.

وتطرق الأستاذ رحاب مختار، إلى ثقافة الاستهلاك التي تتطلب مجهودات كبيرة، مشددا على أهمية دور الأسرة والعائلة والمجتمع والمدرسة والمسجد وكذا وسائل الإعلام، في ظل تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود الجميع للوصول إلى مستويات الفهم الصحيح لتفادي العشوائية والفوضى الاستهلاكية، وهو ما أشار إليه ممثلو مصالح التجارة والفلاحة وكذا المصالح الأمنية في مداخلاتهم التي صبت حول التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المواد الغذائية التي تتوفر، وعدم الاستماع إلى الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى اللهفة وشراء كميات مضاعفة من المواد خاصة المدعمة، وكل الإجراءات التي أقرتها السلطات للحد من المضاربة والاحتكار.

—

قاصر يقود عصابة لسرقة أنابيب الري بالعفرون في البليدة

حسنـاء. ب

تمكنت فرقة الدرك الوطني بالعفرون، غرب البليدة، من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة أفراد بينهم قاصر، تختص في سرقة أنابيب الري من المستثمرات الفلاحية، وكان أحد الضحايا قد تقدم بشكوى لدى فرقة الدرك الوطني بتعرض مستثمرته لعملية سرقة مست أنابيب المياه والمرشات المائية المستخدمة في سقي الأراضي الزراعية، باشر إثرها عناصر الدرك تحقيقا في القضية وتم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بقاصر لا تتعدى سنه 18 سنة، وبعد عملية ترصد تم إلقاء القبض عليه متلبسا وبعدها تم التوصل إلى شريكيه البالغين 23 و38 سنة، وتبين أن الأنابيب المسروقة يتم إعادة بيعها لفلاحين بمنطقة مناصر بولاية تيبازة.

وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس .

—

في انتظار تعويضات أخرى

توزيع أكثر من 3 آلاف خلية نحل على المتضررين من الحرائق ببجاية

ع. تڤمونت

تتواصل بولاية بجاية، عملية تعويض المتضررين من حرائق صائفة 2021 حيث تم تخصيص أكثر من 3 آلاف خلية نحل فارغة لتعويض الفلاحين المتضررين بإقليم الولاية.

في إطار إعادة إحياء الثروة الحيوانية، وكذا تنفيذا لتوجيهات والي الولاية، شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية بتعويض الفلاحين المتضررين جراء حرائق الغابات، حيث تم تخصيص 3182 خلية نحل فارغة لفائدة 396 فلاحين المتضررين- يشير بيان خلية الإعلام للولاية.

وفي هذا الإطار، تم الثلاثاء، توزيع 1044 خلية نحل فارغة على الفلاحين المربين للنحل وقد مسّت العملية 106 متضرر من حرائق شهر أوت 2021 التي ألحقت- للتذكير- خسائر جسيمة بالثروة النباتية وكذا الحيوانية مع تسجيل- للأسف- خسائر في الأرواح.

وقد نظمت عملية توزيع الخلايا على مستوى تعاونية العتاد الفلاحي والري الكائنة بالقصر، حيث استفادت في هذا الشأن بلدية توجة من 882 خلية تم توزيعها على 97 متضررا، منها 329 خلية نحل موجهة للمتضررين على مستوى قرية تالة هيبة و220 لقرية أشلوف و210 لقرية بوحاتم و123 لقرية ابلحاجن، كما استفادت بلدية القصر بدورها من 162 خلية وزعت على تسعة متضررين.

للإشارة فقد تم سابقا توزيع 874 خلية نحل فارغة على 82 فلاحا متضررا ببلديتي أدكار وبني كسيلة كما تم توزيع 570 خلية أخرى على 106 فلاح متضرر بلديات أميزور وبرباشة وكنديرة، بالإضافة إلى توزيع 200 رأس ماعز على الفلاحين المتضررين ببلدية أميزور.

وأشار بيان الولاية إلى أن عملية تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق صائفة 2021 لا تزال متواصلة، إذ المرتقب أن يتم توزيع حصص أخرى من التعويضات على باقي الفلاحين المتضررين.

—

رئيس مخبر مراقبة المياه بالبويرة

“مياه الشرب بالحنفيات آمنة ولا خوف على صحة زبائننا”

أحسن حراش

طمأن مخبر مراقبة النوعية التابع لمؤسسة الجزائرية للمياه بالبويرة زبائن المؤسسة من سلامة مياه الحنفيات التي تخضع لتحاليل ومعالجة دورية، معتبرا تغيّر لونها وطعمها في فترة محددة على الخريف في بعض المناطق هي ظاهرة طبيعية ناتجة عن عوامل موضوعية ولا تشكل أي خطر على صحة الزبون.

وأجاب رئيس مخبر مراقبة نوعية المياه أحسن صايكي عن سؤالنا المتعلق حول شكاوى متكررة لمواطنين من تغير طعم ولون مياه الحنفيات لاسيما المتزودين من سد تالسديت كعاصمة الولاية، حيث قال بأن السد يعرف في الفترة الخريفية بالخصوص ظاهرتين طبيعيتين أولها موت العلائق الموجودة به، ما يطلق مواد تثير الذوق والرائحة غير المستساغة لكن من الناحية الصحية هي مياه صالحة للشرب، أما الظاهرة الثانية فتتمثل في التسطيح وتنتج عن ارتفاع درجة الحرارة وشح الأمطار، حيث يصعد المنغنيز والحديد المذابان في الماء إلى السطح كما قال وهو ما يغير لون الماء أثناء المعالجة بالكلور.

وأبرز محدثنا على هامش الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه بالبويرة بمقر مخبر مراقبة نوعية المياه المركزي بعاصمة الولاية، بأن هذه الظواهر التي تصيب مياه الحنفية في بعض الأحيان لا تؤثر بتاتا على صحة الإنسان، ما عدا بعض الحالات التي تثير الشك لدى الزبون الذي عليه الاتصال بالمؤسسة، لتتدخل الأخيرة بأخذ عينة من المياه وإخضاعها للتحاليل البكتريويلوجية والفيزيو كيميائية، مشيرا إلى أن تلك المياه هي آمنة ومراقبة جيدا من طرف الأعوان المكلفين والمختصين بالمخبر، حيث تجرى ما معدله 50 عينة للمياه يوميا من جميع البلديات، مضيفا بأنه تم إجراء خلال سنة 2021 ما يفوق 50 ألف تحليل عينة من الخزانات المتوفرة، فضلا عن 50 ألف أخرى من عند الزبائن، أما التحليل البكتريولوجي فمس حسبه ما يقارب 10 آلاف تحليل عينة.

—

توقيف 12 شخصا مطلوبا لدى العدالة بالأغواط

داودي الشريف

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، خلال الأسبوع الماضي، 12 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 29 و58 سنة، مطلوبين لدى العدالة بموجب أوامر وأحكام قضائية، بينهم أشخاص محل بحث بموجب أوامر بالقبض تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا، في الوقت الذي تمكن فيه بحر الأسبوع الماضي، الأمن الحضري الأول بالأغواط من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 22 سنة لتورطه في قضية حيازة كيف معالج وأقراص مهلوسة قصد البيع.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات للمصلحة عن قيام المشتبه فيه بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بقطاع الاختصاص بمدينة الأغواط، استغلالا للمعلومة تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المعني الذي ضبط بحوزته على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية الخاصة بالقضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال الملف أمام قاضي الحكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، ليصدر ضده حكم يقضي بسنتين حبسا، منها عام موقوف النفاذ مع الإيداع وغرامة مالية قوامها 50 ألف دينار جزائري.

—

مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة في حادث سير ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

شيّع سكان ولاية برج بوعريريج، بعد صلاة الجمعة، الضحايا الأربعة من عائلة واحدة بعد مجزرة الطريق الوطني رقم 45 الذي يعرف بـ”طريق الموت”، في جو مهيب ميزه الحزن الشديد على أفراد العائلة التي كادت أن تباد بأكملها على مستوى الطريق، لولا نجاة بنتين متواجدتين حاليا في المستشفى.

وكان الضحايا الأربع للحادث الذين ينحدرون من قرية المجاز، وهم الأب والأم وكلاهما في الأربعينيات من العمر، وابن وابنة، قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة أول أمس، في حادث المرور المأساوي الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 45 الرابط بن المسيلة وبرج بوعريريج، فيما تتواجد طفلتان في حالة خطيرة على مستوى مستشفى لخضر بوزيدي الولائي، حيث تتلقيان الرعاية والعلاج، وحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع بين سيارة سياحية وأخرى تجارية، حيث أدى إلى تحطيم السيارة التي كان على متنها الضحايا بشكل كلي أدى إلى وفاة الضحايا فيما نجت البنتان الصغيرتان من الموت، وكانت العائلة قد فقدت ابنة لها وهي طالبة جامعية في حادث مرور على مستوى نفس الطريق السنة الماضية وأدى حينها إلى وفاة ستة أشخاص مرة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم أشغال توسعة الطريق الوطني رقم 45 الذي يربط ولاية برج بوعريريج بولاية المسيلة إلاّ أنه مازال يحصد أرواح مستعمليه بشكل متواصل، حيث أضحى مطلب تحويله إلى طريق مزدوج أكثر من ضرورة في ظل استمرار حصده لأرواح مستعمليه، حيث يطالب سكان الولاية وزير الأشغال العمومية بالحضور، إلى ولاية برج بوعريريج بشكل مستعجل من أجل وضع حل نهائي لمشكل “طريق الموت”.

—

إدانة صاحب مصنع هرّب 800 طن من الوقود إلى تونس

إسلام.ب

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول الخميس، بثماني سنوات حبسا في حق صاحب مصنع يدعى “ل. م”، ينحدر من ولاية سكيكدة، على خلفية متابعته بجناية تهريب الوقود، وحيازة داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا للاستعمال في التهريب، وجنحة ممارسة تجارة غير شرعية عن طريق بيع مواد أولية في حالتها الأصلية تم اقتناؤها قصد التحويل، وجنحة تحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها.

ويتلخص ملف هذه القضية في أنه بتاريخ السابع عشر من شهر مارس لسنة 2021، قدم وكيل العبور إلى مصالح الجمارك بميناء سكيكدة ثمانية تصريحات جمركية بغرض القيام بتصدير 40 حاوية ذات 20 قدم لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة “سولفن” الكائن مقرها بمنطقة الايداع حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة على أساس أنها مادة “ديليون” المرخص تصديره، بكمية إجمالية ناهزت 816 طن، قيمتها المالية بلغت 244824 أورو، وبعد عملية المراقبة العادية للبضاعة تبيّن أنها ليست مادة الديليون، بل إن رائحتها تشبه مادة المازوت.

وعليه، أرسلت في اليوم الموالي مصالح الجمارك بسكيكدة ثلاث عينات من ثلاث حاويات إلى مخبر شركة سوناطراك، بغرض إجراء عملية التحاليل المخبرية، حيث تبين أن المادة عبارة عن مادة الكيروزين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت ذات المصالح في اليوم الثالث بأخذ سبع عينات أخرى عن عدد من التصاريح الجمركية وإرسالها إلى نفس المخبر وأظهرت التحاليل أنها مادة المازوت، أين تم تسجيل اختلاف في نتائج التحاليل المخبرية لـ10 عينات مأخوذة من عشر حاويات للبضاعة، وللتأكد من هذه القضية تقرر في المرحلة الأخيرة إرسال 30 عينة من الحاويات المتبقية إلى نفس المخبر ليتم في الأخير التأكد أن المادة عبارة عن مازوت، عكس ما هو مصرح به أنها مادة الديليون، وكان المتهم بصدد تهريب البضاعة إلى تونس ثم المغرب وموريتانيا، وهو شريك مع أطراف أخرى من الجزائر وتونس.

وخلال جلسة المحاكمة نفى المتهم نفيا قاطعا الجرم المتابع به، وأكد أن البضاعة عبارة عن مادة ديليون وليست مازوت، من جهته، دفاعه أكد أن موكله بريء من الجرم المتابع به بدليل أنه مرر حاويات البضاعة على مصالح الجمارك ولا يوجد تهريب، غير أن النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة ثابتة في حق المتهم والتمست 10 سنوات حبسا نافذا في حقه، جراء خطورة هذه الجريمة على الاقتصاد الوطني والمجتمع، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.

—

تفاصيل مروعة في محاكمة صاحب الكلاب التي قتلت تلميذا بالبليدة

حسناء.ب

تحولت جلسة محاكمة صاحب المستثمرة التي افترست كلابه الطفل توق صلاح الدين بالعفرون غرب البليدة، إلى ما يشبه مجلس عزاء، حيث سادت أجواء حزينة تخلّلتها نوبات بكاء وعويل، خلال ذكر الشهود تفاصيل العثور على الصغير الذي التهمت الكلاب الضالة معظم جثته ولم يتبق منها سوى العظام.

بقلب باك ونفس منهارة راح والد الطفل خليل “12 سنة” يستذكر تفاصيل رؤيته جثة ابنه بعدما نهشته الكلاب السائبة. ليرتفع بعدها صراخ الأم المكلومة التي أخذت الحيوانات الهائمة فرحتها وابنها الوحيد، ما استدعى إخراجهما من القاعة وتهدئتهما، ولم يكن المحامون الذين تطوعوا للدفاع عن حقوق الطفل المتوفى أقل انفعالا وتأثرا، خلال إطلاعهم على الصور الصادمة لإعادة تمثيل واقعة الوفاة العنيفة. ووصف مشهد الطفل الذي كان يصرخ ألما ويحتضر، بينما تمزق الكلاب جسده، فيما عُثر في جيب مئزره، على حجر صغير حاول المسكين يائسا، الدفاع به عن نفسه بعدما وقع بين مخالب حيوانات جائعة.

وشهدت المحاكمة التي تحولت إلى قضية رأي عام بولاية البليدة ومنطقة العفرون خصوصا، توافد العشرات من المواطنين لاسيما القاطنين بحوش شفالي مكان الواقعة الأليمة. وذكر والد الضحية، خلال سماعه من قبل هيئة المحكمة أنه كان بمدينة العفرون لقضاء حاجيات أسرته، تلقى بتاريخ السادس من مارس مكالمة من زوجته تخبره فيها بعدم عودة ابنه من المدرسة، وأن أطفالا وجدوا محفظته ملقاة بالطريق، فعاد على الفور وراح رفقة شقيقه للبحث عن خليل، وبينما كانا يسيران لاحظا بعض الكلاب مجتمعة، تلتهم شيئا داخل مستثمرة فلاحية، فتوجه عم الضحية صوبها وقام بطردها، ليتبن له أن الطفل أكلته الكلاب ولم يتبق منه إلا رأسه وبعض الأشلاء.

وأكد الشهود أن الكلاب الضالة التي افترست الطفل خليل صلاح الدين تستعمل لحراسة مستثمرة فلاحية، وهي عدائية تجاه الأشخاص وسبق وتهجمت على تلميذة تبلغ من 14 سنة، العام الفارط وبنفس المكان بالطريق المحاذي لذات المستثمرة، أين تعرضت لعضة على مستوى الساق بينما كانت في طريق عودتها من المدرسة، ولحسن الحظ تدخل أحد الجيران وتمكن من تخليصها من قبضة الكلاب المسعورة، بعدما رشقها بالحجارة. وسبق للسكان وقاموا بتنبيه صاحب بستان الحمضيات ولكنه لم يكترث، لينتهي الأمر بحادث مأساوي.

من جهته، ممثل الحق العام حمّل صاحب المستثمرة المسؤولية، واعتبره المتسبب في مصرع التلميذ خليل بعدما ترك الكلاب الشرسة طليقة، تهدد سلامة سكان الحي والأطفال على وجه الخصوص، مطالبا بتوقيع عقوبة ست سنوات سجنا نافذا عن جنحة التسبب في القتل الخطأ ومخالفة ترك حيوان مجنون يهيم، لتدينه هيئة المحكمة، بعد مداولاتها، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا.

—

كتاب “بدأت قديما” لهاجر ميموني يشارك في الصالون الدولي للكتاب

محمود بن شعبان

أعلنت الكاتبة الجزائرية، هاجر ميموني، في اتصالها بـ”الشروق اليومي”، عن صدور آخر أعمالها الأدبية، تحت عنوان “بدأت قديما”، عن دار متون للنشر والترجمة لوهران. وذلك بعد نجاح روايتها “حتى العصافير هاجرت” التي صدرت في الأشهر الماضية.

وكشفت هاجر ميموني بالمناسبة عن محتوى كتابها الجديد “بدأت قديما” من تقديم الإعلامي محمد يعقوبي، الذي يضم مجموعة مقالات ثرية تشمل عدة مواضيع على مختلف الأصعدة، وتلم بعدة جوانب ومناسبات وشخصيات، حيث يحتوي على 34 مقالا في مختلف المواضيع التربوية، التعليمية، الاقتصادية، السياسية والثقافية، تتوزع على 128 صفحة.

تنحدر الكاتبة ھاجر ميموني من ولاية بومرداس، حيث مارست مهنة التعليم التي درست فيها مادة اللغة العربية في الطور المتوسط، بعد نيلها شهادة ليسانس في اللغة العربية وآدابھا، عن المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، سنة 2014، كما تحصلت على شھادة ماستر 2 في اختصاص تعليم اللغة العربية عن المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، 2019/2018، بالإضافة إلى دبلوم في التكوين والتدريب الإعلامي المتخصص تحت إشراف الإعلامي الراحل “كريم بوسالم”، كما كانت هاجر ميموني من الأعضاء المؤسسين للنادي الأدبي “رواق الھواء الجميل”، خلال سنتي 2014/2015، الذي نشط بالمدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، وعضوا في النادي الأدبي لدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس عامي 2017،2018.

وقد أصدرت هاجر ميموني أول مولود أدبي لها في سنة 2016 تحت عنوان “في ظلال الأحلام الجميلة”، الصادر عن دار المعرفة للنشر والتوزيع، لتليها رواية “حتى العصافير هاجرت”، في سنة 2017، بالإضافة إلى عدة أعمال أدبية غير منشورة، على غرار ديوان شعر تحت عنوان “رھف الأحاسيس”، وسلسلة قصص قصيرة بعنوان “الكتابة بعد منتصف الليل”، وسلسلة خواطر تحت عنوان “خربشات”، قبل إصدار عملها الجديد “بدأت قديما” الذي أعلنت عن مشاركته في فعاليات الطبعة الخامسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 01 أفريل المقبل.

—

أعمال صوفيا جاما وصلاح إسعادي ضمن مشاريع مهرجان البحر الأحمر

زهية. م

فاز مشروعان من الجزائر بمنحة برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022، التي أعلن عنها مهرجان البحر الأحمر في السعودية، وضمت 12 مشروعا، ستة من السعودية و6 من دول مختلفة.

وقد تم اختيار كل من فيلم “من الربع إلى الخميس في الجزائر العاصمة”، (الجزائر، فرنسا) تأليف وإخراج صوفيا دجاما وإنتاج أوريلي تورك، وفيلم “دوغماس” (الجزائر، فرنسا)، تأليف وإخراج صلاح إسعاد وإنتاج تقي الدين إسعاد، من ضمن 6 مشاريع توزعت بين مصر والجزائر ولبنان، منها عمل «المستعمرة» (مصر، فرنسا) من تأليف وإخراج محمد رشاد وإنتاج هالة لطفي، وعمل «هابيل قابيل» (مصر، الولايات المتحدة، فرنسا) تأليف عمر موليك وإخراج دينا عامر وإنتاج كريم أمير.

هذا، إلى جانب عمل «حزب العلكة» (لبنان) تأليف راني نصر وإخراج سماح القاضي وإنتاج ميشيل أيوب، وأخيراً عمل «عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن» (مصر) تأليف وإخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف.

وكان مهرجان البحر الأحمر قد أعلن منذ أيام عن منح المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر للسنة الجديدة، وهي 6 مشاريع من السعودية ومثلها من باقي البلدان، تضم أصواتاً ومواهب جديدة وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من السينمائيين.

ويقدم معمل المهرجان 5 ورش تم تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي كافة مراحله العملية الإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستُقام في جدة من 1 – 10 ديسمبر.

وقد حازت المشاريع النسائية قصب السبق، من خلال المنح المعروفة، إذ حققت 50 في المائة من أعداد المشاركين. وهذا يؤكد التزام السعودية بتطوير قطاع السينما، حيث صارت المملكة تحوز المركز الأول في المنطقة وتستقطب عديد الإنتاجات العالمية لتصويرها في المنطقة.

وكانت الدورة الأولى من المهرجان قد حققت نجاحا كبيرا، بعرض 138 فيلم، واستقطبت أكثر من 30 ألف مشاهد، وشارك فيها 3115 شخص.

—

انطلاق ملتقى المنجز الشعري الجزائري السبت بعنابة

زهية. م

تنطلق، السبت، بعنابة، فعاليات الملتقى الوطني حول “المنجز الشعري الجزائري”، الذي تنظمه جمعية بيت الشعر الجزائري ومسرح عنابة الجهوي، احتفاء بذكرى عيد النصر، المصادفة لـ19 مارس، واليوم العالمي للشعر، الموافق لـ21 مارس.

وتتضمن التظاهرة التي تستمر ثلاثة أيام قراءات شعرية ومحاضرات ونقاشات حول المنجز الشعري الجزائري، حيث ينتظر أن يحضر عدد من شعراء الجزائر في قراءات، على غرار سليمان جوادي، عبد الحميد شيكل، سليمة مسعودي، عبد الله حمادي، جمال بن عمار، سامية عسو وغيرهم..

وفي جانب المداخلات والمحاضرات، ينتظر أن يحضر دكاترة ومختصون، على غرار عبد الله العشي، الذي ينتظر أن يحاضر “حول المنجز الشعري الجزائري”، والدكتور جمال بالعربي، من مركز البحث في اللسانيات ببوزريعة، الذي سيقدم مقاربة حول “السيميائية للنص الشعري.. العقبات المنهجية والاصطلاحية والدكتور عبد الله حمادي، الذي سيحاضر حول “صدى عيد النصر في الشعر الجزائري”.

—

وفاة شابين بصعقات كهربائية في قسنطينة وميلة

س.ع/ نسيم.ع

تدخل فريق من مصالح الحماية المدنية، فجر أمس الجمعة، بهضبة النعجة الصغيرة التابعة لحي بوصوف ببلدية قسنطينة، بعد التصاق جسد شاب يدعى “م.خ” في الثانية والعشرين من العمر، بعمود كهربائي ذي ضغط عال، حيث أصيب الشاب بصعقة كهربائية عنيفة إلى درجة تفحم بعض الأجزاء من جسده، ورغم محاولة إسعافه في حضور فريق من شركة سونلغاز إلا أن الشاب توفي في عين المكان.

كما توفي مساء الخميس، رب عائلة يدعى “م.ع”، يبلغ من العمر 49 سنة، بمصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية تاجنانت جنوب ميلة، وجد في حالة حرجة بمصنع للمشروبات الغازية وسط بلدية تاجنانت، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وحسب مصدر للشروق، فإن الضحية كان بصدد القيام بأشغال داخل المصنع، حيث تعرض لصعقة كهربائية قوية بسبب ملامسته لسلك التيار الكهربائي أثناء عملية الأشغال، ليلفظ آخر أنفاسه بمصلحة الاستعجالات، بعدما تفحمت الجهة العلوية من جسده.

—

وثائقي يستعرض حياة المناضل انريكو ماتيي

تم عرض بالجزائر العاصمة، الشريط الوثائقي الطويل “أنريكو ماتيي والثورة الجزائرية” المخصص لمشوار المناضل المناهض للاستعمار وصديق الثورة الجزائرية، عرفانا بكفاحه المدافع عن قضية الشعب الجزائري، وقد تم عرض هذا الشريط الوثائقي الذي مدته 53 دقيقة ومن كتابة وإخراج علي فاتح عيادي، بقاعة السينما الخيام في إطار أسبوع الفيلم الوثائقي 12-17 مارس ويستعرض هذا الشريط الوثائقي، الذي عرض لأول مرة في 2018 بمناسبة مهرجان سينما الجزائر العاصمة (فيكا) المخصص للفيلم الملتزم، مشوار أنريكو ماتيي المنتج الصناعي ومؤسس الصناعة النفطية الإيطالية في أواخر الخمسينيات. وخصص المخرج جزءا من شريطه المدعوم بشهادات للحياة السياسية لماتيي الذي عرف تحقيق التفاف الطبقة السياسية الإيطالية حول القضية الجزائرية. وقد التقى ماتيي المدافع عن القضية الجزائرية بالخصوص مسؤولي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

—

حملة لدعم جزائريٍّ في نهائي منشد الشارقة

أطلق نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حملة لدعم ممثل الجزائر الوحيد في نهائي برنامج منشد الشارقة، الذي يجمع نخبة من نجوم الإنشاد في العالم العربي. ونشر الموقع الرسمي لبرنامج منشد الشارقة على تويتر، فيديو للشاب الجزائري وهو ينشد: “أحيِّي جمعكم وأقول أهلا لقد حل الكرام مع الكرام”. وجاء في التعليق المرافق: “المنشد أصيل جابر من الجزائر، رقم التصويت 5 من خلال رابط الموقع: https://munshidsharjah.ae“. وتداول مغردون صورا وفيديوهات لأصيل جابر، لافتين إلى ضرورة دعمه كي يتوج باللقب في الدورة الـ13 من البرنامج الإنشادي الأبرز في العالم.

—

يدّعى الإعاقة ويروج المخدرات

طـــارق.م

كلل كمين محكم، لفرقة البحث والتدخل، بأمن خنشلة، بتوقيف شاب من ذوي السوابق القضائية، 23 سنة من العمر، ينحدر من مدينة قايس، غرب خنشلة، متورط في ترويج المخدرات، باستعمال دراجة نارية، خاصة بالمعاقين، لتضليل الشرطة، خلال ترويج المخدرات وسط الأحياء، وقد مكنت عملية توقيفه، من حجز كمية من المخدرات، ومبلغ مالي معتبر من عائدات البيع، الشاب يزعم الإعاقة، ولا يظهر إلا وهو يقود دراجة نارية خاصة بالمعوقين يلج إلى قلب أحياء مدينة قايس ويعرض خدماته، وبمجرد توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته على كمية من المخدرات، من نوع راتنج القنب الهندي، ومبلغ 55 الف دج، من عائدات بيع المخدرات، حيث تم حجز الدراجة النارية،

ليتابع الموقوف بتهمتين، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، ولقيام بطريقة غير مشروعة بحيازة، وعرض ووضع للبيع لمواد مخدرة قبل تقديمه أمام نيابة محكمة قايس، التي أمرت بإيداعه رهن الحبس.

—

حريق بمصحلة استعجالات مستشفى المدية

ب. عبدالرّحيم

شهد ليلة الخميس إلى الجمعة وفي حدود الساعة الثامنة والنصف مستشفى محمد بوضياف بالمدية نشوب حريق شبّ في بادئ الأمر بنافذة حطبية إحدى غرف مصلحة الإستعجالات الموضوعه تحت تصرف الأطباء ليأتي على باقي الغرفة وهو ما استدعى تدخلّ أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية فور تلقيهم النداء مدعومين بأعوان المركز المتقدم ببزيوش أين قامو بإطفاء الحريق وتطويقه ومنعو إمتداد ألسنة النيران إلى باقي الغرف.

هذا وقد خلف الحريق إصابة أحد أعوان الأمن التابعين للمستشفى والذي حاول إخماد النيران بإصابات طفيفة .

فيما تعود أسباب نشوب الحريق حسب مصادرنا الخاصة إلى حدوث شرارة كهربائية.

—

حريق بالإقامة الجامعية للبنات بتمنراست

ش. بن ايعيش

شب، مساء الخميس، حريق بإحدى غرف الإقامة على مستوى الإقامة الجامعية للبنات 2000 سرير جلولي امباركة بمدينة تمنراست، حيث تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، من أجل إخماد الحريق المهول، الذي أتى على كامل الأغراض داخل الغرفة، وساهم التدخل السريع للحماية في تطويق الحريق وإطفائه، قبل امتداده لباقي غرف الإقامة.

وخلف الحريق إصابة طالبة مقيمة بالغرفة بحالة إغماء، نتيجة الدخان المنبعث من الغرفة وقد تم التكفل بها وإسعافها في عين المكان، قبل نقلها إلى مستشفى تمنراست، ويعتقد أن الحريق ناجم عن تلامس كهربائي، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.