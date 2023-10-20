أخبار الجزائر ليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

مسبوق يتسبب في قتل أمه، حجز أكثر من 6 كلغ من الكيف

دخل الحبس مرتين بسبب الاعتداء عليها بالضرب

مسبوق يتسبب في قتل أمه دفعا في السلالم بأم البواقي

ج. لمودع

عاش سكان حي الملعب البلدي أو بوعزيز السعدي، بقلب بلدية أم البواقي، نهاية أسبوع على وقع صدمة جريمة ذهبت ضحيتها عجوز في السبعين من عمرها، على يد ابنها المسبوق قضائيا، حيث فارقت الحياة في مستشفى المدينة بعد معاناة دامت يومين على خلفية دفعها من طرف ابنها من السلالم.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين سنة وهو مسبوق قضائيا على مرتين، بسبب تعديه بالضرب على أمه، حيث أدين في المناسبتين بالحبس النافذ، وفي كل مرة يحنّ قلب أمه فتكون في استقباله عند خروجه من السجن، وتعاهده ويعاهدها على فتح صفحة جديدة لعلاقتهما، ولكنه يعاود تطاوله على أمه ضربا وسبّا أمام الناس، فكان اعتداؤه هذه المرة أن أقدم على إزهاق روح أمه.

سكان الحي مسرح الجريمة، قالوا للشروق بأن الضحية منذ أن تطلقت من زوجها، عاشت من أجل ابنها البكر الجاني وابنتها، فكانت تعمل في البيوت والمؤسسات كمنظفة من أجل سعادة ابنيها أو على الأقل توفير لقمة العيش، في غياب طليقها الذي هاجر إلى فرنسا، ولأن ابنة الضحية السبعينية كانت على أهبة الزواج، فقد قامت الضحية ببيع بعض من مصوغاتها على بساطتها من أجل مساعدة ابنتها، فعلم الابن العاق فطالب بما أسماه حقه من أموال بيع المصوغات، فرفضت الأم، فانهال عليها ضربا بالعصا، وحين كانت في حالة فرار لحق بها ودفعها بقوة فسقطت وارتطم رأسها بأدراج السلالم، حيث تعرضت لنزيف دماغي داخلي ودخلت في غيبوبة ولم تمكث في قاعة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف سوى 24 ساعة لتلفظ أنفاسها وسط صدمة ابنتها وحتى طليقها الذي عاد من فرنسا، لحضور جنازتها والوقوف مع ابنته وابنه المشتبه فيه، مصادر الشروق اليومي قالت بأن الابن لم يكفه ضرب والدته ودفعها على السلالم، وبقائها في حالة غيبوبة، بل لحق بها إلى مستشفى محدن بوضياف وانهال عليها ضربا وهي في سكرات الموت أو الموت الكلينيكي، فتدخل بعض المتواجدين في المستشفى ومكّنوا رجال الشرطة عبر الضبطية القضائية من توقيفه، حيث فتحت تحقيقا في الأسباب الحقيقية التي أدت الى إزهاق روح الأم البريئة.

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حجز أكثر من 6 كلغ من الكيف وتوقيف “بارون” ببرج بوعريريج

س. ع

وضعت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج حدا لنشاط جماعة إجرامية تحترف ترويج المخدرات عبر إقليم الولاية والولايات المجاورة لها مع حجز أكثر من 6 كلغ من الكيف المعالج.

وتم تجسيد هذه العملية إثر استغلال معلومات مفادها تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص الذي أكدت جل التقارير أنه “بارون مخدرات”، قد يلجأ خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إحضار كمية من المخدرات، قصد بيعها لبعض مروجيها وسط المدينة.

وبعد مراقبة تحركات الشخص المشتبه فيه، تم توقيفه متلبسا بحيازة أكثر من 6 كلغ من الكيف معالج ومبلغ مالي معتبر يزيد عن 3 ملايين و250 ألف دج يرجح أن يكون من عائدات الترويج. كما تم في إطار التحقيق أيضا توقيف شخص آخر يشتبه بتورطه في ذات القضية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين، حيث أحيلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج.

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وفاة زوجين في حادث مرور بالعلمة

توفي رجل وزوجته إثر حادث مرور وقع، الخميس، بنواحي منطقة السمارة التابعة لبلدية العلمة (شرق سطيف)، إثر اصطدام بين مركبة نفعية تجارية وشاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بنواحي منطقة السمارة الواقعة بإقليم بلدية العلمة مما أدى إلى وفاة سائق المركبة النفعية وزوجته (42 و40 سنة) بعين المكان.

وقد تم إجلاء جثتي الضحيتين نحو مستشفى الخثير صروب بمدينة العلمة وفتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لتحديد ظروف وملابسات الحادث.