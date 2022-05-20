أخبار الجزائر ليوم الجمعة 20 ماي 2022

حجز 576 كلغ من اللحوم البيضاء جزء منها فاسد بالبويرة، وفاة طفل وإصابة 5 في حادث مرور بقسنطينة

المرفوضون من أصحاب الطعون بـ “عدل 2” يستنجدون بالرئيس لإدماجهم

راضية مرباح

يناشد مكتتبو “عدل 2” أصحاب الطعون المرفوضة ملفاتهم من طرف وكالة “عدل” سواء بالعاصمة أم بمختلف الولايات، رئيس الجمهورية، التدخل لإنصافهم وإدماجهم ضمن ملفات الطعون الأخرى التي خصصت لها المنصة الرقمية ومنها من دفعت الشطر الأول، فيما بقي هؤلاء “يتسولون” من خلال الاحتجاجات المتواصلة، على أمل أن يتم قبولهم وهم من قضوا أكثر من 8 سنوات ينتظرون موعد بداية تسديد الأشطر المالية المطلوبة بعدما أقصوا من مختلف الصيغ السكنية الأخرى.

المكتتبون الذين راسلوا كل من وكالة عدل ووزارة السكن، فضلا عن تنظيمهم لوقفات احتجاجية متتالية، تبخرت كل آمالهم، حين أخطروا بأن طعونهم مرفوضة ضمن حصص عدل، وأشاروا إلى أنه وبعدما غابت النية الصادقة في إيجاد ابسط الحلول، توجهوا بندائهم هذا مناشدين رئيس الجمهورية التدخل، بعد نفاذ كل الطرق المشروعة، مشيرين إلى أنهم يعيشون مأساة رهيبة نتيجة إقصائهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن بقوة القانون، لاسيما المادة 63 من الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالفئة المحرومة، مضيفين أن وكالة عدل في آخر وقفة احتجاجية نظمها أصحاب الطعون بتاريخ 7/5/ 2022، قد صرحت لهم بأن كل الطعون التي كانت مجمدة على مستوى الوزارة والتي لا تتوفر على شروط الاكتتاب، سترفض وأنها لن تقوم باستدعائهم لتسديد الشطر الأول إلا بعد صدور تعليمة من الوزارة تلزم قبول ملفاتهم، فمعيار القبول هو المرسوم 105/01 الذي ينص صراحة أن الوثائق الخاصة بإثبات الأجر أو الأرباح تكون بأخر وثيقة، وهنا -يؤكد أصحاب الطعون المرفوضة- يكمن الخلل فحسب وكالة عدل الوثائق تكون بتاريخ التسجيل لسنة 2013 في حين كان تاريخ إيداعهم للوثائق كان بتاريخ دفع الملفات بين سنتي 2014 و2015.

ومن هذا المنطلق، تناشد هذه الفئة رئيس الجمهورية التدخل وتوجيه تعليمات لوزير السكن من أجل إصدار تعليمة وزارية من شأنها تسوية وضعيته وإدماجهم ضمن المقبولين في سكنات عدل.

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حجز 576 كلغ من اللحوم البيضاء جزء منها فاسد بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر وحدة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن ولاية البويرة من حجز كمية هامة من اللحوم البيضاء والأحشاء، جزء منها فاسد وغير صالح للاستهلاك كانت على متن شاحنة تبريد موجهة للتسويق .

وبحسب مصدر أمني موثوق، فإن العملية كانت خلال مراقبة دورية بالميدان، حيث تم تفتيش مركبة تبريد تبين أنها تحمل كمية من اللحوم البيضاء والأحشاء تفتقر للشهادة البيطرية، ولم تخضع للمراقبة البيطرية بعد الذبح ولا تتوفر على شروط التبريد، كما بينت معاينة الطبيب البيطري المختص بأن كمية من تلك اللحوم التي فاقت 570 كلغ جزء منها فاسد وغير صالح للاستهلاك تم إتلافه بمركز الردم التقني، مع توجيه الجزء الأخر الصالح نحو وجهة أخرى وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص .

.. وتفكيك شبكة مختصة في سرقة المحلات التجارية بالأخضرية

أوقفت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الأخضرية 3 عناصر ينشطون ضمن شبكة محلية مختصة في سرقة المحلات التجارية ليلا وباستعمال وسائل مختلفة، حيث تم ضبط هؤلاء في حالة تلبس ضمن عملية أمنية وهم بصدد السطو على محل تجاري بالمدينة، مستعملين مقلاع مسامير ومفاتيح مصطنعة وكذا جوارب لطمس آثار جريمتهم، ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى مركز الشرطة قبل تحويل ملفهم إلى الجهات القضائية المختصة .

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مناورة مركبة لإخماد حرائق وإجلاء زوار منطقة تيكجدة بالبويرة

أحسن حراش

احتضنت، نهار الجمعة، منطقة تيكجدة السياحية بالبويرة إجراء مناورة مركبة من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع المصالح الأخرى، تضمنت محاكاة سيناريو نشوب حرائق بالمنطقة الجبلية يتطلب إجلاء زوارها والسكان المجاورين، فضلا عن البحث عن تائهين جراء الدخان الكثيف .

وتدخل المناورة التدريبية في إطار تجريب مخطط تنظيم النجدة الولائي، بحسب المرسوم الجديد، وذلك قصد التعرف على مدى جاهزية واستعداد مختلف المصالح للتدخل في حالة حدوث أي طارئ محتمل، واحتضنت منطقة تيكجدة بأعالي البويرة التمارين الافتراضية لهذه المناورة المركبة التي تحتوي حسب مصالح مديرية الحماية المدنية على عدة سيناريوهات بدأت صباحا بتلقي المركز المتخصص لتيكجدة مكالمة هاتفية من طرف مصالح الحظيرة الوطنية مفادها نشوب حريق بالمنطقة، ليسارع أعوان الحماية المدنية في التدخل عبر تسخير الإمكانيات المتوفرة، لتتلقى فيما بعد ذات المصالح إخطارا ثانيا بنشوب حريق ثان بمنطقة علوان المجاورة والمعروفة بغاباتها الكثيفة، وهو ما تطلب الاستنجاد بفرق ووسائل إضافية أهمها المروحيات المتخصصة في إخماد الحرائق بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية .

وتخللت هذه التمرينات تدخلات أخرى مختلفة خاصة بعد امتدادا النيران التي خرجت عن السيطرة ودخانها بالمنطقة المعروفة بتوافد الزوار نهاية الأسبوع إليها، فضلا عن السكان القاطنين بها، حيث حتم العجز في الإمكانيات المتوفرة على المصالح الولائية إمضاء قرار تفعيل مخطط النجدة الولائي، مع تنصيب مركز قيادة ثابت بمقر الولاية تحت إشراف الأمين العام للولاية ومختلف المدراء المعنيين، إضافة إلى تنصيب مراكز قيادة عملياتية للإمداد بمنطقة تيكجدة ومركز طبي وكذا منطقة إجلاء بقرية سليم .

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جامعة غليزان تتشح بالسواد بعد وفاة درامية لطالب

ناصر بلقاسم

اهتزت، صبيحة الخميس، جامعة أحمد زبانة بغليزان، على وقع خبر وفاة الطالب الجامعي، عزوز مولاي، الذي يدرس بكلية العلوم الاقتصادية، التجارية، وعلوم التسيير، سنة أولى ماستر تخصص مالية وتجارة دولية، البالغ من العمر 26 سنة، الذي ينحدر من بلدية جديوية، على إثر حادث مرور خطير وقع صبيحة الخميس على الساعة التاسعة و07 دقائق، تمثل في اصطدام مباشر ما بين حافلة نقل من نوع هيونداي، ذات 50 مقعدا، عاملة على مستوى خط وادي أرهيو- وهران، وسيارة سياحية من نوع رونو ميقان، كان على متنها الضحية، وشخص آخر، بالطريق الوطني رقم 04، بمنطقة الزناينية، التابعة لوادي أرهيو، حيث توفي الضحية (عزوز مولاي) متأثرا بإصاباته الخطيرة، فيما فقد الشخص الثاني وعيه، بعد إصابته بجروح، وكان الضحيتان محصورين داخل السيارة، حيث تم إخراجهما من طرف فرقة النجدة للحماية المدينة، ونقلهما إلى مستشفى وادي ارهيو. علما أن الحادث خلف قتيلين و12 جريحا.

ونزل خبر وفاة الضحية على رفقائه في الدراسة بالجامعة كالصاعقة، خاصة وأن هذا الحادث الأليم وقع لزميلهم، وجامعة أحمد زبانة تحتفل بالذكرى 66 لعيد الطالب، المصادف لـ 19 ماي من كل سنة. وقالت بعض الشهادات التي جمعتها “الشروق”، منها شهادة كريمة جالام، أستاذة الضحية بكلية العلوم الاقتصادية بنفس الجامعة، إن وفاة الطالب مولاي عزوز تمثل خسارة كبيرة للجامعة، فالفقيد كان هادئا مؤدبا إلى حد بعيد، حتى في ابتسامته كان فيها حياء كبير، مضيقة: ”إن القلب ليحزن، كان مقبلا على اجتياز اختبارات السداسي الثاني، لكن انطفأت هذه الشمعة التي كانت أمل عائلته، لكي ترى فلذة كبدها إطارا من إطارات المستقبل، ولله ما أعطى، ولله ما أخذ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا أليه راجعون”.

أما زملاؤه في الجامعة، فقد أجمعوا على أنهم فقدوا طالبا خلوقا، مشهودا له بحبه للدراسة وهو مواظب عليها، كما يمتاز بأخلاق حسنة، بالإضافة إلى علاقته الطيبة مع زملائه، وقالوا إنهم سينظمون وقفة تأبينية للترحم على زميلهم بحرم الجامعة غدا الأحد قبل إجراء الامتحان، كما قرروا تسمية دفعة التخرج باسمه الشخصي. ومن جهتها، قدمت الأسرة الجامعية بجامعة غليزان، تعازيها إلى أسرة المرحوم، وإلى كافة زملائه في الكلية.

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دهس شاب حتى الموت باستعمال شاحنة في المسيلة

أحمد قرطي

أطاح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الملح بالمسيلة، بشخصين قاما بدهس شخص آخر باستعمال مركبة حتى الموت، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. واستنادا إلى ذات الجهات، فإن وقائع القضية، بدأت على إثر ورود مكالمة هاتفية على الخط الأخضر مفادها وقوع حادث مرور مميت، متبوع بجنحة الفرار على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص بذات المدينة في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، ليتم على الفور استغلال المعلومات الأولية المتحصل عليها ومنه تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم فتح تحقيق في القضية.

وأثبتت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بقضية القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال مركبة راح ضحيتها شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، إثر دهسه من قبل شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 19 إلى 29 سنة، كانا على متن شاحنة صغيرة، وتمكن فريق التحقيق من الإطاحة بالمشتبه فيهما في عملية القتل وحجز المركبة المستعملة في هذه الجريمة، ومنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية في عين الملح، ليصدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال مركبة.

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إعادة طفل إلى أمه بعد أن “اختطفه” طليقها المغترب

ج. ل

كشفت التحريات والتحقيقات الميدانية، التي باشرتها مصالح أمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، بشأن البلاغ الذي تقدمت به سيدة، تبلغ من العمر 31 سنة، بشأن اختفاء ابنها التلميذ إبراهيم عبد اللاوي، البالغ من العمر 8 سنوات، المتمدرس في السنة الثالثة ابتدائي، منذ الساعة التاسعة، من صبيحة الإثنين الماضي، في ظروف غامضة، بأن الطفل القاصر كان عند والده أي طليقها المقيم في المهجر الذي يمتلك منزلين بإحدى قرى ولاية سوق أهراس في منطقة سافل الويدان، حيث بمجرد قدومه في عطلة إلى أرض الوطن تنقل إلى عين البيضاء وتواصل مع ابنه قبل أن يحوّله إلى ولاية سوق اهراس.

وبحسب مصالح أمن ولاية أم البواقي، فإنه، وفور تلقي مصالح أمن الدائرة لبلاغ من السيدة، حتى تم تفعيل العمل الميداني والتحريات التقنية، التي مكنت عناصر الشرطة من التوصل إلى معلومات مفادها أن الطفل متواجد لدى والده، في إحدى القرى التابعة لولاية سوق أهراس، بالحدود الإقليمية مع ولاية أم البواقي، ليتم التنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء، واستصدار إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص إلى ولاية سوق أهراس، أين تنقل عناصر من أمن دائرة عين البيضاء إلى المكان، حيث تم تفتيش مسكنين متواجدين بإقليم ولاية سوق أهراس على حدودها مع ولاية أم البواقي، وقد عثروا داخل إحداها على الطفل عبد الرحمان في حالة صحية جيدة، ليتم استرجاعه من والده وتسليمه لوالدته، مع الاستمرار في إجراءات التحقيق لكشف الظروف والملابسات التي دفعت بالوالد الذي تم توقيفه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة، لأخذ ابنه بتلك الطريقة دون إبلاغ والدته.

وكانت عين البيضاء وولاية أم البواقي قد عاشت إلى غاية مساء الخميس يوم عودة الابن إلى أحضان أمه، على وقع إشاعة اختطاف الطفل عبد الرحمان، الذي ظهرت صوره بشكل طاغ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت عودته إلى ما يشبه العيد بالنسبة لأهل المنطقة وسط تضارب في أسباب تحويله من طرف والده القاطن في المهجر.

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الموت يغيب الفنان أحمد بن عيسى بعد نصف قرن من العطاء

زهية. م

فقدت الساحة الفنية، الجمعة، واحدا من كبار قاماتها، برحيل الممثل والفنان القدير، أحمد بن عيسى، عن عمر ناهز 78 عاما، بمدينة أورلي الفرنسية، على إثر وعكة صحية ألمت به.

ويعتبر بن عيسى واحدا من الأسماء الكبيرة، التي تركت بصمتها في المسرح والسينما، في بلادنا، إلى جانب صونيا وسيد أحمد أقومي وزياني شريف عياد وغيرهم…

ولد أحمد بن عيسى في الفاتح من مارس عام 1944، بمدينة ندرومة ناحية تلمسان، وترعرع في بلعباس، قبل أن يغادرها إلى العاصمة، حيث التحق بالمسرح في سن مبكرة، وهو ابن 17 عاما، حيث شارك في تربص تكويني نظمه المسرح الوطني عام 1964 بسيدي فرج، قبل أن يدخل إلى المعهد الوطني للفنون الدرامية برج الكيفان، عام 1965، ثمّ اشتغل كمدرّس إلى جانب الأستاذ “آلان فيتي”، بالتزامن، دعاه كاتب ياسين إلى المسرح الوطني لأداء أحد الأدوار في مسرحيتي “الخالدون” و”ما ينفع غير الصح” لمصطفى كاتب.. كما اشتغل أحمد بن عيسى أيضا، إلى جانب حبيب رضا وعبد القادر سفيري.

كان والده ناشطا ثوريا، اعتقل وسجن في الجزائر، وأطلق سراحه بعد الاستقلال. انتقل بعدها إلى باريس التي عاش بها قرابة 18 عامًا. خلال هذه الفترة، تلقى التدريب في مدرسة المسرح الوطنية، ونال فيها جائزة أحسن تمثيل، عن دوره في عرض “المطرقة” لـ “رامون لاميدا”.

بفرنسا، شارك أحمد بن عيسى في عدة مسرحيات، منها “يزدادون ضراوة” لــ “كاتب ياسين”، “أنظر إلى الحيطان وهي تسقط” لـ “جان لوي بريناتي”، كما عمل كمساعد مخرج في عدة أعمال هناك.

عاد إلى الجزائر عام 1971، وهي السنة التي وقع فيها على أولى عقود العمل مع المسرح الوطني الجزائري، مع صديقه سيد أحمد أقومي. عاصر الراحل وعمل مع عدة قامات مسرحية، على غرار عبد القادر علولة، عز الدين مجوبي، الحاج عمر، محمد بودية، مصطفى كاتب، ولد عبد الرحمان كاكي، كاتب ياسين، الأمر الذي جعل منه واحدا من المرجعيات في فن الخشبة في بلادنا، سواء كان ممثلا أم مخرجا. من أبرز أعماله “غرفتان ومطبخ” لعبد القادر سفيري، “132 سنة” لولد عبد الرحمان كاكي، و”النقود الذهبية” لعبد القادر علولة. ومن أبرز أعماله كمخرج، “الزيتونة” عن نص محمد بودية و”الطير الأخضر” لــ “كارلو ڨودزي”، إضافة إلى ”عجاجبية وعجائب” (1986)، ”وصية دمنة” للأطفال (1994) وأعاد تقديمها في 2004، “الثمن” (2000)، ”المغارة المنفجرة” (2007) و”المفترسون” (2008)، إضافة إلى “الرتيلة” مع مسرح عنابة الجهوي و”نجمة”، و”الحب المفقود” للمسرح الوطني الجزائري (2015).

تولى بن عيسى إدارة مسرح سيدي بلعباس الجهوي، في فترة الإرهاب (1995)، واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً من الجمعيات المسرحية.

قضى أحمد بن عيسى نصف قرن في المجال المسرحي والفني عموما، أثمر ما يربو عن 120 عمل سينمائي وتلفزيوني، إلى جانب عشرات الأعمال المسرحية، حيث شارك في عدة أعمال تعتبر اليوم من ربرتوار الشاشة الجزائرية، على غرار “كحلة وبيضا”، “الانتحار”، “أبواب الشمس”، “دليس بالوما”، “خارجون عن القانون”، “الصوت الخفي” و”الجزائر إلى الأبد” (2015.

وقد خلف رحيل أحمد بن عيسى حالة حزن كبيرة في الساحة الفنية والثقافية، حيث رثاه جمع من الفنانين والمثقفين، معتبرين أن غيابه خسارة كبيرة للفن الجزائري، ومن الصعب اليوم تعويض اسم في وزنه، كما رثت وزارة الثقافة الراحل، في بيان اعتبرته فيه مولوجي بن عيسى “أحد القامات البارزة، الذي ترجل من صهوة الفن فارس من فرسانها، الذي يغادرنا تاركا وراءه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا، فهو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني”.

كما رثى المسرح الوطني الجزائري، في بيان له، أحد صناع مجده، معبرا عن الحزن الذي خيم على الأسرة المسرحية، على إثر فقدان أحد رجالاته.

للإشارة، كان منتظرا أن يحضر أحمد بن عيسى عرض آخر أفلامه، “القطرة الذهبية”، في أسبوع النقاد، على هامش مهرجان كان السينمائي، حيث ظهر بن عيسى في دور يونس في فيلم لـ كليمنت كوجيتور.

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وفاة صاحب” القدس عروس عروبتكم” مظفر النواب

زهية. م

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، أمس، رحيل الشاعر العراقي الكبير، مظفر النواب، عن عمر ناهز 88 عاماً، في مستشفى الجامعة بالشارقة في الإمارات.

يعد النواب أحد الأسماء الكبيرة في المشهد الشعري العربي، اشتهر بنقده اللاذع للأنظمة العربية، ومن أبرز أعماله “وتريات ليلية”.

ولد الشاعر العراقي في 1934، وتعرض للمُلاحقة وسجن في العراق، وعاش بعدها في عدة عواصم، منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى.

سبق وأن زار الشاعر الراحل الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، في عام 1977، يوم كان محمد الصديق بن يحيى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد دخل الشاعر إلى الجزائر بجواز سفر ليبي تحت اسم لخضر بوجملين، لأنه كان مطاردا من مخابرات صدام.

والطريف في الحكاية، أن مصالح الاستقبال بالفندق رفضت أن تسجل مظفر النواب وتمنح له الجناح الرئاسي الذي خصص لاستقباله من قبل رئاسة الجمهورية، لأنه كان يحمل جواز سفر واسما غير اسمه الحقيقي، حتى تدخل المرحوم مصطفى كاتب والوزير بن يحيى لحل المشكلة، ولكن مظفر النواب رفض أن يركب السيارة الرسمية التي خصصتها له الرئاسة وفضل سيارة أحد الكتاب.

ونزل الشاعر في ضيافة الرئاسة الجزائرية وتحت حماية المخابرات والأمن الجزائري، ويذكر شهود تلك المرحلة أن أمسية النواب في الجزائر كانت مشهودة، وقد اعترضت عليها سفارة العراق بالجزائر، وطالبت اتحاد الكتاب بوقف الأمسية، لكن أبو القاسم خمار الذي كان مسؤولا يومها عن الاتحاد، رفض الامتثال للأوامر وجماعة السفارة قالت لخمار: “نحملك مسؤولية أي كلام يقال ضد العراق ونعتبره موقفا ضد الدولة العراقية، لأن هذا الشخص معارض للنظام”.

وقد خصص فريق لحماية الشاعر مخافة من تعرضه لمحاولة اغتيال على الأراضي الجزائرية. ويذكر بعض شهود تلك الفترة أنه ضاق ذرعا بالحراسة المشددة التي أقيمت عليه في فندق السفير، فأخبر المكلفين بحراسته وأمنه أنه يرغب في النزول إلى الجزائر الشعبية، ليتجول في أحيائها ولرؤية حياة الناس البسطاء، فتطوع أحد مرافقيه بأخذه في جولة إلى القصبة، وهناك أعجب مظفر النواب بالأجواء الشعبية التي كانت سائدة في أوساط الشباب، فرغب في البقاء أطول مدة معينة، ورفض العودة مع المرافق إلى الفندق، وفي الجهة المقابلة، كانت حالة استنفار قصوى شهدها مقر إقامة مظفر النواب، وباشرت المصالح الأمنية البحث عن الوجهة التي أخذها الشاعر، الذي عثر عليه في القصبة، يجلس على “بيدون زيت” وهو يدخن مع الشباب.

أقام مظفر النواب أمسيتين شعريتين في الجزائر، واحدة في قاعة النفق الجامعي، والثانية في اتحاد الكتاب، وكانت من أكبر الأمسيات التي عرفتها الجزائر حيث امتلأت القاعة عن آخرها، وفاضت بجمهورها إلى الشارع الرئيسي للمدينة، واستمرت إلى غاية الثانية صباحا.

واشتهر مظفر النواب بقصيدته “القدس عروس عروبتكم”، و”وتريات ليلة”.. وعرف بلهجته الحادة ولسانه السليط في نقد الأنظمة.

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وفاة طفل وإصابة 5 في حادث مرور بقسنطينة

عـصام بن منـية

خلّف حادث مرور وقع، صبيحة، الخميس، بمدخل مدينة قسنطينة، وتحديدا بمنطقة “لوناما” على مستوى الطريق الوطني رقم 3، وفاة طفل لم يتجاوز من العمر 12 سنة، وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، تم إسعافهم ونقلهم على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن باديس. الحادث الأليم وقع في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط النقل الرابط بين مدينة قسنطينة وبلدية الخروب، ما تسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، في عين المكان، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و64 سنة بإصابات وجروح متعددة ومتفاوتة، تم إسعافهم ونقلهم على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس، تزامنا مع تدخل الجهات الأمنية المختصّة والتي تدخلت لتسهيل حركة المرور العالقة على مستوى هذا الطريق الاستراتيجي، وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الخطير، في هذه المنطقة العمرانية والتي تعرف حركة تجارية كبيرة.

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مقتل أب لثلاثة أطفال بطعنة خنجر في باتنة

ط.ح

لقي، الجمعة، كهل حتفه بالمستشفى الجامعي بباتنة، متأثرا بإصابة قاتلة تعرض لها ليلة الخميس إلى الجمعة، بحي باركافوراج بباتنة.

وكان الضحية فؤاد ربوح، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، تعرض لضربة سكين وجهها له شخص أعزب قرب مسجد العربي التبسي بحي باركافورج ما حتم نقله على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات ثم غرفة الإنعاش للمستشفى الجامعي بن فليس التهامي لمعاناته من نزيف حاد جراء الإصابة العميقة بالآلة الحادة التي استقرت في جسمه. وكانت مصادر أشارت أن الجريمة التي وقعت أثناء شجار تجهل تفاصيله، في انتظار تحريات ونتائج تحقيقات مصالح الشرطة التي شرعت في البحث عن الفاعل.

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إحباط محاولة تهريب معادن ثمينة في تبسة

ب.دريد

تمكن، نهار الخميس عناصر الشرطة القضائية المتنقلة بأمن ولاية تبسة، من إحباط محاولة تهريب أحجار ومعادن نفيسة، ومعدات تستعمل للحصول على تلك المعادن، بطريقة غير قانونية، وقد جاءت العملية، بناء على معلومات، حيث تم نصب حواجز بعدة أماكن على مستوى الطريق الوطني رقم 10، الرابط بين بلديتي الحمامات وعاصمة الولاية، إلى غاية توقيف سيارة من نوع سامبول، والتي كان على متنها 4 أشخاص، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 16 غراما من الأحجار النفيسة مختلفة الأنواع والأحجام، وخاتم من المعدن الأبيض مرصع بأحجار كريمة بيضاء اللون بوزن 707 غرام وقطعتين حجريتين أثريتين بوزن 26 غراما، بالإضافة إلى كاشفين ضوئيين، وكاشف للمعادن النفيسة، وقد كشفت الخبرة الأولية أن الأحجار التي عثر عليها هي أحجار من نوع الياقوت، وأن الخاتم من نوع الألماس، وقد تم وضع السيارة بالمحجر، وتم سماع الموقوفين على محاضر لتقديمهم أمام الجهات القضائية، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بمخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، وحيازة أجهزة حساسة دون إذن من السلطات المعنية.

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ينتحر بخمار قرب عائلته

عثرت الحماية المدنية بمدينة تسالة لمطاعي شمال ولاية ميلة، أمس، على جثة شيخ يدعى “م.ر” يبلغ من العمر 61 سنة متزوج وأب لـ3 أولاد، مشنوقا بخمار مشدود إلى شجرة زيتون على بعد 300 متر من مسكنه العائلي بمشتة أنسة التابعة لبلدية تسالة لمطاعي شمال ميلة، وأشارت مصادر الشروق اليومي أن الضحية قام، أمس، بربط خمار بأحد أغصان شجرة زيتون بالقرب من المنزل الذي يقطنه رفقة عائلته ولفه حول عنقه، ثم ترك جسمه يتدلى إلى أن فارق الحياة لأسباب تبقى مجهولة، فيما تفيد مصادر من محيط البلدة بأن الضحية لا يعاني من أية أمراض، كما أنه يمارس حياة عادية ويشهد له جيرانه بالسيرة والسلوك الحسن.