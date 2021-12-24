أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

اختفاء غامض للطفلين أمين وميلاد في خنشلة، وفاة شخصين وإصابة 12 آخر بالغاز في تبسة

أسبوع بلا ماء بالحي الأزرق والبحر ببرج البحري بالعاصمة

نسرين برغل

وجّه قاطنو حي الأزرق والبحر ببلدية برج البحري بالعاصمة، نداء استعجاليا للقائمين على شركة توزيع المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال” من أجل إيجاد حل لمعضلة نقص التزود بمياه الشرب، مؤكدين أن المنطقة تعاني من نقص كبير في المياه في عز فصل الشتاء.

وأوضح السكان في تصريح لـ “الشروق” أن مشكل انقطاع مياه الشرب أصبح بمثابة هاجس يؤرقهم طيلة أيام السنة بما فيها فصل الشتاء وعليه فإن مصالح “سيال” مطالبة بإيجاد حلّ لهذه المعضلة الحقيقية، لاسيما وأن البرنامج الخاص بالتزويد بمياه الشرب الذي وضعته الشركة خلال موسم الصيف لا يحترم بالمرة، لذلك فمن غير المعقول أن تتواصل هذه المهازل على- حد قولهم – في ظل استمرار صمت المصالح المحلية.

وأشار هؤلاء إلى أن مشكل انقطاع الماء بحي الأزرق والبحر فاق مدته الأسبوع وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في المسألة خاصة وان السكان يقومون شهريا بدفع مستحقات وتكاليف التزود بالمياه في وقت هذه المادة لا تصل إلى حنفياتهم بصفة يومية أو على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع، قائلين: “أصبحنا نعاني حتى في فصل الشتاء ونزول الأمطار، فأين هي الوعود التي أطلقتها شركة سيال؟”.

يأتي هذا في وقت كشف فيه القائمون على شركة توزيع مياه الشرب بالعاصمة “سيال” عن إطلاق برنامج خاص بفصل الشتاء لاسيما بعد تساقط الأمطار مؤخرا، حيث يتمحور هذا البرنامج على تزويد سكان العاصمة بالمياه بصفة يومية دون انقطاع، خاصة وأن مستوى امتلاء السدود، حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الموارد المائية فاقت 35 من المائة في حين امتلأت سدود أخرى بنسبة 100 من المائة وهي الكمية التي تسمح بتزويد سكان العاصمة بالمياه بصفة يومية خاصة في فصل الشتاء الذي يتزامن أيضا مع شهر رمضان الكريم.

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اختفاء غامض للطفلين أمين وميلاد في خنشلة

طارق. م

يواصل سكان منطقة ششار، جنوب ولاية خنشلة، لليوم الثاني على التوالي، حملة بحث واسعة، عن الطفلين “رابحي أمين”، البالغ من العمر 15 سنة، وصديقه “خلالفة ميلاد”، 14 سنة، المقيمين بالحي الشعبي كوسوفو، على أطراف مخرج بلدية ششار، باتجاه بابار، بعد اختفائهما في ظروف غامضة، منذ صباح الخميس.

وسارع سكان المدينة إلى شن حملة تفتيش عبر المدينة، قبل البحث وسط شعاب الوديان والمناطق المجاورة، دون أي جديد، لتتقدم عائلتهما ببلاغ اختفاء، على مستوى كل من فرقتي الأمن والدرك الوطني، اللتين بدورها أبرقتا نشرية بحث، عبر ولايات الوطن. ووسع السكان حملة التفتيش إلى بلديات الولاية، وعرف الخبر رواجا كبيرا وسط صفحات الفايس بوك، طالبين البحث عن الطفلين.

وأشارت مصادر “الشروق اليومي”، أمس الجمعة، أن الطفلين ميلاد وأمين كانا قد خرجا، كعادتهما للعب والتجول بحيتهما الشعبي، المعروف باسم كوسوفو، بمخرج البلدية، قبل اختفائهما فجأة ودون سابق إنذار، ليشن أفراد العائلتين عملية البحث. وخلال الاستفسار والتساؤل عن مكانهما، اكتشفت العائلتان اختفاءهما معا، وهو ما زاد من حيرتهما، وتم لحظتها إخطار مصالح الأمن والدرك للبحث عنهما، وشن جيران وعائلتا الضحيتين المختفيتين حملة تفتيش وبحث واسعة مست كل مناطق البلدية، المحتمل أن يكون الطفلان بها، دون أي جدوى، ما أدخل العائلتين في خوف حقيقي، من المصير المجهول الذي يهدد الطفلين، لاسيما وأنهما غير معتادين على الابتعاد عن الحي، أو الغياب عنه أكثر من ساعات فقط، وقد التمست العائلتان من السلطات تسخير إمكانياتها للبحث عن أمين وميلاد، وإعادتهما لأسرتهما سالمين معافين.

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من بينهم امرأة وثلاثة أطفال ورضيع

إحباط هجرة غير شرعية لـ 15 حراقا في سكيكدة

إسلام. ب

أحبط أفراد خفر السواحل بسكيكدة، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، محاولة هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بنحو 15 شخصا، ينحدرون من مختلف الولايات الشرقية، على غرار سكيكدة وقسنطينة وباتنة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و56 سنة، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 34 سنة وثلاثة أطفال أعمارهم تتراوح ما بين 12 شهرا و10 سنوات، وذلك بعد إبحارهم في عرض البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من أحد الشواطئ بولاية سكيكدة.

وأكدت مصادرنا أن وحدات البحرية والمصالح الأمنية المختصّة بسكيكدة تلقت معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر أصحابه الساحل السكيكدي الممتد عبر 130 كلم، ليتم مطاردتهم وتوقيف القارب الذي كان محملا بمجموعة معتبرة من الحراقة الذين أقلعوا من أحد شواطئ سكيكدة المحاذية لولاية عنابة، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، حيث تمت إعادتهم من طرف خفر السواحل إلى الشاطئ وتسليمهم إلى أفراد فرقة الدرك الوطني بسكيكدة، الذين قاموا بتحويلهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي معهم في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة خلال الساعات القليلة القادمة بتهمة الهجرة السرية.

وكانت رحلات الهجرة السرية قد عرفت في الأيام القليلة الماضية تراجعا نسبيا في عدد المغامرين الراغبين في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، على متن قوارب الموت، بسبب استحالة الإبحار في ظل الاضطرابات الجوية التي شهدتها أغلب الولايات الساحلية وهيجان البحر وارتفاع أمواجه.

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“المهدي المنتظر” يحاول قتل “بوتفليقة” بوهران

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران محاول قتل موظف سابق بميناء وهران طعنا بالسكين، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وهي القضية التي حاول فيها المتهم التملص من مسؤولية أفعاله الخطيرة، متظاهرا بالاضطراب العقلي، وزعم أنه المهدي المنتظر الذي أوحي إليه أن الضحية هو نفسه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يخطط لمؤامرة تستهدف الشعب الجزائري، وما كان له سوى إحباطها على طريقته تلك.

وتعود وقائع هذا الملف إلى مطلع سنة 2020 بوهران، حين تعرض متقاعد في العقد السابع من العمر، وهو في طريقه لقبض معاشه بمكتب بريد العثمانية، لاعتداء سافر من طرف المتهم، المدعو “م. إ”، وهذا بمجرد نزوله من حافلة لنقل المسافرين، حيث باغته الجاني من الخلف بحبل أداره على عنقه، ثم أخرج سكينا، وراح يطعنه به عشوائيا في أنحاء متفرقة من جسده، مسببا له جروحا في الرأس والرقبة والرجلين والبطن، ولم يخلصه منه سوى تدخل مارة بالمكان، ليتم نقل العجوز وهو مغمى عليه مضرجا بالدماء إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور بن زرجب، فيما شل آخرون حركة المعتدي وسلموه إلى مصالح الأمن للتحقيق معه.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الضحية كان قد تعرض لثماني طعنات، أصاب بعضها أعضاء حيوية من جسمه، على غرار الكبد والطحال، ما استدعى إخضاعه لعمليتين جراحيتين من أجل إنقاذ حياته، فيما قدرت نسبة العجز لديه بـ 90 يوما.

أثناء المحاكمة، اعترف المتهم بجريمته، لكنه فاجأ هيئة المحكمة بما جاء به من تصريحات وتبريرات، حيث ادعى أنه بتاريخ الواقعة لم يكن في كامل قواه العقلية، وكذلك حاول التظاهر خلال الجلسة بمنظر الشخص الخارق وصاحب المزاج المضطرب، بالقول إنه ينتسب إلى شجرة الأمير عبد القادر، وأنه المهدي المنتظر.

وعن دافعه إلى الجريمة، قال الجاني إنه حين وقعت عيناه يومها على الضحية، اعتقد جازما بأنه الرئيس بوتفليقة، الذي يخطط لمكيدة تستهدف أمن ومصير الجزائريين، مضيفا أنه لم يتمالك نفسه أمامه، إلا وهو ينتقم للشعب منه، وأيضا ليخلص البلاد من خطر تهيأ له أنه قادم على يديه، ليلتمس ممثل الحق العام في حق المتهم عقوبة 12 سنة سجنا، وهو ما جاء مطابقا للحكم الصادر بعد المداولة.

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وفاة شخصين وإصابة 12 آخر بالغاز في تبسة

ب. دريد

تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، وحدات الحماية المدنية العاملة بمختلف مناطق ولاية تبسة، من إنقاذ 12 شخصا أصيبوا ببداية اختناق بالغاز الطبيعي، وإجلاء شخصين عثر عليهما جثتين هامدتين بالكويف وبئر العاتر، وقد كان التدخل الأول خلال الـ24 ساعة الماضية عند الـ 10 ليلا، حيث تم التدخل على مستوى حي طريق ثليجان بالشريعة، أين تم إنقاذ 6 أفراد من عائلتين تتراوح أعمارهم بين 7 و40 سنة، أصيبوا ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مدخنة العمارة التي كانت مسدودة ببقايا الطيور، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الشريعة، حيث تم التكفل بهم صحيا. وببلدية الماء الأبيض، كاد الغاز أن يقضي على أفراد الأسرة المقيمة بحي 30 سكنا، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية في حدود الـ 8.30 ليلا بعد اتصال من أحد أفراد الأسرة، فوجدوا 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين 16 و50 سنة مصابين ببداية اختناق من الغاز المتسرب من موقد طهي. وببلديتي الحمامات وبئر الذهب، تم إنقاذ كهلين، أصيبا بالاختناق، وقد تعرض أحدهما لحروق بعد سقوطه على موقد طهي، وقد تم تحويلهما إلى مستشفى تبسة، حيث وضعا تحت العناية المركزة. وببلديتي بئر العاتر والكويف تم العثور على شابين دون ثلاثين سنة جثتين هامدتين بغرفتي منزليهما، حيث تم نقلهما من طرف سيارتي الإسعاف للحماية المدنية نحو مصلحتي حفظ الجثث.

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توقيف شخصين اختطفا شابا وأشبعاه ضربا داخل مرآب ببرج بوعريريج

ل. م

أوقف عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية برج بوعريريج، أول أمس، شابين تورطا في قضية تتعلق بجناية اختطاف شخص والتعذيب المحدث لآثار وجروح جسدية مع تثبيت الوقائع بمقطع فيديو للتهديد بالتشهير به، متبوع بالسرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد واستعمال سلاح أبيض محظور.

المشتبه فيهما تم توقيفهما من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع، على إثر التحريات والتحقيقات التي باشروها بعد تلقيهم شكوى رسمية من الضحية، أكد فيها أنه أثناء عودته من عمله عند منتصف الليل تعرض لاعتداء بالضرب، سبب له جروحا بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه، من طرف شخصين كانا جالسين أمام محل تجاري، مضيفا أنه أثناء مروره بجانبهما ناداه أحدهما وعندما اقترب منه كانت رائحة المشروبات الكحولية تنبعث منه، وبدأ يسأله عن أحواله، إلاّ أن مرافقه في تلك الأثناء قام فجأة بضربه بواسطة عصا بيسبول وأصابه في العين بضربة قوية أسقطته أرضا، ليقوما بعدها بإدخاله إلى المحل بالقوة وانهالا عليه ضربا، ما تسبب له في إصابات وجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسده، تحصل على إثرها على شهادة طبية من الطبيب الشرعي تؤكد تعرضه للاعتداء وعجزه عن العمل لمدة 15 يوما.

وأضاف الضحية أن المشتبه فيهما قاما بعدها بتفتيشه وسلبا منه مبلغا ماليا كان بحوزته، كما أنهما قاما بتصوير مقطع فيديو له وهو في تلك الحالة، وهدداه بنشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في حال لجوئه إلى العدالة وتقديم شكوى ضدهما.

ومكنت التحريات والتحقيقات التي باشرها أفراد الأمن الحضري الرابع، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات واستغلال الأوصاف لتي قدمها الضحية من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر المصلحة للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما عن جناية اختطاف شخص والتعذيب المحدث لآثار وجروح جسدية مع تثبيت الوقائع بمقطع فيديو للتهديد بالتشهير به، المتبوعة بالسرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد واستعمال سلاح أبيض محظور، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار إحالتهما على هيئة المحكمة.

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مهرجان الشريط المرسوم يكرم أعمدة الفن التاسع

محمود بن شعبان

انطلقت، الخميس، بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة فعاليات الدورة 13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم تحت شعار “طبعة الانبعاث” بحضور وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال وبمشاركة تونس كضيف الشرف إلى جانب عدة فنانين مبدعين في عالم الفن التاسع من الجزائر ومختلف دول العالم,

وأشرفت وزيرة الثقافة والفنون، على افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة عشرة،الذي استهلته بزيارة

مختلف أجنحة المعارض والورشات المتواجدة بفضاءات ديوان رياض الفتح قبل الإعلان عن الافتتاح الرسمي للمهرجان من قاعة ابن زيدون أين القت شعلال كلمة بالمناسبة، أثنت فيها على دور الشباب الذي قرر أن يخوض غمار الفن التاسع، من خلال دورة المهرجان لهذه السنة التي وقفت وقفة احترام واعتراف وتقدير لرواد الشريط المرسوم على غرار الفنان الراحل محمد عرام الذي ترك بصماته خالدة في هذا الفن والراحل سيد علي ملواح والقديرين أحمد هارون وسعيد زعنون اطال الله في عمرهما، كما أكدت وزيرة الثقافة من خلال كلمتها أن الشريط المرسوم فن قديم في بلادنا، اذ ترجع بداياته إلى فترة الثورة التحريرية المباركة، حيث استعمله رواد هذا الفن كسلاح فني، لبث الوعي ونشر ثقافة التحرر,

وفي نفس السياق، صرحت شعلال أن وزارة الثقافة والفنون، تسعى إلى تطوير الفن التاسع من خلال التأكيد على التكوين في مدارس الفنون الجميلة التابعة للقطاع، وكذلك دعم نشره وتعزيزه ليأخذ حقه في وسط عشاقه ومحبيه.

هذا وقد شهدت مراسيم افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم تكريم عمداء الشريط المرسوم في الجزائر امثال الفنان القدير سعيد زعنون، والمرحوم محمد عرام، ليختتم الحفل بتقديم لجنة التحكيم التي ضمت كلا من زبيدة معامرية، محفوظ عيدر، احمد هارون برئاسة الفنان أحمد هارون الذي القى محضر لجنة التحكيم وبتوزيع الجوائز على المتوجين في مختلف المسابقات التي اطلقتها محافظة المهرجان، حيث منحت جوائز فئة أحسن مجلة لكل من نجاة بلعباس وسليم زرداني، فيما توج الثنائي كاميليا لين زراطة وامينة شباب في فئة مسابقة الشريط المرسوم لأقل من 16 سنة والتي كانت مخصصة لموضوع الشريط المرسوم لمحاربة فيروس كورونا،اما في مسابقة احسن مشروع لفئة اكثر من 16 سنة فقد توج بلال بوطبة بالجائزة الاولى عن عمله الموسوم بـ”بروفيسور فريد ضد الكوفيد”، فيما عادت الجائزة الثانية اميرة بالبركة عن عملها “صديقي الجديد”، ويما نال حمزة غيلاس المرتبة الثالثة في نفس الفئة,

وقد عادت الجائزة الأولى في فئة المسابقة الدولية للمؤلف المحترف لحكيمة طويلب، فيما افتك Benj NGULE من جمهورية كونغو الديمقراطية الجائزة الثانية، ومنحت الجائزة الثالثة للجزائري كمال بن طاها، كما تحصل الجزائري محمد بوجلة على تنويه خاص من لجنة التحكيم عن عمله الموسوم موريس اودان,

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نور الهدى بوزيان تسلط الضوء على قضايا الأخطاء الطبية

أ‌. جزار

قدمت ابنة ولاية خنشلة نور الهدى بوزيان كتابها الموسوم بإثبات الخطأ الطبّي أمام القاضي المدني، والذي تتناول من خلاله قضايا مفصلية تلازم مسيرة الأسرة الطبية وأدوار الجوانب التشريعية.

وفي حديثها للشروق سلطت نور الهدى الضوء في كتابها الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع على كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية من الناحية القانونية ليمنح صورة واضحة للقارئ أو الباحث عن ضالته في هذا المجال، وعن هذا النوع من المشاكل والقضايا التي تطرح يوميا من خلال التطرق إلى الخطأ الطبي، وماهيته في الفصل الأول في حين تناول الفصل الثاني طريقة إثبات هذا الأخير والآثار المترتبة عن إثباته من جهة ودور القاضي المدني من جهة أخرى.

وأضافت نور الهدى في ردها عن تساؤل الشروق المتعلق بتعقد قواعد التشريع الطبي يثير إشكالات للباحث، بأن أي باحث سيصطدم بمجموع من الإشكالات نظرا لحساسية هذا الموضوع من جهة ولتشعبه من جهة أخرى، فالخطأ الطبي يشكل تخصصا معقدا يصعب من خلاله إعطاء تحديد دقيق للأعمال التي ترتب المسؤولية القانونية (الطبية)، وتشكل مخالفة لأصول المعالجة الطبية ونتيجة لهذا نجد أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا واضحا لهذا الأخير وترك هذا الأمر للفقه.

وعن فائدة الكتاب ترى ذات المتحدثة أن كتابهاهو بمثابة بوصلة قانونية لتوجيه منتسبي القطاع ومكونيهم نحو المسؤولية الطبية الواقعة على خلفية الأخطاء الطبية، حيث سلطت الكاتبة الضوء من على كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية من الناحية القانونية، وبالتالي فإن الإطلاع الجيد يقدم الإفادة والشرح البسيط ليمنح للجمهور القارئ صورة واضحة حول مسؤوليتهم القانونية.

وفي ردها أيضا عن الأفاق مستقبلية التي تراها بوزيان فيما يخص التشريعات الطبية، تقول نور الهدى إن التشريعات الطبية لها أهمية بالغة في حياتنا اليومية، وبالرغم من أن عديد الدول لديها قوانين خاصة ومستقلة تتضمن معالجة هذا الموضوع غير أن المشرع الجزائري لم يعالجه في قانون مستقل بل جاء ذلك العديد من القوانين المتفرقة (القانون المدني،قانون الصحة…)، وتأمل ذات المتحدثة في أن يتدارك هذا النقص التشريعي وأن يهتم أكثر بهذا الموضوع الجد- حساس، من خلال إحداث تعديل لقانون حماية الصحة وترقيتها بالإضافة إلى التفصيل أكثر في معالجة المسؤولية الطبية وذلك من خلال تحديدها بشكل أدق مما يحمي المريض ويضمن حقوقه ويرسخ تقاليد قطاعية-إجرائية ذات منفعة عامة.

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55 فيلما من 28 دولة في مهرجان البوابة الرقمية وفرنسا في الواجهة

زهية.م

استقطبت الدورة 20 من مهرجان البوابة الرقمية، لشهر ديسمبر، 55 فيلما من 28 دولة في العالم. وهذا، تزامنا مع عقد شراكة، تعد الأولى من نوعها في الجزائر وعربيا، مع منصة WeShort العالمية، المختصة بالأفلام القصيرة، التي مقرها إيطاليا، تأهل الأفلام الفائزة في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي للدخول ضمن باقة المنصة عالميا. وهذا وفقا لما ذكره مدير المهرجان، دليل بلخوذير.

وذكر بيان لمحافظة المهرجان أن التظاهرة عرفت مشاركة عدة دول، على غرار طاجكستان وقطر ومولدافيا والإكوادور، لأول مرة منذ تأسيسه. وأشار بيان المهرجان إلى أن المشاركة الفرنسية كانت قوية وتحصلت على قصب السبق في هذه الطبعة، حيث استقبلت الهيئة المنظمة للمهرجان 10 أفلام من فرنسا، 7 أفلام من مصر و3 أفلام من كل من روسيا والبرازيل والعراق وفيليمن من كل من ألمانيا، باكستان، بولندا، المكسيك وإسبانيا. أما باقي الدول المشاركة، فشاركت بفيلم واحد، وهي تونس، الجزائر، طاجاكستان، لبنان، إيرلندا، قطر، إيطاليا، التشيلي، كولومبيا، الإكوادور، مولدافيا، كوريا الجنوبية، الهند، أستراليا، فلسطين، المملكة المتحدة، أوكرانيا.

وينتظر أن تعكف لجنة انتقاء خاصة على اختيار الأعمال المشاركة في الدورة 20 من المهرجان، حيث أوكلت هذه المهمة إلى لجنة متكونة من كل من محمد بن سلمان الكندي من سلطنة عمان وحبيب باوي ساجد من إيران وطارق شاكر من العراق وسلمى النور من السودان وعلاء نصر من مصر وجيهان إسماعيل من تونس ومحمد مجاهد من المغرب، وتوماس غراند من فرنسا والكسندرا كرم من لبنان ومعتز خان من باكستان، برئاسة المخرجة الجزائرية ياسمين شويخ.

وينتظر أن تعلن لجنة التحكيم برئاسة الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب وعضوية كل من الدكتور مروان طرابلسي من تونس والسيد نور الدين برابح من الجزائر، عن هوية الأفلام الفائزة يوم الفاتح من شهر جانفي المقبل.

وأشار بيان لمحافظة المهرجان للشراكة التي عقدتها التظاهرة مع المنصة العالمي WeShort حيث تصبح أفلام المهرجان انطلاقا من هذه الطبعة متاحة مباشرة ضمن باقة الأفلام المتاحة عبر هذه المنصة العالمية. وتتيح بذلك لأصحاب الأفلام ربح مبالغ مالية معتبرة، بعد احتساب مجموع المشاهدات على أفلامهم عبر هذه المنصة العالمية.

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فتح باب المشاركة في جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب

زهية.م

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب المشاركة، في الطبعة القادمة من جائزة علي معاشي لأدب الشباب، التي تشمل جميع المجالات الإبداعية، الرواية والشعر والنص المسرحي والموسيقى والفن التشكيلي والسيناريو وتصميم الرقصات. والمسابقة موجهة إلى الشباب المبدعين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة.

ودعت الوزارة، في بيانها، كل الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفاتهم في تخصص واحد من اختيارهم، على موقع الإنترنت، أو على مستوى وزارة الثقافة والفنون، أو مديريات الثقافة، أو دور الثقافة. ويتضمن ملف الترشح، بحسب بيان الوزارة، طلبا خطيا للمشاركة، وسيرة ذاتية، ونسخة من العمل المرشح للمسابقة، وبطاقة فنية، ونسخة من بطاقة الهوية، وتصريحا شرفيا مصادقا عليه يثبت حصرية العمل المقترح للمنافسة.

وأوضحت الوزارة أن أبواب الترشح مفتوحة إلى غاية نهاية شهر مارس، فيما تسلم الجائزة يوم 8 جوان، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للفنان.

وكانت وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، قد أشرفت، الأربعاء الماضي، على تجديد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، حيث شملت اللجنة عددا من الأسماء في مختلف الحقول الثقافية والإبداعية للجائزة، برئاسة الكاتب، مدير الثقافة السابق، لعنابة، إدريس بوذيبة.

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متحف في الهواء الطلق.. مدائن صالح تُدخل السعودية مواقع التراث العالمي

تُعتبَر منطقة الحِجْر المعروفة بمدائن صالح أول موقع سعودي تسجله اليونسكو في قائمة التراث العالمي (غيتي)

وقد شكّل التصنيف مفاجأة للسياحة العالمية، بوصفها أول موقع سعودي تسجله اليونسكو في قائمة التراث العالمي.

فقد كانت منطقة الحِجْر المعروفة بمدائن صالح ذات يوم ملتقى مرور الحضارات القديمة. وتُعتبَر بمثابة متحف في الهواء الطلق لمقابر منحوتة في الصخور.

ويُقال إنها من إبداع الأنباط، وهم قبائل عربية قدمت من منطقة البتراء واستوطنت الحِجْر في القرن الأول قبل الميلاد.

وقد جذبت هذه الواحة المحمية بالجبال ووفرة المياه الجوفية، الأنباط المبدعين. وعلى الحجر الرملي الأحمر لواجهات المدافن، تركوا تراث التقاليد الفنية النبطية، وكلامًا من لغتهم العربية اليومية منقوشًا بالحرف الآرامي للغتهم الأصلية.

وبرز وقوع العلا على خط التجارة العالمي القديم في تأثر النحاتين بالحضارات الأُخرى، حيث قد يجد الزائر نقشًا لزهرة اللوتس المصرية في مكان وللجرار الإغريقية في مكان آخر.

أكثر من ذلك، اكتشف علماء الأثار داخل جبل إثلب قاعة اجتماعات مصممة للاستفادة من صدى الصوت. وهذا كله ليس سوى غيض من فيض، إذ ما تزال المنطقة تخبئ الكثير من الكنوز تنتظر من يميط عنها اللثام.

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توقيف عصابة مختصة في السطو على المحلات بسطيف

سمير مخربش

تمكنت، الخميس، مصالح أمن دائرة العلمة بولاية سطيف، من إلقاء القبض على عصابة مختصة في السرقة بالكسر، قامت في آخر عملية بالسطو على محل لبيع الهواتف النقالة.

العملية، نفذتها عناصر الأمن الحضري الرابع بالعلمة، التي تلقت شكوى من تاجر تعرض محله التجاري الكائن بحي بورفرف للسرقة بعد كسر الباب في جنح الليل، ليتم فتح تحريات وتتبع آثار الجريمة. وتوجت تحركات عناصر الأمن بالتعرف على هوية أحد المشتبه فيهم، ثم التعرف على باقي عناصر العصابة، التي تضم 6 أفراد، ليتم توقيفهم جميعا واسترجاع المسروقات التي تضم 20 هاتفا نقالا ذكيا، 12 لوحة إلكترونية ثمينة، وشرائح خاصة بالهواتف النقالة، ولواحق مختلفة لهواتف ذكية، 03 أجهزة كمبيوتر، 03 ثلاث طابعات، وعتاد طبي، إلى جانب مبلغ مالي فاق 70 ألف دج.

وقد تبين من خلال المسروقات أنّ العصابة قامت سابقا بالسطو على عيادة طبية، والاستيلاء أيضا على بضاعة محل آخر لبيع الهواتف النقالة بحي 400 مسكن، وهي المسروقات التي تم إخفاؤها في مسكن مهجور.

وبعد اقتياد أفراد العصابة إلى مركز الأمن، تم إخضاعهم للإجراءات القانونية، وأنجزت لهم ملفات جزائية بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر، مع إخفاء أشياء مسروقة، أحيلوا بموجبها على وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة.

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35341 محبوس مسجل في مختلف مراحل التعليم

س ع

شهد نشاط التعليم في أوساط المحبوسين تطورا ملحوظا مع تسجيل ارتفاع عدد المسجلين في مختلف مراحل التعليم للسنة الدراسية الحالية 2021-2022.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها، خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، إلى أن عدد المسجلين في فئة المسجونين، بلغ 35341 مسجل منهم 4170 مسجل في شهادة البكالوريا و3375 مسجل في شهادة التعليم المتوسط، يؤطرهم 1062 مؤطر.

وقام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بتسجيل 06 مؤسسات عقابية جديدة كمراكز إجراء للامتحانات المدرسية الوطنية ليصل العدد الإجمالي لمراكز الإجراء داخل المؤسسات العقابية 48 مركزا، كما ساهم الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بدعمه ومرافقته في تنظيم الفروض للمحبوسين إلكترونيا وعن بعد، وهذا لأول مرة في المؤسسة العقابية، وعمل الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار على تحسين مستوى المحبوسين الكبار في السن من خلال توفير مؤطرين متخصصين في ذلك.

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وفاة امرأة وولدها اختناقا بالغاز بتيميمون

محمد. ج

لقيت امرأة 33 سنة وابنها ذو الأربع سنوات حتفهما اختناقا بالغاز صبيحة أمس الجمعة بقصر بني عيسي بلدية قصر قدور ولاية تيميمون، وترجع أسباب الحادث إلى وجود مسخن مائي بالحمام المنزل يشتغل بقارورة غاز البوتان، مما أنتج عنه انتشار لثاني أوكسيد الكربون داخل الحمام وتسرب إلى الغرفة اين كان ينام الأطفال، حيث وجدت المرأة ميتة في الحمام والطفل ساقط على الأرض متوفى والرضيعة تبكي في مكانها وزوجها غائب وبعد طول انتظار قدومها إلى بيت الأهل، تنقل أفراد للاطمئنان عليها، حيث تسلق أحد الجيران بيتها وقام بفتح الباب ليجدوها جثة هامدة مع ابنها والرضيعة متأثرة بالاختناق، حيث تدخلت الحماية المدنية وتم إسعاف الرضيعة، وتم نقل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة البلدية، بينما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا معمقا في القضية /

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صحفية الشروق زهية منصر تنال جائزة ابن بطوطة

محمود بن شعبان

توجت الزميلة الصحفية زهية منصر بالجائزة الأولى لـ”جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة” في دورتها العشرين (2020 – 2021) في فرع الرحلة الصحفية عن كتابها “منازل الغائبين: على خُطى المقيمين في الغياب”.

فاز كتاب الزميلة زهية من بين اثنا عشر كاتباً ومحقِّقاً ومترجِماً من مصر وسورية والعراق واليمن والإمارات وتونس والمغرب وتركيا. وأعلن المركز العربي للأدب الجغرافي ارتياد الآفاق أسماءهم أمس الأول من بينهم أحمد زكريا من مصر وملاك دينيز أوزدمير من تركيا عن كتاب “الدنيا قِدْرٌ كبيرٌ وأنا مِغْرَفَة: رحلة مصر والعراق” لعزيز نيسين في فئة الرحلة الصحفية المترجمة. وذكر بيان للمركز العربي أن الدورة عرفت مشاركة 58 مخطوطاً من 11 بلداً عربياً، توزّعت على الرحلة المعاصرة، والمخطوطات المحقّقة، واليوميات، والرحلة المترجمة، والرحلة الصحفية.

وتوجت هذه الدورة في فئة “الرحلة المحقّقة” كلٌّ من عيسى عُودة برهومة من الأردن عن “سِفْر السَّفَر إلى مَعْرِضِ الحَضَر 1889” لديمتري بن نِعمة الله خلّاط، ومحمد عيناق من المغرب عن “الرحلة الحجازية 1796 – 1797” لأبي العباس أحمد بن محمد الفاسي، في حين عادت الجائزةُ في “فرع الدراسات” إلى حافظ قاسم صالح صادق من اليمن عن عمله “كتابة الاختلاف في أدب الرحلة من القرن الثالث حتى نهاية القرن الثامن الهجري”. وفي فئة “الرحلة المترجمة”، رجعت الجائزة إلى كلّ من نعيمة الحوسني من الإمارات عن “في أعماق إفريقيا 1795 – 1797” لـ مونغو بارك، وهادي عبد الله الطائي من العراق عن “رحلة في جزيرة العرب” لجون لويس بوركهارت

وفي فرع “الرحلة المعاصرة” (سندباد الجديد)، توجت كلّ من لينا هويان الحسن من سورية عن “كعبُ الجنيّة: رحلة إلى مدن تسكنها الجنّيات”، وعمار علي حسن من مصر عن “1000 نافذة لغرفة واحدة: جولات بين الطبيعة والطبائع”. في حين عادت الجائزة في فرع “اليوميات” إلى أحمد سعيد نجم من فلسطين عن كتابه “خيمة من الإسمنت: يوميات، صور، حكايات، من الواحة المفقودة”، فاز في فرع “اليوميات المترجمة” كلّ من يوسف وقّاص من سورية عن “أب وابن: سوريا بحجم العالم” لمحمد وشادي حمادي، وأيمن حسن من تونس عن “رحلَةٌ حَولَ غُرفَتي” لغزافيي دوميستر.

ونوّهت لجنة التحكيم بمجموعةٍ من الكتب، مع توصية بالنشر هي “رحلات الدونكيشوت” لمحمد الحجيري من لبنان، و”رحلتان إلى تونس والخرطوم” لمحمد العامري من الأردن، و”زوج جواز سفر” لمارغا داندوران بترجمة: سعيد بلمبخوت من المغرب.

وضمّت لجنة تحكيم الجائزة كلّاً من خلدون الشمعة، وعبد الرحمن بسيسو، وأحمد برقاوي، وعبد النبي ذاكر، ومفيد نجم، وتيسير خلف، فيما ينتظر ان توزع الجائزة شهر ماي المقبل بالتزامن مع عقد ندوة حول أدب الرحلة والأعمال الفائزة، والتي سيشارك فيها إلى جانب الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم، عددٌ من الباحثين العرب المتعاونين مع “المركز العربي للأدب الجغرافي”، وتصدر الأعمال الفائزة عن دار السويدي في سلاسل “ارتياد الآفاق” للرحلة المحققة والرحلة المعاصرة والدراسات بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.

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توقيف شخصين وحجز 13 كلغ من الكيف المعالج بعنابة

نـادية طـلـحي

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق المتواجد مقرها بمدينة الحجار في ولاية عنابة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، تتكون من شخصين عمرهما حوالي 27 سنة، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج يقدر وزنها بأكثر من 13 كلغ، كما أسفرت عملية توقيف المشتبه فيهما عن حجز سيارة سياحية كانت تستخدم في نقل المخدرات، وثلاثة هواتف نقالة، مزودّة بشرائح تستخدم في الاتصال بين مروجي المخدرات. المشتبه فيهما وبعد توقيفهما تم تحويلهما إلى مقر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق، للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي تم بموجبه تقديمهما أمام العدالة. وكانت المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بالشرق، قد تمكنت في الفترة الأخيرة من توجيه عدّة ضربات موجعة لعصابات تجارة وتهريب المخدرات، بعد ما تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات والعصابات التي تنشط في مجال ترويج المخدرات، والتي يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن، مع حجز كميات معتبرة من المهلوسات والكيف المعالج، آخرها الأسبوع الماضي عندما تمكن أفراد المصلحة من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 21 سنة و36 سنة، وحجز كمية معتبرة من المخدرات، يفوق وزنها الـ20 كلغ، بالإضافة لسيارتين سياحيتين استعملهما أفراد الشبكة كوسيلة لنقل المخدرات، كما تم أيضا حجز 03 هواتف نقالة.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر المصلحة للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمام النيابة.