أخبار الجزائر ليوم الجمعة 29 مارس 2024

توقيف القاتل المفترض للأستاذ الجامعي، انهيار بناية قيد الإنجاز

توقيف القاتل المفترض للأستاذ الجامعي بالجلفة

نورين. ع

تمكنت مصالح الأمن من توقيف المشتبه فيه في قضية الأستاذ الجامعي “ر.ع” في ظرف وجيز، وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية بيانا حول ظروف قتل الأستاذ وتوقيف المشتبه فيه.

وجاء في البيان أنه بتاريخ 27 مارس في حدود منتصف الليل تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من طرف عناصر الحماية المدنية مفادها وجود شخص ملقى على درج سلم داخل منزل بأحد أحياء مدينة الإدريسية، حيث تنقلت المصالح الأمنية لعين المكان وتم التعرف على الضحية وهو “ر.ع” الذي عثر عليه مطعونا في أنحاء متفرقة من جسده، وتنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية إلى مكان الحادثة وتم تحديد المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة الذي سيتم تقديمه أمام النيابة بعد الانتهاء من التحريات، وكانت مدينة الإدريسية قد تلقت هذا الخبر بصدمة كبيرة خصوصا وأن الضحية وهو أستاذ جامعي بجامعة زيان عاشور بالجلفة ومعروف بأخلاقه الحميدة وهو من مواليد 1987، وأشارت مصادر الشروق أن المشتبه فيه قريب للضحية وكان معه في المنزل، لكن أسباب ودوافع الجريمة لا تزال غامضة.

…

انهيار بناية قيد الإنجاز يخلف 7 جرحى بسطيف

مخربش. س

شهدت الخميس، ولاية سطيف حادث انهيار بناية قيد الإنجاز، سقط سقفها فوق رؤوس العمال مخلفا 7 إصابات متفاوتة الخطورة.

البناية تقع بمشتة براو ببلدية بازر سكرة شرق ولاية سطيف، أين كان مجموعة من العمال، بصدد انجاز غرفة تبريد كبيرة، حيث انطلقت الأشغال في ظروف عادية مع الاستعانة بالشاحنة المجهزة بمضخة للإسمنت. وفي حادث غير متوقع انهار الجزء المنجز، وسقط السقف فوق رؤوس العمال في مشهد مفزع وانهارت معه الأعمدة المدعمة للسقف.

ورغم محاولة العمال الهروب، إلا أن الانهيار تسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ويتعلق الأمر بعمال تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة.

واضطر زملاؤهم إلى الاستنجاد برجال الحماية المدنية لوحدة مدينة العلمة، الذين تنقلوا إلى موقع الحادث وقاموا بإجلاء المصابين، وقدموا لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة.

وقد تسبب الحادث في تجميد نشاط الورشة في انتظار النظر في خلفيات الحادث الذي خلف حيرة كبيرة بالمنطقة.

…

إحباط ترويج أوراق نقدية مقلدة في المسيلة

أحمد. ق

أحبط عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوسعادة في المسيلة، عملية ترويج أوراق مالية مقلدة، مع توقيف شخصين وحجز 122 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار جزائري، كانت معروضة للتداول، وفق ما أورده بيان صادر عن خلية الاعلام بأمن المسيلة.

وبالعودة إلى وقائع القضية التي تم معالجتها إثر تلقي المصلحة المذكورة أعلاه، لبلاغ من أحد تجار المواشي مفاده استلامه لمبلغ مالي يشتبه فيه بأنه مقلد، وذلك على إثر قيامه بعملية بيع لعدد من رؤوس الماشية لأحد الأشخاص، وهو ما تطلب تدخل أفراد الأمن في وقت وجيز، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية، أن الأوراق النقدية، مقلدة وتحمل نفس الرقم التسلسلي، ليتم مباشرة الأبحاث وتوقيف المشتبه فيه وشريكه بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات المتحصل عليها من الضحية.

واستنادا إلى ذات الجهات، فقد تم بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية ببوسعادة، بخصوص تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني وعرضها للتداول.

…

اكتشاف 3 قناطير من رؤوس وأرجل بقر بمذبح سري في بجاية

ع. تڤمونت

تمكن، قبل يومين، أفراد الدرك الوطني لبجاية من إحباط محاولة تسويق نحو ثلاثة قناطر من رؤوس وأرجل البقر، مجهولة المصدر، التي تشكل خطر على صحة المستهلك، وذلك على اثر مداهمة مذبح سري كان بإقليم بلدية واد غير، الأمر الذي سمح بإتلاف السلع بتأشيرة من المصالح البيطرية.

وتعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة لدى أفراد الفرقة مفادها وجود مذبح غير شرعي للحوم الحمراء بقرية “لعزيب” مُستغل من طرف شخص يبلغ من العمر 52 سنة ينحدر من ولاية بجاية، وعلى إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان ومداهمته، ليتم معاينة وجود رؤوس وأرجل أبقار بوزن إجمالي يقدر بثلاثة قناطير مجهولة المصدر وبالتنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية وبعد المعاينات، قام بتحرير شهادة بيطرية متضمنة ضرورة إتلاف الرؤوس وتوابعها كون المذبح غير شرعي وغير محترم لشروط النظافة وبعد طلب أفراد الفرقة من المعني الرخصة والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط أكد هذا الأخير أنه لا يحوز أي وثيقة، ليتم توقيفه واقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتم إنجاز ملف قضائي في القضية مع إتلاف السلع المحجوزة.

…

حجز 3 قناطير ونصف من اللحوم الحمراء الفاسدة بالمسيلة

أحمد. ق

تواصل الجهات الرقابية على مستوى مديرية التجارة وترقية الصادرات بالمسيلة، في تنظيم خرجات ميدانية لمراقبة المنتجات، خاصة اللحوم بأنواعها المختلفة، في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلكين وتقليص خطر التسممات الغذائية وفرض الرقابة الصارمة على العديد من المواد التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان.

وفي ذات السياق، وتطبيقا للبرنامج الرقابي المكثف والذي يندرج في إطار تقليص الخطر الغذائي، حماية لصحة وسلامة المستهلك وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية والمصلحة الولائية للشرطة العامة، فقد تمكنت أول أمس فرق الرقابة الاقتصادية وقمع الغش من حجز وإتلاف كمية من مادة اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري على مستوى محل لتجارة التجزئة للحوم والدواجن يقدر وزنها الإجمالي بثلاثة قناطير غير مراقبة بيطريا وفق ما علمته الشروق من مديرية التجارة، كما تم في عملية مماثلة حجز واتلاف قرابة 50 كيلوغراما من لحوم البقر، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بسبب انعدام شروط النظافة .

وبمواصلة العملية الميدانية، تم توجيه استدعاء للتاجرين المخالفين قصد اتخاذ كافـة الإجراءات القانونية ضدهما طبقا للقوانين السارية المفعول.