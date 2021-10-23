أخبار الجزائر ليوم السبت 23 أكتوبر 2021

الزيت بـ650 دج معادلة خاطئة، مقتل شاب في شجار

مقتل شاب وجرح شقيقه في شجار بميلة

نسيم. ع

عاشت بلدية التلاغمة جنوب عاصمة الولاية ميلة، مساء الجمعة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يدعى ج.يوسف، في العقد الثالث من العمر، يقطن بحي اولاد السمايل، فيما تعرض شقيقه إلى إصابات بليغة وهو حاليا يرقد في حالة خطيرة بمستشفى قسنطينة بن باديس الجامعي، وذلك إثر شجار مع الجاني البالغ من العمر 35 سنة والذي لاذ بالفرار فور تنفيذ جريمته إلى وجهة مجهولة، ويتم البحث عنه.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الحادثة وقعت بعد نشوب شجار تطور إلى مشادة عنيفة بين الضحية وشقيقه من جهة، والمشتبه فيه من جهة أخرى، بسبب دين مالي بينهم، ما دفع بالجاني إلى توجيه طعنات بواسطة خنجر، على مستوى البطن والصدر بالنسبة للضحية الأول فتوفي على إثرها بمكان الحادث بسبب نزيف حاد، فيما تعرض شقيقه إلى جروح خطيرة على مستوى الصدر والرقبة، فنقل نحو مستشفى قسنطينة الجامعي لتلقي العلاج، وقد فتحت بشأن الحادثة المصالح الأمنية تحقيقا لكشف ملابساتها مع البحث عن الجاني المفترض .

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الزيت بـ650 دج معادلة خاطئة

أثار السعر المعتمد لصفيحة زيت المائدة جدلا وسط المستهلكين، حيث حددت أعلى قيمة له وفق مرسوم تنفيذي بـ650 دج ويتعلق الأمر بصفيحة 5 لتر، في حين بقيت قارورة 1 لتر بسعر 125 دج، و2 لتر بسعر 250 دج.

وبعملية حسابية بسيطة تجد أن الذي يشتري الزيت باللتر الواحد يربح 25 دج على اعتبار أن 5 قارورات يصل سعرها الى 625 دج، ونفس الشيء بالنسبة لقارورة 2 لتر.

وسيتولد عن العملية هروب من شراء صفيحة 5 لتر. وهي معادلة خاطئة وفق ما يعتمده المصنعون الذين عادة ما يشجعون شراء الكميات الكبيرة، والتي تكون أقل تكلفة من الكمية القليلة. ما يعني أن العملية غير مدروسة وتحتاج إلى مراجعة.

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طابعٌ بريدي جزائري تونسي مشترك

أعلن بريد تونس، عن مبادرة مشتركة مع نظيره الجزائري بإصدار طابع موحد ابتداء من الأحد القادم، حول وادي مجردة الذي ينبع من ولاية سوق أهراس ويعبر الحدود بين البلدين ويعبر التراب التونسي ليصبّ في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان لبريد تونس فإنه سيصدر، الأحد 24 أكتوبر 2021، طابع بريدي موحد مع البريد الجزائري، حول “وادي مجردة” باعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين وتأكيدا لما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوّة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة.

ويعرض هذا الطـابع البريدي والمنتجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم الأحد بجميع مكاتب البريد.

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22 وحدة لدعم موسم الصيف

7 محولات كهربائية إضافية لتحسين الخدمة بالبويرة

أحسن حراش

كشفت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البويرة عن إنجاز 7 محولات كهربائية جديدة تضاف إلى 22 محولا آخر تم إنجازه لتدعيم شبكة التوزيع وتحسينها خلال الصائفة الماضية، فيما تعرف محولات أخرى تعطلا بسبب اعتراضات مواطنين.

وحسب المكلفة بالإعلام بذات المديرية وداد بن يوسف، فإن مصالحها أكملت إنجاز 7 محولات كهربائية إضافية من أصل 9 مبرمجة هذا الموسم بغلاف مالي قارب 5 ملايير سنتيم، عبر خطوط بين منخفضة ومتوسطة التوتر تمتد لأكثر من 17.8 كلم و مس مناطق بالبويرة ومشدالة والرافور وبرج اخريص وديرة والقادرية والمقراني، وذلك في إطار تحسين نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن حسب محدثتنا، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، هذا فيما تعرف عملية إنجاز محولين آخرين بطول 7.3 كلم توقفا جراء اعتراض ملاك الأراضي الذين يرفضون تمرير الخطوط الكهربائية الهوائية متوسطة التوتر التي تربط بين المحولين عبر أراضيهم.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التوزيع لولاية البويرة قد أنجزت في إطار المخطط الإستعجالي للصيف الماضي، 22 محولا بطول شبكة يمتد عبر 134 كلم من الخطوط الكهربائية، مكلفا المؤسسة حسب المكلفة بالإعلام بها غلاف مالي قارب 30 مليار سنتيم، مما سمح كما قالت بقضاء فصل صيف بكل أريحية، موجهة في ذات السياق نداء مصالحها للمواطنين والجهات المعنية الأخرى من أجل بذل الجهود المساهمة في رفع الاعتراضات وتمكين المواطنين من الاستفادة من مشاريع الربط سواء بالكهرباء أو الغاز في إطار المصلحة العامة.

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منتخبون حاليون وسابقون في صدارة المقصيين

رفض ملفات 351 راغباً في الترشح للانتخابات المحلية المقبلة بالمسيلة

أحمد قرطي

بلغ،عدد المرفوضين الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المسبقة بالمسيلة، 351 شخصاً من ضمنهم 32 ضمن قوائم المجلس الشعبي الولائي حسب ما علمته “الشروق” من الدكتور ناجح مخلوف المكلف بالإعلام لدى السلطة المستقلة للانتخابات بالمسيلة.

وحسب محدثنا فإنه بعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح في السابع من شهر أكتوبر الجاري، فقد استقبلت المندوبية الولائية ملفات 185 قائمة للمجالس البلدية منها 15 مستقلة والبقية منضوون تحت أحزاب سياسية، إضافة إلى 7 قوائم حزبية للتنافس على عضوية المجلس الشعبي الولائي، وبعد مرور 8 أيام عن تاريخ آخر أجل لإيداع الملفات فقد تم رفض 319 راغباً للترشح ضمن قوائم مختلفة بالنسبة للبلديات و32 اسما في القوائم الخاصة بالأبيوي وتم تبليغ أصحابها بالرفض في الآجال المحددة قانونا، وذلك للطعن على مستوى المحكمة الإدارية أو استخلاف الأشخاص المرفوضين بآخرين في الوقت القانوني.

ووفق المتحدث فقد بلغت الهيئة الناخبة بعد الانتهاء من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 699 ألفا و248 مسجلا يتوزعون على 484 مركز انتخابي و1904 مكتب عبر بلديات الولاية، كما تم استحداث 6 مراكز جديدة بعد موافقة السلطة المستقلة للانتخابات، في كل من حمام الضلعة، عين الحجل، تامسة، مقرة ومركزين اثنين في أولاد دراج، أضف إلى ذلك فقد شرعت السلطة حسب الدكتور ناجح مخلوف في تبليغ وصولات القبول لممثلي القوائم الانتخابية، والعملية مستمرة، في انتظار الانتهاء من دراسة ملفات المستخلفين، مؤكدا بأن العملية تتم في ظروف تنظيمية محكمة وبكل شفافية ونزاهة، مثنيا في الوقت نفسه على الدعم وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة من قبل سلطات الولاية التي لم تدخر جهدا على حد قوله في ذلك، وذلك لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تراهن عليه السلطة المستقلة لاستكمال البناء المؤسساتي وانتخاب منتخبين جدد لتسيير الشأن المحلي، كما انتهز الفرصة من أجل دعوة المسجلين في القوائم الانتخابية إلى المشاركة القوية والواسعة واختيار ممثليهم بكل شفافية وديمقراطية.

وفي إطار ذي صلة، وحسب ما استقته الشروق، فإن أبرز المقصيين رؤساء مجالس ومنتخبين سابقين وحاليين، تم رفض ترشحهم حسب ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بسبب الصلة بالمال والأعمال المشبوهة التي من شأنها التأثير على العملية الانتخابية وغير ذلك.

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الخطوة ترمي إلى ترقية الوجهة السياحية الجزائرية

وفد روسي في رحلة استكشافية إلى تمنراست وجانت

ق. م / وأج

يقوم وفد روسي بزيارة سياحية استكشافية لجنوب البلاد استهلها بولاية تمنراست التي تشهد اليوم السبت الانطلاق الرسمي لموسم السياحة الصحراوية تحت إشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي. وأكد مدير الديوان بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الوردي عبيدي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الرحلة الموجهة لفائدة الوفد الروسي الذي يضم ممثلين عن

وكالات سياحية وأسفار ووسائل اعلام متخصصة، تهدف إلى منحهم فرصة التعرف على مختلف المقاصد السياحية التي تزخر بها منطقة الجنوب للتمكن من رقمنتها والترويج لها وتسويقها لاستقطاب السياح لاسيما الأجانب منهم.

وساهم في تنظيم هذه الرحلة الاستكشافية التي تنظم تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية على مدى أسبوع، كما أوضح مدير الديوان، مختلف الوكالات

السياحة والأسفار لولايات الجنوب من أجل “تعزيز مكانة الجزائر في السوق السياحية العالمية، خاصة السوق الروسية بالنظر للمكانة الهامة التي تحتلها روسيا في النشاط السياحي وذلك بعد تراجع وباء كورونا وإعادة فتح الخطوط الجوية الدولية”.

وتهدف هذه الرحلة كذلك -يضيف ذات المتحدث- إلى “ترقية الوجهة الجزائرية في الخارج خاصة السياحة الصحراوية”، وكذا “تعزيز السياحة الداخلية وجلب السياح الأجانب لاسيما الروس منهم باعتبار أن السوق الروسية تحتل دائما المراكز الأولى في قائمة الدول المصدرة للسياح والعمل على استقطاب أكبر عدد منهم في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين”. وستشمل هذه الرحلة زيارة أهم المواقع السياحية التي تميز منطقتي الأهقار والطاسيلي مع تسليط الضوء على العادات والتقاليد وهياكل الإيواء بالمنطقة وذلك في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية والاحترازية ضد فيروس كوفيد-19.

وتشكل هذه الرحلة – يضيف مدير الديوان – “فرصة للتعرف ودراسة متطلبات السوق الروسية من خلال إشراك مختلف المتعاملين السياحيين والفندقيين من أجل اقتراح برامج سياحية ترقي المنتج السياحي الجزائري وتساهم في تحسين صورة المقصد الجزائري بصفة عامة”. وبخصوص المسالك السياحية التي “ما تزال غير مسموحة بزيارتها في بعض مناطق الجنوب”، قال مدير الديوان بأن “معظم هذه المسالك غير مسيرة من طرف وزارة السياحة وحدها، بل يتطلب ذلك تنسيق الجهود مع جميع القطاعات المعنية”.

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إحباط محاولة “حرقة” لخمسة أشخاص بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر لخمسة مرشحين للهجرة غير الشرعية، حسب ما جاء السبت في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وأوضح البيان انه، في إطار تنفيذ مخطط عمل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة في مجال محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة من توقيف خمسة (05) أشخاص وإحباط محاولتهم للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وتعود وقائع القضية حسب البيان إلى تلقي عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، معلومات مفادها تحضير بعض الأشخاص للهجرة غير الشرعية من أحد الشواطئ الشرقية لولاية تيبازة. وبعد تكثيف التحريات، توصل المحققون لتحديد موقع الانطلاق بأحد شواطئ بلدية عين تاقورايت، حيث قام على الفور أفراد فصيلة الأبحاث بالترصد بالمنطقة مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل بأحمر العين، استنادا للبيان.

وتم توقيف 05 أشخاص بصدد الهجرة غير الشرعية عبر قارب نزهة، حيث أسفرت العملية عن حجز قارب نزهة مزود بمحرك قوة أربعين (40) حصانا و600 لتر من البنزين موزعة على عشرة (10) براميل وخمسة (05) هواتف نقالة وخمسة (05) شماريخ وإحدى عشرة (11) سترة نجاة، ثماني(08) حقائب يدوية وبوصلة بحرية وغرفة هواء مطاطية، بالإضافة إلى بعض الأقراص المهلوسة، يضيف ذات البيان. و سيتم لاحقا بعد استكمال التحقيقات، تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.