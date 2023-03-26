أخبار سيئة وأخرى جيدة لمحبي القهوة تكشفها هذه الدراسة

كشفت دراسة جديدةأن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يمشون ألف خطوة أكثر من الذين لا يشربونها كل يوم لكنهم يخسرون حوالي 30 دقيقة من النوم في الليل.

وقال كبير المشرفين على الدراسة الدكتور جريجوري ماركوس، طبيب القلب في جامعة كاليفورنيا: “الحقيقة هي أن القهوة ليست كلها جيدة أو سيئة بالكامل، بل لها تأثيرات مختلفة”.

وتتبعت الدراسة التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، 100 رجل وامرأة بالغين لمدة أسبوعين، تمت مراقبة أنماط حركتهم ونومهم في الأيام التي يشربون فيها القهوة أو لا يشربونها.

وأكدت الدراسة أن القهوة تساعد الشخص على المشي أكثر خلال النهار ولكنها تضر بنومه، بحسب ما نشرته صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن القهوة يمكن أن تعزز صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري.

ويبدو أن هذه التأثيرات ناتجة عن الكافيين، الذي يعمل عن طريق منع المستقبلات في الدماغ التي تشير إلى الإرهاق مما يسمح للشخص بالبقاء في حالة تأهب لفترة أطول كما أنه يساعد على رفع معدل ضربات القلب.

لكن الكافيين قد يكون ضارا أيضا لأنه يستغرق ما يصل إلى 10 ساعات ليتحلل في الدماغ، وهو منبه يجعل من الصعب النوم.

تم ربط الفشل في الحصول على قسط كاف من النوم بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك صعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والسمنة.

وتتبعت الدراسة 100 رجل وامرأة يبلغون من العمر 39 عاما تقريبا، لمدة أسبوعين، وتمّت مراقبة أنماط حركتهم ونومهم في الأيام التي يشربون فيها القهوة أو لا يشربونها.

وتم تزويد كل المشاركين بحهاز “FitBit” لتتبع خطواتهم وجودة نومهم، بالإضافة إلى مخطط كهربائي للقلب، من أجل مراقبة معدل ضربات القلب، وأجهزة مراقبة غلوكوز الدم.

في الأيام التي سُمح لهم فيها بشرب القهوة، تناول المشاركون ما بين كوب واحد إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا في المتوسط، على الرغم من أن البعض تناول ما يصل إلى ستة أكواب.

أشارت النتائج إلى أنهم حصلوا على ألف خطوة إضافية يوميا أثناء تناول القهوة، مع ارتفاع عدد الخطوات من 9665 إلى 10646 خطوة يوميا في المتوسط.

وقال الباحثون إن هذا على الأرجح بسبب الطاقة والتحفيز الذي يوفره الكافيين.

من ناحية أخرى، وجدوا أيضا أن نوم المشاركين تأثر أثناء شرب القهوة. عندما لا يتناولونها كانوا ينامون سبع ساعات و12 دقيقة في المتوسط كل ليلة، ولكن عندما فعلوا ذلك، انخفض هذا إلى 6 ساعاتو37 دقيقة، أو انخفض بمقدار 35 دقيقة.