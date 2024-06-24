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رياضة

أخبار مُطمئنة عن بن طالب

الشروق الرياضي
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أخبار مُطمئنة عن بن طالب
ح.م

قالت إدارة نادي ليل الفرنسي مساء الإثنين، إن الوضعية الصحّية للاعبها الدولي الجزائري نبيل بن طالب مُطمئنة.

وكان بن طالب قد نُقل مساء الثلاثاء الماضي إلى مستشفى مدينة ليل الفرنسية، بعد تعرّضه لِوعكة صحّية.

وجاء في بيان إدارة نادي ليل: “دخل نبيل بن طالب إلى المستشفى، وأجرى منذ ذلك الحين العديد من الفحوصات الطبّية، التي كانت مُطمئنة”.

وأضاف: “لا يزال بن طالب تحت المراقبة الطبّية في المستشفى، لكنّه قد يعود إلى منزله في آجال لا تتجاوز الأسبوع من الآن”.

واختتمت إدارة نادي ليل البيان، قائلة: “.. ويُسعدنا في نادي ليل هذا الخبر المُطمئن، وسنُواصل تقديم كل الدّعم لِنبيل. كما ننتهز الفرصة للتوجّه بِالتشكّرات إلى كلّ من دعّمنا في هذا الظّرف الصّحي الأليم”.

وإذا كانت إدارة نادي ليل قد رفضت الخوض في تفاصيل مرض بن طالب، فإن محيط اللاعب الدولي الجزائري (المغتربين بفرنسا) يقول إن هذا اللاعب اشتكى متاعب على مستوى جهاز القلب.

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