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أردوغان: أقولها بصراحة وبقلب مستريح “إسرائيل دولة إرهاب”

الشروق أونلاين
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أردوغان: أقولها بصراحة وبقلب مستريح “إسرائيل دولة إرهاب”
ح.م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها، وأقولها بصراحة وبقلب مستريح: “إسرائيل دولة إرهاب”. 

جاء ذلك في كلمة لرئيس تركيا أمام البرلمان، حيث أشار لنتنياهو قائلا: “تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل”.

وأضاف الرئيس التركي: “في حال استمرت إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم”.

وكشف أردوغان قائلا: “لن نتردد بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم”.

وتابع: “سأجري اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرا. والذي صوتت لصالحه 121 دولة”.

وأردف أردوغان: “في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”.

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