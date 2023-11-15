أردوغان: أقولها بصراحة وبقلب مستريح “إسرائيل دولة إرهاب”

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها، وأقولها بصراحة وبقلب مستريح: “إسرائيل دولة إرهاب”.

جاء ذلك في كلمة لرئيس تركيا أمام البرلمان، حيث أشار لنتنياهو قائلا: “تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل”.

وأضاف الرئيس التركي: “في حال استمرت إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم”.

وكشف أردوغان قائلا: “لن نتردد بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم”.

وتابع: “سأجري اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرا. والذي صوتت لصالحه 121 دولة”.

وأردف أردوغان: “في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”.