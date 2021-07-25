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الجزائر

أزمة الأكسيجين الطبي في المستشفيات: بن باحمد يعقد اجتماعا مع المنتجين

الشروق أونلاين
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أزمة الأكسيجين الطبي في المستشفيات: بن باحمد يعقد اجتماعا مع المنتجين
ح.م
جانب من الاجتماع

عقد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، الأحد، اجتماعا مع منتجي الاكسجين الطبي، لبحث كيفية تزويد المؤسسات الاستشفائية، وذلك بالتزامن مع تزايد الشكاوى من ندرته وتزايد الطلب عليه.

وحسب بيان للوزارة “ترأس اليوم السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اجتماعا تنسيقيا ضم مجموع منتجي الاكسجين الطبي بمقر الوزارة”.
وأضاف: شكلت متابعة عملية تجنيد وتسخير وكذا تجميع الانتاج والوسائل اللوجستكية الخاصة بمجموع المنتجين، المحور الأساسي للاجتماع، وذلك بغرض ضمان تزويد كل المؤسسات الاستشفائية بالأكسجين الطبي.
وأوضح: كان الاجتماع فرصة حث من خلالها الوزير المنتجين على مضاعفة المجهودات وعلى ضمان التجنيد المستمر لكل الفرق والوحدات بما يسمح الاستجابة لتزايد الطلب الذي تعرفه مادة الأكسجين الطبي.

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