-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أزمة طارئة في بيت مُنافس مُونديالي للجزائر

علي بهلولي
  • 133
  • 0
أزمة طارئة في بيت مُنافس مُونديالي للجزائر
ح.م
التشكيل الأساسي للموزمبيق التي واجهت أنغولا الجمعة الماضية بِالبرتغال.

يمرّ فريق مُنافس للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، بِأزمة داخلية.

وتنطلق تصفيات المونديال عن المنطقة الإفريقية بِإجراء الجولتَين الأولى والثانية، في فترة ما بين الـ 13 والـ 21 من نوفمبر المقبل.

ودخل لاعبو منتخب الموزمبيق في إضراب، بِسبب عدم نيلهم مستحقّات مالية عالقة.

وتستضيف الموزمبيق بِميدانها المنتخب الوطني الجزائري في الشهر الدّاخل، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وطالب لاعبو منتخب الموزمبيق اتحاد الكرة المحلّي، بِمضاعفة مبلغ منحة تربّص شهر أكتوبر الحالي، وقاطعوا الحصّتَين التدريبيتَين المُبرمجتَين السبت والأحد.

وهدّد لاعبو الموزمبيق اتحاد الكرة المحلّي، بِعدم إجراء المباراة الودّية أمام نيجيريا المُبرمجة هذا الإثنين، إن لم يستجب لِمطلبهم. عِلما أن المنتخب يُقيم معسكرا إعداديا بِالبرتغال.

وأصدر اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم بيانا، أوضح فيه أنّه اتّفق في تاريخ سابق مع لاعبي منتخب بلاده، على أن يستلم كلّ واحد منهم منحة مالية قيمتها 600 دولار. قبل أن يتفاجأ بِمطالبة اللاعبين بِرفع المبلغ إلى 1200 دولار.

وأضاف يقول إن أعضاء المكتب الفيدرالي بِصدد التواصل مع اللاعبين، لِإقناعهم بِالتخلّي عن المطلب المذكور أعلاه.

وتابع اتحاد الكرة الموزمبيقي، قائلا إنه يأسف لِهذه الوضعية، وقد يضطرّ إلى إلغاء مباراة نيجيريا، ومغادرة التراب البرتغالي، والعودة إلى أرض الوطن. في حال إصرار اللاعبين على مطلبهم.

واختتم اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم البيان، يقول إن المكتب الفيدرالي سيعقد اجتماعا في تاريخ لاحق، لِوضع حدّ لِمثل هذا النّوع من الأزمات، ومُعاقبة المُتسبّبين في إشعال فتيلها. بعد أن لاحظ تكرّر سيناريو الإضرابات.

مقالات ذات صلة
بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني أمام مقر إقامتهم بالإمارات

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني أمام مقر إقامتهم بالإمارات

نتيجة تهمّ زملاء محرز في كأس إفريقيا

نتيجة تهمّ زملاء محرز في كأس إفريقيا

عمدة نيس يخيّر عطال بين الاعتذار أو الطرد!

عمدة نيس يخيّر عطال بين الاعتذار أو الطرد!

“الكاف” يوافق على طلب صادي

“الكاف” يوافق على طلب صادي

ماذا حدث لِمُنافسَي الجزائر قبل سحب قرعة “الكان”؟

ماذا حدث لِمُنافسَي الجزائر قبل سحب قرعة “الكان”؟

إدارة شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب برتغالي

إدارة شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب برتغالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد