أزيد من 500 ألف مقعد بيداغوجي جديد في التكوين المهني

من بينهم المستفيدين من منحة البطالة..

كشف المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين محمد عزوق، عن توفير 500 آلف مقعد بيداغوجي جديد.

وأكد المدير عزوق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ هذه المناصب تشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين، وهذا خلال الدخول المقرر يوم 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح عزوق قائلا: “يوفر 505.335 مقعدًا بيداغوجيا جديدًا مع دخول التكوين المهني المقبل وذلك بزيادة تقدر بـ 67،36% مقارنة بالسنة الماضية”.

وأضاف المسؤول ذاته: “المقاعد البيداغوجية الجديدة تشمل التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد، تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي”.

كما سيشمل التكوين أيضا المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حسبما صرح به المسؤول ذاته.

ويغطي التكوين مجمل “التخصصات الـ 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.