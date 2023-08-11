-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
من بينهم المستفيدين من منحة البطالة..

أزيد من 500 ألف مقعد بيداغوجي جديد في التكوين المهني

الشروق أونلاين
  • 10
  • 0
أزيد من 500 ألف مقعد بيداغوجي جديد في التكوين المهني

كشف المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين محمد عزوق، عن توفير 500 آلف مقعد بيداغوجي جديد.

وأكد المدير عزوق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ هذه المناصب تشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين، وهذا خلال الدخول المقرر يوم 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح عزوق قائلا: “يوفر 505.335 مقعدًا بيداغوجيا جديدًا مع دخول التكوين المهني المقبل وذلك بزيادة تقدر بـ 67،36% مقارنة بالسنة الماضية”.

وأضاف المسؤول ذاته: “المقاعد البيداغوجية الجديدة تشمل التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد، تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي”.

كما سيشمل التكوين أيضا المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حسبما صرح به المسؤول ذاته.

ويغطي التكوين مجمل “التخصصات الـ 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.

مقالات ذات صلة
تضخيم الفواتير تحت مجهر القضاء

تضخيم الفواتير تحت مجهر القضاء

رئيس المحكمة الدستورية يشارك في المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بجاكرتا

رئيس المحكمة الدستورية يشارك في المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بجاكرتا

الأولى عربيا وإفريقيا.. “الشخشوخة” الجزائرية تدخل العالمية

الأولى عربيا وإفريقيا.. “الشخشوخة” الجزائرية تدخل العالمية

الجوية الجزائرية: انطلاق عملية بيع التذاكر عبر هذا الخط

الجوية الجزائرية: انطلاق عملية بيع التذاكر عبر هذا الخط

الرضاعة الطبيعية أصبحت طارئا صحيا واقتصاديا في الجزائر

الرضاعة الطبيعية أصبحت طارئا صحيا واقتصاديا في الجزائر

الجزائر باستطاعتها القيام بدور الوساطة في النيجر

الجزائر باستطاعتها القيام بدور الوساطة في النيجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد