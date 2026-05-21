أستون فيلا يعود إلى منصات التتويج الأوروبية

عاد نادي أستون فيلا الإنجليزي إلى منصات التتويج الأوروبية، عقب فوزه أمسية الأربعاءـ بلقب الدوري الأوروبي.

وتغلب استون فيلا في المباراة النهائية على نادي فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح النادي الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني إيمري في العودة إلى منصة التتويج الأوروبية، ليستعيد النادي أمجاده، حيث سبق له التتويج سنة 1982 بلقب دوري أبطال أوروبا، التي كانت تسمى آنذاك كأس الأندية الأوروبية البطلة.

ويعد هذا التتويج الخامس للمدرب إيمري، بالدوري الأوروبي إذ سبق له وأن توج ثلاث مرات مع إشبيلية، ومرة واحدة مع فياريال عام 2021.