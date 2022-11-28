أسعار الانترنت في الجزائر “الأرخص” إفريقيا وعربيا

أسعار الانترنت في الجزائر هي الأرخص إفريقيا وعربيا. حسب ما رصده موقع بريطاني متخصّص في تقرير حديث.

وجاء في التقرير الذي نشره موقع “كايبل”، حول تكلفة استعمال 1 جيغابايت من الانترنت على الهواتف، أن الانترنت في الجزائر هي بين الأقل تكلفة على مستوى العالم أيضا.

فقد صنّف الموقع انترنت الهواتف في الجزائر، في المركز الـ29، بين وحدات الاتصال بالانترنت الأقل تكلفة عالميا. وهي أحسن مرتبة إفريقيا وعربيا.

ويتراوح سعر استهلاك 1 جيغابايت من الانترنت على الهاتف في الجزائر، ما بين 0.14 دولار و1.70 دولار، حسب الموقع.

أسعار الانترنت الأقل تكلفة في إفريقيا:

1- الجزائر (29 عالميا)،

2- ليبيا (39 عالميا)،

3- غانا (40 عالميا)،

4- الصومال (42 عالميا)،

5- المغرب (45 عالميا)،

6- نيجيريا (48 عالميا).

أسعار الانترنت الأقل تكلفة في المنطقة العربية:

1- الجزائر (29 عالميا)،

2- ليبيا (39 عالميا)،

3- الأردن (41 عالميا)،

4- العراق (44 عالميا)،

5- المغرب (45 عالميا)،

6- الكويت (49 عالميا).