أسعار النفط تتراجع بنسبة 8 بالمئة

بعد تصريحات ترامب بتأجيل ضرب محطات الطاقة في إيران

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 8 بالمئة يوم الإثنين، متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام.

وانخفض سعر خام برنت في بعض التداولات إلى 96 دولارا للبرميل بنسبة 9 بالمئة، في حين سجل خام “غرب تكساس” الوسيط نحو 90 دولارا بنسبة تراجع 8 بالمئة.

وقال ⁠الرئيس ⁠الأمريكي في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة ⁠أجرت محادثات “جيدة وبنّاءة” مع مسؤول إيراني لم يسمّه. وهو ما نفته وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

وكتب ترامب في منشور:”أصدرت تعليماتي ⁠لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية ‌التحتية للطاقة في إيران مدة 5 أيام. والأمر يتوقف ‌على ‌نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية”.

وجاء هذا التطوّر عكس ما توقّعه محلّلون بأن تواصل أسعار النفط ارتفاعها يوم الإثنين، بعد أن أغلقت يوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وأعقبت هذه التوقعات التهديدات الأمريكية والإيرانية بتبادل استهداف منشآت الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.

حيث هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية. إذا لم يُفتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة.

من جانبها، أكدت إيران أنها ستردّ بمهاجمة البنى الأساسية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة. بما في ذلك منشآت الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام ⁠برنت تسليم ماي بنسبة 3.26 بالمائة إلى 112.19 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2022.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.