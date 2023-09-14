أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، بفضل التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات، على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعد خام برنت بنسبة 1.88 بالمئة إلى 93.62 دولار. ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 89.09 دولار. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند مستوى 90.26 دولار.

واعتبرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء، أن تمديد السعودية وروسيا لخفض إنتاجهما من النفط حتى نهاية 2023، سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الثلاثي الأخير من السنة.