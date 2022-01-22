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رياضة

أسعار تذاكر مونديال قطر تغضب جماهير العالم

سليم.ع
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أسعار تذاكر مونديال قطر تغضب جماهير العالم

أثار ارتفاع أسعار تذاكر المباريات في نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام نهاية العام الحالي في قطر، غضب جماهير العالم.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن المشجعين اكتشفوا ارتفاعا في تكلفة حضور نهائي كأس العالم 2022 في قطر بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع مونديال روسيا.

وحسب ذات الوكالة، فإن هذا الارتفاع يتناقض مع أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات التي شهدت انخفاضا، والتي يمكن للجماهير التقدم لاقتنائها عبر الإنترنت.

ووصل ثمن أغلى التذاكر المعروضة للنهائي الذي يقام في 18 ديسمبر، على ملعب “لوسيل”، إلى 1607 دولار أمريكي بزيادة قدرها 46 بالمائة مقارنة مع 1100 دولار لنهائي نسخة 2018 .

وبلغت قيمة تذاكر الفئة الثانية لحضور المباراة 1003 دولار أمريكي بزيادة قدرها 41 بالمائة مقارنة مع 710 دولارات أمريكي لنهائي مونديال روسيا.

وتصل تكلفة تذاكر الفئة الثالثة، المخصصة للمشجعين الأجانب إلى 2200 604 دولار أمريكي وهو سعر أعلى بمقدار الثلث مقارنة بالنسخة السابقة للمونديال.

وبالنسبة للمباريات الأخرى في دور المجموعات، يمكن للمقيمين القطريين شراء تذاكر مقابل 11 دولارا أمريكيا، وهو أرخص سعر بالنسبة للسكان المحليين منذ كأس العالم 1986 في المكسيك.

وأكد مدير مشروع الجماهير الدولية في المجموعة الأوروبية، مات ويليس، في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أسعار التذاكر قد تتسبب في رفض الجماهير للسفر لأول كأس عالم في التاريخ يقام بالشرق الأوسط.

وأضاف: “هناك زيادة كبيرة وملفتة في أسعار التذاكر ستثني الجماهير عن السفر لمتابعة المباريات”.

وعلقت مجموعة مشجعي كرة القدم الأوروبية، قائلة: “كأس العالم 2022 هو أغلى كأس عالم في تاريخ البطولة، التذاكر مقبولة السعر تم تقليلها بشكل كبير”.

ورغم ارتفاع أسعار التذاكر فإن انطلاق عملية بيع تذاكر مونديال قطر عرفت إقبالا كبيرا، حيث طلب مشجعو كرة القدم في العالم أكثر من 1.2 مليون تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن إقبال المشجعين جاء من دولة قطر ثم الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

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