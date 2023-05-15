أسيك ميموزا يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة

حلّ نادي أسيك ميموزا الإيفواري، صبيحة الاثنين بالجزائر، تحسبا لمواجهة إتحاد العاصمة، في مباراة إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

ومن المنتظر أن يجري أسيك ميموزا، حصته التدريبية الأولى بالجزائر، أمسية الاثنين، على أن يخوض الثلاثاء آخر حصة تدريبية، بملعب 5 جويلية.

ويستقبل اتحاد العاصمة، ضيفه أسيك ميموزا، سهرة الأربعاء بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية في إياب نصف نهائي كأس الكاف.

وانتهى لقاء الذهاب في كوت ديفوار على نتيجة التعادل السلبي، وهي النتيجة التي تقرب ممثل الجزائر من النهائي، قبل إجراء مباراة الإياب.