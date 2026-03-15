أصاغر "الخضر" يباشرون تربصهم الأخير قبل دخول دورة "لوناف"

عمر سلامي
باشر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، السبت، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى تربصه الأخير قبل المشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف” بليبيا.

وتعتبر دورة اتحاد شمال إفريقيا  محطة مؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا المقبلة.

وجرت الحصة التدريبية الأولى من التربص، بتعداد محدود، وتحت إشراف المدرب الوطني أمين غيموز.

وتدرب اللاعبون في البداية داخل القاعة الرياضية التابعة للمركز قبل أن تتواصل على إحدى أرضياته، واقتصر العمل على تمارين خفيفة.

وتستمر التحضيرات إلى غاية 18 مارس، موعد الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في التصفيات الإفريقية المقررة من 22 مارس إلى 5 أفريل 2026 ببنغازي الليبية.

