أصحاب الطعون والملفات المقبولة بـ”عدل 2″ يهددون بالاحتجاج

بينهم من أسقطتهم رواتبهم ولم يسددوا الشطر الأول وأرامل

يعتزم مكتتبو عدل 2، من أصحاب الطعون والملفات المقبولة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، أمام مقر وزارة السكن، بعد ما تم إلغاء احتجاجهم الأخير الذي تزامن مع القمة العربية، حيث عادت هذه الفئة لرفع صوتها من جديد من اجل لفت انتباه المسؤولين تجاه وضعية الذين لم يسددوا بعد الشطر الأول، فضلا عمن جمدت ملفاتهم ومن لم يتم الرد عليها، بسبب قضية الأجور، ومعهم أصحاب الملفات المفقودة والصراع الذي تواجهه فئة الأرامل اللواتي عجزن عن استخلاف الزوج المتوفى في قضية تحويل ملف السكن.

وأشار المنسق الوطني لهذه الفئة، محمد الأمين عطير، في بيان تلقت “الشروق”، نسخة منه، إلى أن تأجيل الاحتجاج كان تزامنا مع القمة العربية التي ارتأت هذه الفئة بأن تشارك في إنجاحه من خلال تأخير وقفتهم، مؤكدا انه بعد ما استبشر الآلاف من المكتتبين خيرا بتصريحات وزير السكن بخصوص تسليم المفاتيح وشهادات التخصيص عبر مختلف أرجاء الوطن مع استدعاء أصحاب الطعون من الذين سددوا الشطر الأول لتسديد الشطر الثاني واختيار المواقع، غير انه ما زالت بعض الفئات المتضررة والتي نفد صبرها تطالب باستدعاء بقية المكتتبين منهم الذين لم يسددوا بعد الشطر الأول مع التعجيل في صب الأشطر المتبقية دفعة واحدة للمرور إلى مرحلة الإسكان في مواقع تابعة لولايتهم، فضلا عن تمكين المكتتبين المتبقين من الاستعلام عن ملفاتهم الناقصة لتدارك الأمر، مع إعادة النظر في قضية إقصاء المقصيين أو من يتم الرد عليهم بعد بسبب الأجور التي هي اقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة بعد ما بقيت الوكالة تعتمد منذ 2013 على كشف الراتب القديم، كما طال المشكل أصحاب الملفات المفقودة الذين حصلوا على وصل استلام سنتي 2014، 2015 وتتوفر فيهم جميع الشروط، إلا أن ملفاتهم ما تزال عالقة.

وطالب المنسق الوطني بضرورة تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفى التي تستوفي كل الشروط والأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم تكن مستفيدة من التأمين الاجتماعي خلال 9 سنوات الماضية وتم تسوية وضعيتها، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن الولايات التي انطلقت المشاريع فيها، وذكر عدد الفائض والكشف عن مصير أرقامهم التسلسلية، أما الذين رفضت ملفاتهم بسبب خطأ ما فينتظرون استدعاءهم لدفع الشطر الأول لما تتوفر فيهم جميع الشروط.