“أغروديف” تطلق مشاريع إنتاج جديدة وتعيد تشغيل أصول مسترجعة

تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية “أغروديف” لإطلاق وحدات إنتاج جديدة وإعادة تشغيل أخرى مسترجعة من طرف الدولة خلال سنة 2026، ضمن خطة تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية، تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، ودعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التوجه نحو التصدير وفتح أسواق خارجية.

وأكد المدير العام بالنيابة للشركة، سليم جنيحي، في تصريح لـ”وأج” أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية ترمي إلى تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانة “أغروديف” كفاعل رئيسي في القطاع الصناعي والغذائي، من خلال إدخال وحدات إنتاج حديثة ومتطورة، وإعادة إدماج الأصول المسترجعة في الدورة الاقتصادية وفق سياسة الدولة.

وفي هذا الإطار، تواصل الشركة مسارها الذي انطلق سنة 2025 بإدماج عدد من المؤسسات المسترجعة وفق مقاربة تنظيمية وهيكلية مدروسة، سمحت بانتقال سلس وإدماج تدريجي لهذه الوحدات ضمن منظومتها الإنتاجية، على غرار فرع المشروبات والمصبرات “نقاوس” وفرع “حبوب ومصبرات الشرق”.

وساهمت هذه العملية في رفع القدرات الإنتاجية الإجمالية واستحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى خلق ديناميكية استثمارية جديدة عززت مكانة المجمع كفاعل اقتصادي محوري وداعم للتنمية الوطنية، بحسب جنيحي.

كما تعمل “أغروديف” على تحديث وتطوير وحداتها الإنتاجية القائمة لزيادة طاقتها وتحسين جودة منتجاتها، بالتوازي مع تنفيذ برامج تكوين للموارد البشرية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وضمان مستويات أداء عالية. وتشمل هذه الجهود توسيع الاستثمارات في مجال التحويل الغذائي عبر اعتماد تقنيات حديثة وتحسين خطوط الإنتاج، بما يسمح بتوفير منتجات متنوعة وعالية الجودة تلبي احتياجات السوق الوطنية.

وفي جانب التعاون، تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها مع متعاملين محليين ودوليين من خلال اتفاقيات صناعية ومشاريع مشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق الإنتاج.

ويعد التوجه نحو التصدير أحد المحاور الأساسية في خطة “أغروديف” لسنة 2026، حيث تعمل على فتح أسواق جديدة خارج البلاد، بما يسهم في رفع الصادرات وتعزيز حضور علامتها التجارية دوليا، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة.

وسجلت الشركة خلال السنة الماضية تحسنا ملحوظا في مستويات الإنتاج، حيث عرفت مختلف وحداتها ارتفاعا محسوسا في حجم النشاط ومعدلات الاستغلال، نتيجة جهود إعادة التأهيل التقني وتحسين أساليب التسيير وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب تنويع منتجاتها.

يذكر أن “أغروديف” مؤسسة عمومية اقتصادية خاضعة لوصاية وزارة الصناعة، أنشئت سنة 2015 عبر عملية دمج واستحواذ شملت شركات “تراغال” و”كوجوب” و”سيغرو”.