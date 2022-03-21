أفواج عمل مشتركة لدراسة انشغالات منتسبي التعليم العالي

أكد على آلية الحوار لحل المشاكل... عمارنة:

أعلن الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، عن تشكيل أفواج عمل بين الاتحادية والوزارة، ستعكف على دراسة ومناقشة انشغالات عمال القطاع، سواء في الجانب البيداغوجي أو الخدمات الجامعية، وبلورتها في شكل تقارير ترفع للوزير أو سلطة أعلى لإيجاد حلول لها.

وخلال ملتقى وطني علمي احتضنته الأحد، جامعة معسكر حول آلية الحوار كاستراتيجية لممارسة العمل النقابي، صرح عمارنة أنه سيتم تشكيل فوج عمل يتعلق بالمسار المهني وآخر بالسكن وآخر بالخدمات الجامعية وآخر خاص بالخدمات الاجتماعية، في انتظار استحداث فوج عمل خاص بحل النزاعات مع الإدارة حال حصولها.

وأشار المتحدث إلى أسلوب الحوار الاجتماعي كآلية لحل المشاكل وفض النزاع، وذاك هو ما يدعو إليه رئيس الجمهورية في الكثير من المناسبات، وتعتمده وزارة التعليم العالي على حد قوله، وهو كذلك ما تصبو إليه الاتحادية من خلال مثل هذه الملتقيات التي يتم فيها تدارس الانشغالات على جميع المستويات، ومن ثم الخروج بتوصيات ترفع في شكل تقارير للجهات الوصية.

وتمت دعوة إطارات نقابية لهذا الملتقى من عدة جامعات للتطرق لجملة من النقاط الاجتماعية والمهنية، أهمها المسار المهني لبعض الفئات على غرار الترقية الآلية وإدماج المتعاقدين، والقانون الأساسي الذي هو بصدد المناقشة الخاص بالأستاذ الباحث والباحث الدائم وباقي الفئات.

وأشاد عمارنة بتحلي وزارة التعليم العالي بروح المسؤولية وفتح الأبواب أمام الجميع للنقاش والحوار، وإثراء الاقتراحات.