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الجزائر

أفواج مشتركة بين الصحة والتعليم العالي لتحسين المنظومة الطبية

س.م
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أفواج مشتركة بين الصحة والتعليم العالي لتحسين المنظومة الطبية
ح.م
جانب من اللقاء

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الثلاثاء، عن أفواج عمل مشتركة مع قطاع الصحة لتحسين المنظومة الطبية والصحية في الجزائر.

وأوضح بن زيان خلال إجتماع أشغال الأعمال المشتركة مع قطاع الصحة، أن هذه الأفواج ستساهم في تحسين المنظومة الطبية والصحية في الجزائر والتي أصبحت تقتضيها الظروف الموضوعية والتطورات الحاصلة في العالم بخصوص برامج التكوين العالي في العلوم الطبية.
وأضاف أن قطاعه سيمضي “في تطبيق استراتيجية التطوير المدرجة ضمن مخطط عمل قطاع التعليم و البحث العلمي، الهادفة إلى تعميق إصلاح التعليم و التكوين و البحث في العلوم الطبية و جودتهما”.

وتابع “عمدنا إلى التنسيق مع قطاع الصحة لتقريب الرؤى والعمل معا لتطوير وترقية التكوينات في العلوم الطبية”.

ومن جهته، اعتبر وزير الصحة أن عمل هذه اللجان هو “مواصلة” ما شرع فيه من أجل “تعزيز” ما أنجز وأن هذا العمل يبقى قابلا للتطوير وفق ما تتطلبه المتغيرات المتعلقة بمجال الطب والاستشفاء الجامعي.

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