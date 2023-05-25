أكثر من 1500 مترشّح من ذوي الاحتياجات الخاصة في امتحاني “البيام” والبكالوريا

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس 25 ماي، أن أكثر من 1500 تلميذا من ذوي الإحتياجات الخاصة سيخوضون امتحانات شهادات التعليم الأساسي والبكالوريا في دورة 2023.

وعلى هامش زيارة تفقد قامت بها الوزيرة اليوم إلى مدرسة المعاقين بصريا بالعاشور، قالت أن 803 مترشحا من ذوي الإحتياجات الخاصة سيجتاز امتحانات شهادة التعليم الأساسي و787 803 مترشحا من ذوي الإحتياجات الخاصة سيجتاز امتحانات شهادة لدورة هذا العام.

كريكو ذكرت المجهودات التي يبذلها قطاعها من أجل التكفل التربوي، التعليمي والبسيكولوجي على مستوى 239 مؤسسة تعليمية متخصصة، و17 ملحقة تابعة لقطاعها.

الوزيرة قالت أيضا أن قطاع التضامن الوطني يجند ويوفر طيلة السنة كل الإمكانيات البيداغوجية اللازمة لهذه الفئة من التلاميذ، خصوصا الكتب المدرسية بخط برايل.