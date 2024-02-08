أكثر من 20 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي

بعد أقل من شهر على إطلاقها

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 20 ألف مسجل للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي.

وأطلقت المنصة الرقمية لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي، التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية، في 20 جانفي الماضي.

واعتبر الوزير وليد في تصريح على هامش إشرافه على افتتاح معرض المقاولاتية والتكوين والاقتصاد الرقمي بعنابة، أن حجم الإقبال المسجّل “يعكس الاهتمام الذي يوليه الشباب لهذه المبادرة”.

وتابع الوزير بأن “التوقعات تشير إلى بلوغ نحو 300 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي، مع نهاية السنة الجارية 2024″.

وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي” (GAAN).

ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.