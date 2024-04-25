أكثر من 41 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي

بعد 3 أشهر على إطلاقها

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 41 ألف مسجل للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي.

وأعرب الوزير وليد، خلال يوم دراسي حول الشمول المالي بالعاصمة، عن أمله في تجاوز عتبة 500.000 حامل لبطاقة المقاول الذاتي مع نهاية السنة الجارية.

وكان الوزير قد توقّع في فيفري الماضي، أن يصل تعداد المسجّلين في منصة المقاول الذاتي، إلى نحو 300.000 مسجّلا مع نهاية 2024.

وفي 20 جانفي 2024، أطلقت المنصة الرقمية لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي. التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ بالعمل بصفة قانونية.

وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي” (GAAN).

ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.