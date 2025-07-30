أليكسيس قندوز يريد إعادة إطلاق مسيرته من جديد!

مع اقتراب نهاية مسيرته في إيران، الدولي الجزائري يتطلع إلى إفريقيا

كشفت تقارير إخبارية أن حارس المرمى الخضر أليكسيس قندوز يرغب في العودة إلى الجزائر مجددًا بعد انتهاء تجربته ومسيرته في إيران مع فريق برسيبوليس. اللاعب تلقى العديد من العروض من أندية إفريقية، من بينها أندية جزائرية.

من بين الأندية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب مولودية الجزائر، الذي يستعد لانطلاقة الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يشكل اللاعب إضافة قوية رغم بلوغه التاسعة والعشرين من عمره. وأفادت تقارير إعلامية أن اللاعب بصدد توقيع عقده الاحترافي الجديد مع مولودية الجزائر خلال الساعات القادمة، ليصبح إضافة جديدة للفريق ويعزز مركز حراسة المرمى بخبرته. وأشارت التقارير إلى أن اللاعب وافق فعليًا على التنازل عن جزء كبير من راتبه مع ناديه الإيراني من أجل التوقيع مع عملاق الجزائر. ويرغب اللاعب في الحفاظ على فرصه ومكانته ضمن قائمة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.