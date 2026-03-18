أمريكا تُحاصر كوبا.. ترامب يُهدد والرئيس يتعهد بـ”مقاومة منيعة”

انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، التهديدات “شبه اليومية” التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كوبا، في ظل الحصار النفطي المستمر الذي يُثقل كاهل البلاد.

وكتب ميغيل دياز كانيل في بيان على إكس “في مواجهة أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا ضمانة واحدة: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة منيعة”.

وكان ترامب هدد، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات وشيكة ضد الحكومة الكوبية، في وقت تسهم فيه تحركاته تجاه الجزيرة في تعميق أزمتها المتفاقمة.

من جهتها، أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، أن كل من ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو قالا إن الإدارة ترى أن كوبا دولة يمكن للولايات المتحدة أن توسع نفوذها فيها.

وقال ترامب: “كوبا الآن في وضع سيء للغاية”.

وأضاف: “وسنقوم بشيء ما مع كوبا قريباً جداً”.

وللإشارة تعاني كوبا من حصار نفطي، بعد يوم من فرض ترامب عقوبات على فنزويلا، وساهم ذلك في انقطاع كامل للتيار الكهربائي على مستوى البلاد.

وقال ​مسؤولون في قطاع الطاقة إن كوبا أعادت توصيل شبكتها الكهربائية الثلاثاء، وأعادت تشغيل ⁠أكبر محطة لتوليد ‌الطاقة تعمل بالوقود، مما وضع حداً لانقطاع الذي ⁠استمر لأكثر من 29 ساعة في ظل حصار أميركي يهدف ⁠إلى قطع إمدادات الوقود عن الجزيرة.

وبعد أن غرق سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين ​نسمة في الظلام خلال الليل، عادت شبكة الكهرباء الوطنية للجزيرة الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي للعمل  بشكل كامل بحلول ⁠الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي (2211 بتوقيت ​جرينتش). ​ومع ذلك، قال المسؤولون إن نقص الكهرباء قد يستمر بسبب ‌عدم توليد ما يكفي من الكهرباء.

وبالإضافة ​إلى قطع مبيعات النفط إلى كوبا، ⁠صعد الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب من تصريحاته المناهضة ⁠للجزيرة ‌ذات الحكم الشيوعي، إذ قال الاثنين، إن بوسعه فعل أي شيء يريده بها.

