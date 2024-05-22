أمر غير مسبوق في مشوار محرز مع الأهلي السعودي

يُواجه نادي الأهلي مُضيّفه فريق الرائد مساء هذا الخميس، ضمن إطار الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة السعودية.

ويتموقع فريق الأهلي في الرتبة الثالثة بِرصيد 61 نقطة، وقد حاز في الأسبوع الماضي تأشيرة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2024-2025، المنافسة المستحدثة قاريا والتي أنزلت رابطة أبطال آسيا إلى الدرجة الثانية. ويشغل الرائد المركز الـ 12 بِمجموع 35 نقطة، وقد ضمن البقاء في بطولة القسم الأوّل السعودي، النادي الذي يضمّ في صفوفه صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود.

وأعلنت إدارة نادي الأهلي، الأربعاء، عن غياب الجناح رياض محرز عن هذه المباراة، دون تقديم توضيحات. وقد يكون الطابع “الشكلي” للمواجهة وراء عدم استدعاء الدولي الجزائري.

وتُظهر صور شريط الفيديو عدم وجود محرز في سفرية وفد نادي الأهلي، من مدينة جدة نحو منطقة القصيم ومدينة بريدة تحديدا (الفيديو).

وقبل مباراة الرائد، شارك محرز في كلّ لقاءات فريقه الأهلي في البطولة السعودية للموسم الحالي، وعددها 32 مواجهة. وخاض كلّ اللقاءات أساسيا، مع استبداله في 16 مقابلة. وسجّل 11 هدفا، كما وزّع 14 تمريرة حاسمة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والزائر نادي الرائد في ديسمبر الماضي بِالتعادل السلبي، مع مشاركة محرز وسعيود أساسيَين.