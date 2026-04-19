أمر غير مسبوق لـ “شرقي”.. وقبال هدّافا

خاض اللاعب الدولي الجزائري سمير شرقي، الأحد، لِأوّل مرّة مباراة رسمية مع نادي باريس الفرنسي، وذلك منذ قرابة خمسة أشهر خلت.
ويُشير تاريخ الـ 23 من نوفمبر الماضي، إلى موعد آخر مواجهة خاضها المدافع شرقي أساسيا بِزي نادي باريس، وكانت خارج القواعد ضد فريق ليل في البطولة الفرنسية. وحينها تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، تجدّدت أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وبالضبط في مباراة بوركينا فاسو بِتاريخ الـ 28 من ديسمبر الماضي.
وعاد سمير شرقي إلى المنافسات الرسمية في الخامس من أفريل الحالي، لكنه لعب بديلا في الدقيقة الأخيرة من عمر مواجهة المضيّف نادي لوريون في مسابقة “الليغ 1”.
وهكذا استفاد سمير شرقي من فرصة اللعب أساسيا هذه المرّة أمام نادي ماتز، في مباراة لِحساب الجولة الثلاثين من عمر البطولة الفرنسية.
وشارك مواطنه وزميله صانع الألعاب إيلان قبال أيضا أساسيا بِألوان نادي باريس، وسجّل الهدف الأخير في الدقيقة الـ 89، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في البطولة، فضلا عن امتلاك حصيلة 5 تمريرات حاسمة في هذه المنافسة وكأس فرنسا نسخة 2025- 2026.
وفاز نادي باريس بِنتيجة (1-3)، وأمسى يجمع 38 نقطة في المركز الـ 10، نظير الرتبة الـ 18 والأخيرة لِفريق ماتز الذي يملك 15 نقطة، وقد نزل رسميا إلى القسم الثاني، حيث يبتعد عن صاحب الرتبة الـ 15 نادي نيس بِفارق 14 نقطة قبل 4 جولات عن النهاية.

