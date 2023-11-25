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رياضة

أمضى ثلاثية.. بلايلي يُصرّ على المشاركة في “كان” 2024

علي بهلولي
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أمضى ثلاثية.. بلايلي يُصرّ على المشاركة في “كان” 2024
ح.م

يبدو أن اللاعب يوسف بلايلي يُصرّ على العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، عشية نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأمضى بلايلي مساء السبت ثلاثية لِمصلحة فريقه مولودية الجزائر، في مرمى المُضيّف نادي اتحاد سوف.

وبات متوسّط الميدان بلايلي يحوز رصيد 10 أهداف في بطولة الموسم الحالي، مُتصدّرا اللائحة ومُتقدّما بِفارق 6 توقيعات عن صاحب المركز الثاني، إبراهيم ديب لاعب الخطّ الأمامي لِنادي شباب قسنطينة.

ويُمكن للنّاخب الوطني جمال بلماضي أن يجلب 27 لاعبا إلى “كان” كوت ديفوار، وقد يكون بلايلي أحد أسلحة “مُحاربي الصّحراء” في هذه البطولة القارّية. عِلما أن ابن وهران غائب عن صفوف المنتخب الوطني لِخيارات فنية، منذ مواجهة النيجر بِتونس في الـ 27 من مارس الماضي. وبِالضّبط، لم يحضر بلايلي وقائع المقابلات الثماني الأخيرة لـ “الخضر”.

وفازت المولودية في الوادي بِنتيجة (3-4)، ضمن إطار مباراة لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية، أدارها حكم السّاحة رفيق عوينة.

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