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أمير قطر أول قائد يزور تركيا بعد الزلزال

الشروق أونلاين
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أمير قطر أول قائد يزور تركيا بعد الزلزال
ح.م
أمير قطر في تركيا

حلّ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد بتركيا، كأول قائد يزور البلاد بعد زلزال 6 فيفري المدمّر، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 33 ألف شخصا إلى غاية ظهر اليوم.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في قطر، فقد بحث أمير قطر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين”.

“وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية”، تضيف الوكالة.

كما جدّد الأمير تميم “تعازيه للرئيس التركي في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له تركيا مؤخرا. معربا عن مواصلة قطر تقديم كامل أوجه الدعم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة”.

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