أنا مع بقاء بيتكوفيتش مدربا… و”الخضر” في حاجة إلى رأس حربة حقيقي

المدرب عبد العالي إيريدير يكشف لـ"الشروق":

يعتبر عبد العالي إيريدير، ابن مدينة شلغوم العيد، المدرب الجزائري الوحيد الذي مرّ على المدرسة البرازيلية في أثناء فترة تكوينه ليتولى بعد ذلك تدريب العديد من الأندية العريقة في شرق البلاد أهمها مولودية قسنطينة، مولودية باتنة، اتحاد بسكرة واتحاد الشاوية الذي بلغ رفقته مشارف الربع النهائي في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي قبل أن يطير للاحتراف كمدرب في السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة قبل أن يستقر في الكرة القطرية أين كان مدربا مساعدا لكل المدربين الكبار الذين أشرفوا على المنتخب القطري خلال السنوات الأخيرة ليتم الاتصال به في كل مرة من أجل تحليل المباريات الكبيرة على عديد القنوات الجزائرية، والعربية.

قال عبد العالي إيريدير، لدى نزوله ضيفا على حصة “أوفسايد” التي يعدها ويقدمها الزميل ياسين معلومي، التي تبث مساء كل يوم جمعة على قناة “الشروق نيوز”، إن لخضر بلومي هو أحسن اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الجزائرية، مؤكدا أن المدرب الوطني بيتكوفيتش يقوم بعمل جيّد ولا يعارض أن يبقى لسنوات أخرى على رأس العارضة “للخضر”، معتبرا أن ” البريكولاج” ما زال سائدا في الكرة الجزائرية، كاشفا أن مغادرته لوفاق سطيف مؤخرا سببه أحد فقهاء الكرة الذي عمل كل ما في وسعه لإخراجه من الباب الضيق رفقة الطاقم الذي اشتغل معه…

ما يحدث في كرتنا أكثر من بريكولاج… والمشكل الإداري حطّم الأندية

وقال إيريدير عن مستوى البطولة المحلية: “ما يحدث في الكرة الجزائرية أكبر من بريكولاج… والمشكل الإداري هو الذي حطّم الأندية”، مضيفا أنه لا يعارض استقدام المدربين ورغم أنهم ليسوا من الصف الأول لكنهم يحققون نتائج إيجابية، “مشكلة المدرب المحلي هي أنه لا يطوّر نفسه، زد على ذلك أن رؤساء الأندية يفرشون بساطا أحمر للمدربين في أثناء التعاقد معهم ويحرضون الأنصار لشتمهم للتخلي عنهم وأمور أخرى بعيدة كل البعد عن الإطار الرياضي… حتى مستوى الجيل الحالي للاعبين ضعيف مقارنة بلاعبين الجيل الذهبي”.

بلومي أحسن لاعب أنجبته الكرة الجزائرية

وعن مغادرته لوفاق سطيف مؤخرا، قال ضيف “الأوفسايد”: “في الوفاق وجدنا إمكانيات كبيرة جدا وفرتها شركة “سونلغاز”، حققنا نتائج إيجابية… لكننا خرجنا من الباب الضيق، المسؤول الفني الذي تم جلبه سألني سؤالا غريبا وهو: هل تصلي أم لا… وهل تذهب لتصلي الفجر… وأسئلة أخرى غريبة… تيقنت أني لا بد أن أغادر وأترك له المكان لأنه حطّم مشروع الوفاق الكبير… لا أريد أن أخوض في الموضوع ولو أتحدث عنه شهر لن يكون كافيا في ظل ما حدث لنا… هذا الشخص لن أذكره بالاسم لكنه يعرف نفسه جيّدا أقول له فقط: “حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تلتقي الخصوم”.

وبخصوص رأيه في المنتخب الوطني، أثنى إيريدير على العمل الذي يقوم به المدرب الوطني بيتكوفيتش قائلا: “بيتكوفيتش مدرب يعرف عمله جيدا، أنا مع تجديد عقده في الفترة القادمة، لأنه حقا مدرب له كفاءة عالية، قبل كأس إفريقيا تلقى العديد من الانتقادات، لكن الحقيقة تقال أن منتخبنا تحسن كثيرا مع هذا التقني، لقد قلت مباشرة وبحكم تجربتي في عديد الأندية إنه الرجل المناسب في المكان المناسب”.

وعن اللاعبين الشبان المتواجدين في المنتخب على غرار مازة، وحاج موسى وغيرهم قال إيريدير: “عليهم إثبات نفسهم والتألق والمنافسة على مناصبهم، في حين إن عمورة بحسب رأيي، فإن المدرب يخطئ في الطريقة التي يستعمله فيها كقلب هجوم في وسط عمالقة إفريقيا، نحن بحاجة إلى رأس حربة على شاكلة بونجاح”.

وفي تحليله لمستوى الأرجنتين، الأردن، والنمسا، منافسو الخضر في المونديال قال إيريدير إنه يتمنى أن يحقق الخضر نتائج أفضل من التي حققوها سنة 2014، وهي تجاوز الدور الثاني… أنا ضد ما يقال عن مباراة النمسا أنها ثأرية، بعض اللاعبين لم يشاهدوا حتى لقاء 1982 بين المنتخبين…”.

من جهة أخرى، أشار إيريدير أن “الفاف” لم تتصل به لمساعدة الكرة الجزائرية: “لم يسبق لـ”الفاف” وأن اتصلت بي، رغم أنني وضعت ملفا على مستوى الاتحادية، فقد طلب خدماتي محمد روراوة في إحدى المرات لكنني اعتذرت لأني كنت مرتبطا بعقد مع الاتحادية القطرية، فمثلا عند تعيين الصربي رايفاتس، تمنيت لو تم مشاورتي على اعتبار أن هذا المدرب قد سبق له العمل بقطر، حتى إنني كلفت قبل تعيينه بإعداد تقرير حول طريقة عمله وشخصيته ودونت فيه أنه لا يفقه فن التواصل مع اللاعبين، كما أن فكره دفاعي محض وهو ما يتنافى ومقومات المنتخب الوطني، الذي تبقى نقطة قوته خط هجومه، وحتى مع المدرب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز، الذي أعرفه جيدا وهو مكون قبل أن يكون مدربا، زد على ذلك تعاملت مع عديد المدربين العالميين وبإمكاني مساعدة بلدي”.

في نفس السياق، تحدث إريردير عن احتكاكه بعديد المدربين الكبار على غرار تروسييه، ميتسو وغيرهم وهو الذي استفاد منهم كثيرا، من خلال العمل معهم، زد على ذلك مختلف التربصات التي أجراها في أندية عالمية، كما أكد أن لخضر بلومي بحسبه هو أحسن لاعب أنجبته الكرة الجزائرية.