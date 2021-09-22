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اقتصاد

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. أبوجا تنهي الطموح المغربي

الشروق أونلاين
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أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. أبوجا تنهي الطموح المغربي
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كشف وزير النفط النيجيري، نيمري سيلفا أن بلاده بدأت في تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز نحو الجزائر، في خطوة من المتوقع أن تضع حدا للطموح المغربي.  

وقال سيلفا، في تصريح لقناة “سي، آن بي سي عربية” رغم أن العديد من المشاكل  واجهت مشروع خط الغاز  النيجيري الجزائري، إلا أننا بدأنا في تنفيذ المشروع وبناء خط الأنبوب من الجنوب النيجيري إلى الشمال وصولا للجزائر”.

وأضاف الوزير النيجيري أن حكومته بدأت بتنفيذ بناء خط أنابيب الغاز لنقل الغاز إلى الجزائر والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول إفريقية أخرى.

وتشير التقارير إلى أن والأنبوب الذي سيمرّ من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر يستهدف نقل 30 مليار متر من الغاز النيجيري نحو أوروبا، في حين أن الأنبوب الذي يمتد بين المغرب ونيجيريا على طول 5660 كم مرورا بـ 11 دولة وبالتالي سيشكّل المشروع من الناحية التقنية الاقتصادية أكثر صعوبة من المشروع النيجيري-الجزائري”.

ومن المتوقع أن يضع الإعلان النيجيري عن خط الغاز مع الجزائر المغرب في ورطة خاصة مع توقف عقد خط الغاز الذي يربطها بالجزائر في نهاية أكتوبر القادم، بالإضافة إلى فقدان مورد آخر للطاقة بعد الإعلان عن خط الغاز الجزائري النيجيري.

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري: مدير سوناطراك يعلن انتهاء الدراسة التقنية

كشف توفيق حكار الرئيس المدير العام لسوناطراك الإثنين 13 سبتمبر الجاري، انتهاء الدراسات التقنية الخاصة بمشروع خط أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري لتموين أوروبا، والمشاورات جارية بين الدول المعنية حول الجدوى الإقتصادية لتجسيده.

وأكد حكار في فوروم الإذاعة الجزائرية، بشأن مصير المشروع، إن فكلرته قديمة وبدأت بالتعاون بين دول المنطقة وهي نيجيريا، النيجر والجزائر وهناك دراسة جدوى تقنية حول منطقة عبور الانابيب واكتملت وهي موجودة على مستوى شركات هذه البلدان.

وأوضح إن المشاورات متواصلة حول جدوى المشروع من حيث الطلب على الغاز أي أن تنفيذه يتطلب دراسة جدوى اقتصادية حول الطلب والأسعار أيضا.

مشروع مغربي مواز 

وفي خطوة نحو إجهاض مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا، أجرى ملك المغرب محمد السادس، الأحد 31 ديسمبر الماضي 2020، مباحثات هاتفية مع رئيس نيجيريا، محمد بوخاري.

وذكر بلاغ للديوان الملكي نشرته وزارة الخارجية المغربية، أن الملك محمد السادس والرئيس محمد بوخاري أعربا عن عزمهما مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا- المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

ويأتي تحرك المغرب بعد التقارب الأخير بين الجزائر ونيجيريا، والاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بمناسبة زيارة وزير الخارجية صبري بوقادوم إلى أبوجا.

وفي 2018 اتفقت الجزائر ونيجيريا على ضرورة أن يدخل خط أنبوب الغاز  لاغوس (نيجيريا) – الجزائر، والذي تم الاتفاق على إنشائه منذ الثمانينات، حيز التنفيذ.

اتفاق جزائري نيجيري لبعث مشروع أنبوب الغاز

وكان وزير الخارجية، صبري بوقادوم قد بحث في نوفمبر 2020، بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر وأبوجا مع نظيره النيجيري جيفري أونياما.

ونشر بوقادوم بمناسبة زيارته إلى نيجيريا تغريدة جاء فيها “التقيت أخي جيفري أونياما في أبوجا، وأجرينا مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس وكذا أنبوب الغاز العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية”.

من جهته أكد وزير خارجية نيجيريا خلال اللقاء تمسك بلاده بتنفيذ هذه المشاريع المشتركة مع الجزائر.

والطريق العابر للصحراء يربط 6 دول افريقية (الجزائر، مالي، النيجر، تونس، نيجيريا، التشاد) بطول 9600 كلم، حيث يمتد على محور رئيسي ينطلق من الجزائر العاصمة ليصل الى العاصمة النيجيرية لاغوس، وتتفرع عنه ثلاثة محاور اخرى تربطه بعواصم أخرى: تونس وباماكو ونجامينا.

وأما بالنسبة لكابل الألياف البصرية، فيتعلق الأمر بمشروع يخص كلا من الجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا وتشاد والذي هدفه المساهمة في توطيد العلاقات وتكثيف المبادلات و تعزيز التفاعل الاقتصادي بين البلدان.

أما أنبوب الغاز العابر للصحراء فيمتد من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية؛ ويبلغ طول الأنبوب نحو 4128 كيلومترا، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا.

وفي 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر، لإنجاز المشروع، وبعدها بأربع سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق “جوناثان غودلاك”، قرب بداية العمل بالمشروع بتكلفة 20 مليار دولار.

الرباط تدخل على الخط

ووقع جدل خلال السنوات الماضية بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء، بعد أن أطلقت المغرب ونيجيريا مشروع إنجاز الخط الإقليمي لأنابيب الغاز، في ديسمبر 2016.

ووفق ما أعلنته وسائل إعلام مغربية يمتد أنبوب الغاز المغربي على طول يناهز 5660 كم، ومن المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة.

وسيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو، وغامبيا والسينغال وموريتانيا، وتفوق تكلفة المشروع 25 مليار دولار، ويتوقع أن ينقل الأنبوب الجديد بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا.

وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، في 15 جويلية 2018 بالرباط، مراسم التوقيع على الاتفاقية، لكن المشروع اختفى بعدها من أجندة تعاون البلدين.

وقرأ مراقبون إعادة بعث المشروع بين الجزائر ونيجيريا، في سياق عزم لاغوس مسح يدها من المشروع المغربي، الذي ذكرت دراسات عدة سابقا أنه صعب التحقيق وأكثر تكلفة وتعقيدا من الخط الأول، كونه سيمر عبر قرابة عشرة دول إلى جانب الصحراء الغربية وهي إقليم متنازع عليه وعضو بالإتحاد الإفريقي وسيورط نيجيريا في صراع هي في غنى عنه.

وحسب هؤلاء المختصين، فإن مرور أنبوب عبر أراضي متنازع عليها مثل الأراضي الصحراوية، أمر مستحيل في الواقع، فضلا عن غياب أي تجربة للمغرب في مجال الصناعة الغازية كما أن وسائل إعلام مغربية وصفت المشروع بالخديعة.

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التعليقات
33
  • لحسن سطيف

    ما لم يحقق السلام التام و الدائم في منطقة الساحل ، لن يرى هذا المشروع الحيوي النافع و الجد مفيد لإقتصاد الجزائر ، النور و لن يجسد على أرض الواقع .

    9
  • نحن هنا

    لان الجزائر خارج التاريخ

    15
  • Washington DC

    الغاز النيجيري اذا مر على الجزائر فسعر الغاز الذي يباع الى اروبا يبقى السعر كما هو ... اذ اخذته المروك ستنافس الجزائر وتخفض الغاز. لكي الجزائر لا يبيع ... المروك والمخزن .. يريد لكل جهده وافكاره السيئة الخبيثة ان يكسر الجزائر فا هيهات .. الجزائر تدخلت في ليبيا تدخلت المروك تدخل الجزائر في حل في مالي تدخلت المروك مع ان مالي بعيدة كل البعد.. تدخل الجزائر في .. انا نتكلم ومتاكد ان المروك تريد ان ترى الجزائر عاجزة .. هيهات الحمد الله حررنا الصحراء الغربية ومزال نحررو اخواننا منطقة الريف المستعمرة من المخزن الطاغوت

    69
  • الصحراوي الحر

    السلام عليكم
    كما قال السفير الصحراوي في أوروبا الأخ أبي بشرايا أن المغرب يريد إنشاء مشروع أنبوب الغاز وربطه بين نيجيريا والمغرب عن طريق الويفي …
    نيجيريا أكبر أقتصاد في أفريقيا وتعرف أين مصالحها وعلاقاتها مع الجزائر تاريخية وتعلم جيدا أن الجزائر دولة ذات مصداقية ولا تقوم بأبتزاز الدول الأخرى لأتفه الأسباب وهي معروفة بجديتها وأحترامها للعقود المبرمة مع الدول الأخرى .

    102
  • تاشفين

    اللهم الف بين قلوبنا. اللهم لا تجل الشياطين يفرقون بيننا.

    121
  • med.hamoud ..

    المغرب لم يضع في حساباته مشكل الصحراء الغربية , بينما نيجيريا انتبهت لذلك ولن تغامر بتمرير أنبوب بترولي وغازي يمر بمنطقة متنازع عليها مما يتسبب حتما في تدمير الأنبوب واستحالة نجاحه واستحالة مراقبته يوميا 24/24

    111
  • محمد

    لمذا وصلت الدول العربية لهذا التشردم ألم يكون الأجدر بدولتين شقيقتين التعواون بينهما و الإتحاد ليكونا قوة دولية و تفعيل إتحاد المغرب الكبير و يستفيدو من بعضهما البعض و تستفيد الشعوب المغاربية دول العالم تكتلت و إتحدت و وصلت للقمر و نزلت و الآن تبحت الوصول إلى المريخ و (عريبان) يريدون التفرقة، العوض أن يعملو على الإنتاج و التقدم هم يريدون تعطيل تقدم جيرانهم كارثة وصلت لها هذه الأنظمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى

    140
  • كريم كريم

    الجزائر عندها خبرة كبيرة في مجال الغاز و هذا المشروع يدر أموال على نيجيريا الجزائر تأخد حقها لعبور الغاز النيجيري و تساعد جارتها على بيع الغاز بالتوفيق يا رب

    146
  • Alex

    انجاز الخط عن طريق الجزائر صعب وشبه مستحيل رغم قصره بسبب الطريق التي سيسلكها الانبوب فهي بؤرة نزاعات قبلية وجحيم ارهاب فقط الجزائر تتوهم وتعمل بسياسة رد فعل وهي سياسة الضعفاء والخاسرين فلم ولن يكون هناك خط انابيب عن كريق الجزائر ....

    -104
  • عبدالمالك

    مصنع الاسمدة لايوجد في المغرب ويريد ان يستثمرفي مصنع في نيجيريا.

    118
  • عبد الرحمان الجزائري

    نحن واحد كنت اتمنى ان نكون دولة واحدة و لكن لا حول و لا قوة الا بالله

    107
  • كماk

    لمذا مررتم الانبوب الذي يربط اسبانيا حتى اصبحت الجزائر تدفع للمغرب 300 مليون دولار سنويا،هذا هبال لانها تستعمله كاداة ضغط الان

    25
  • يوسف

    ياسي فتحي صاحب التعليق الاول،خذ امريكا و اوربا و بيتهم في دارك،نحن نقف الند للند و نرفض ان نكون وسيلة لارضاءهم

    187
  • كمال

    تثقون بافريقيا و ترون انهم ليسو دو ثقة كل يوم،هذا المشروع يسيل لعاب الغرب و المغرب كعادته ليس الا وسيلة او درج يدوسون عليه للوصل الى افريقيا وهو سوق استهلاكية مثله مثل افريقيا.والغرب لا تريد تركيا جديدة في افريقيا لتنافسهم في مطامعهم و يعلمون ان الجزائر وحش نائم و هم كل مرة يحقنوه ليبقى نائم

    139
  • ابوحسام

    المثل يقول : عاند ولا تحسد . بربكم هل لا تعرفون الإشتغال وإحترام الآخر ؟ كل واحد ربي يسهل عليه ، من استطاع أن يمرر أنبوب الغاز حتى في السماء ربي يسهل عليه .

    163
  • محمد

    مافائدة أنبوب غاز يمر عبر الجزائر التي لديها نفس المنتوج وتصدره من اجل العملة الصعبة؟

    -103
  • محلل

    أولا لم يعرف عن المغرب كدولة و أو إعلام مغربي اعترض عن أي مشروع استراتيجي جزائري له آثاره التنموية للشعب الجزائري. لكن أن ينشر ما هو غير شريف في الاقتصاد في بلد شعب شقيق فهذا إما من العنصرية النازية و أو الحقد الذي لا يجب أن تتحلى به المنابر الإعلامية الحضارية... فالمغرب له طموحات استراتيجية لبناء إقتصاد واعد و الاسواق الافريقية واعدة و الاستثمارات بالرأس المال الاجنبي سهل للاستخماد و خاصة أن للمغاربة ذراية بخيار الاستثمار و خيار للاستخماد و خيار المنفعة لكل الدول التي يمر عليها الأنبوب... لما الجزائر لا تتكثل في إطار احترام الاختلاف لاجل مستقبل مشترك واعد... هذا هو الصواب الذي سيحاكم الجميع.

    -100
  • مواطن

    و هل المشكل بين المغرب و الجزاءر و دول اخرى او بين اوروبا المستهلكة و افريقيا الممونة بالموارد الاولية. اوروبا هي اللتي تحسم في الامر. اذا اوروبا لا تريد استهلاكه ماذا تفعل المغرب و الجزاءر و نيجيريا؟
    و نجيريا تعلم ان ارتباط ايطاليا و اسبانيا بالجزاءر متوفر و أمن و مجىب و متحكم فيه تقنيا. هاذا العامل التقني هو اللذي سوف يرجح الكفة.
    لو تكلمتم على الخضروات يمكن تكون المغرب مرجحة لان عندها قاعدة قديمة متحكم فيها. اما الغاز و البترول فشيء اخر. الغاز ايس طماطم و دلاع و صابون البلدي

    145
  • رضوان

    مشروع فاشل بالنسبة للمغرب وأما الجزائر فالقنواة موجودة يبقى الربط من نيجيريا إلى الجزائر
    أما من يقول أن المغرب بوابة لإفريقيا ؟؟؟ الجزائر هي البوابة والجيران نوافذ

    99
  • شخص

    الأفراقة تعلموا الكثير من سياسات الصهاينة، إنهم يلعبون على الحبلين، من جهة يدّعون مساندة مواقف الجزائر (بما في ذلك الصحراء الغربية) لكي لا ينقطع عنهم التكوين المجاني للشباب الإفريقي في الجزائر في كل المجالات (تعليم، جيش، ...) و من جهة أخرى يقيمون قنصليات في الصحراء الغربية إرضاءاً للمخزن حتى لا تنقطع عنهم الإعانات الفرنسية و المغربية ؟

    59
  • Abdelhalim

    ه
    ليست هناك مشكلة بين الأشقاء لا حلَّ سلميا لها مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الجراح.. فقط هي الأيادي العميلة والقوى الخفية التي تعمل ليل نهار لمنعنا من إدراك ذلك.

    82
  • علي عبد الله الجزائري

    سبب الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة كلها هو الثروات ولا شيء غير الثروات
    حين نسمع ان بلد يحاول ضم ارض معينة
    فهو لا يهمه من يسكن تلك الارض بلد ما تحويه من ثروات
    سبب تدمير العراق بترول كركوك
    تدمير سوريا رفضها تمرير غاز قطر نحو اوروبا
    تدمير وتقسيم ليبيا لاجل بترولها
    تدمير اليمن بسبب الممر البحري ( باب المندب ) الذي سيسلم لاسرائيل
    والجزائر سيراد تفكيكها وتدميرها لاجل ما تملكه من غاز وبترول ومعادن
    اوروبا غير مستقلة طاقويا وتحاول بكل ما اوتيت البحث عن مصادر مستقلة
    تخلصها من الحصار الروسي في قطاع الطاقة

    70
  • MAALAL Fouad

    الله يبارك للجزائر ويزيدها من كل خير، ولا حسد، فكل ما يزيد في تطوير بلداننا فيه خير للجميع. ومن استطاع منا إنجاز شيء فالله يبارك. ما يدمرنا ويرجعنا للوراء هو التنافس السلبي بيننا. وعقلية "شوك لي نشوك لك". فلكل منا إمكانيات وقدرات في مجالات معينة، فلماذا لا نشتغل اليدفي اليد ،ونستفيدجميعها، ونتطور معا؟؟؟؟؟

    212
  • Populis

    فيما يخص الغاز حتى اوروبا لا تريد ان يمر عبر عدة دول لانها في المستقبل سوف تطلب كل دولة حصتها من الغاز. يمكن كل الكمية تستهلك قبل وصولها الى المغرب. اما فيما يخص الطريق ليس هناك الا السياحة من نوع جديد. Tourisme caravane..
    Francfurt Alger Aboudja
    وخلي الاوروبيين اصحاب المغامرات يجدون ما يناسبهم ..انا الاول اشتري R4 وعلى ربي ان اصل الى ابوجا او يجرني اوروبي..ههههه

    -79
  • محمد

    نعم خاصة الجزائر لها بنية ضخمة للغاز وربط مباشر مع أوربا إلى جانب ذلك يمكن تميعه.

    52
  • محلل

    كان هذا المشروع تقرر إنجازه مع الجزائر عندما كانت البحبوحة نفطية تسمح بإنجازه. لكن الآن كيف و بماذا و الشعب الجزائري يحاسب، حتى ولو أنجزت بديون أو استثمارات. أي ضمانة بإنجاز هذا المشروع. ربما المغرب قد يقدم ضمانات، وهو صاحب خبرة، يعرف كيف يستقطب الاستثمارات. و يعرف كيف يستعين بخبراء عالميين في الاستثمار و نفط و الغاز. أيها الناشر المغرب غبير يعرف أين يستثمر و كيف يربح و كيف يربح. عرف كيف يهيكل الخدمات في أفرقيا. و كسب ثقة شركائه. سنرى ما سيحصل في المستقبل. حتى ولو هرول السيد بوقادوم الى أبوجا.
    مؤرشف

    -17
  • عبدالله

    وما تستفيد الجزائر من هذين الاتفاقين يمر الغاز الى اوروبا عبر الجزائر وتزويد نيجريا بالانترنت والله لم نفهم شيء

    -40
  • مغربي حر

    بالتوفيق لكم اخواننا الجزائريين نفرح لكم كما نفرح لانفسنا عادي اذا مر الخط علىكم لكن اتمنى ان تستفدون انتم من البترول و تصديره الى اوربا برفعكم عدد البراميل المصدرة بمعنى خيركم مايديه غيركم .. تحيااتي

    7
  • حليم

    الجزائر نيجيريا و جنوب افريقيا هم القلب النابض و الرئيس الفعلي و المحرك لافريقيا هم من يتحكمون بافريقيا و كلمتهم المسموعة اما في الشرق اثيوبيا يعني الجزائر نيجيريا جنوب افريقيا و اثيوبيا هم القوة الفعالة في افريقيا

    -42
  • ديار الغربة

    ديون المخرب فاقت 100 مليار دولار
    البلد كله رهينة الديون
    داروها بيه الرأس مالية الصهيونية هو في قبضتهم و يطبق أي سياسة يريدونها هم ..و لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    كيف يقبل برهن البلد بشعبها و مواردها من أجل البقاء على العرش ..لكن التغيير آت لا مقال و لن يسكت الشعب

    -42
  • said

    comme l'industrie automobile en algerie, la plus compettitive, le plus grand marchè de la region, le pays le plus riche de la region, le pays le plus riche en compètences, le pays continent, le pays de la revolution que l'humanitè n'a jamais vu de similaire.......

    -40
  • مجرد راي

    نتمنى ذلك، و العكس لا يخدم اجندة الجزائر المستقبلية

    77
  • Fethi

    مشروع الغاز الذي يربط المغرب بنيجيريا هو مشروع عالمي يدعمه الاتحاد الاوروبي و امريكا ماليا و معنويا...خصوصا ان موقع المملكة المغربية يعد استرتيجيا بحكم انها بوابة افريقيا...بالنسبة للجزاءر يعتبر غاز نيجيريا منافسا لها...انا لا افهم كيف لدولة مثل الجزاءر تصدر الغاز و تقوم بتصدير غاز آخر؟؟؟؟؟؟؟؟

    35

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