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رياضة
إضافة إلى نادي نيس الفرنسي

أندية ألمانية وإيطالية تريد جوان حجام

ع.ع
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أندية ألمانية وإيطالية تريد جوان حجام

يعرف الميركاتو الصيفي الخاص باللاعبين الجزائريين، تحركات قوية في أيامه الأولى، بعد أن حسمت العديد من الأسماء مستقبلها في انتظار أخرى، على غرار الظهير الأيسر لنادي نانت الفرنسي، جوان حجام.

ووفقاً لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن أندية إيطالية وكذلك ألمانية، على غرار باير ليفركوزن الذي يقوده نجم ريال مدريد السابق تشابي ألونسو وأيضاً شتوتغارت، مهتمة بضم اللاعب جوان حجام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضاف المصدر نفسه، أن نادي نيس الفرنسي مهتم كذلك بضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 سنة، لكن رغبته الأولى هي مغادرة فرنسا، خاصة بعد ما تعرّض له في شهر رمضان المبارك، عندما جرى إبعاده لبعض المباريات من قبل مدربه السابق في نانت، أنطوان كومبواريه، بسبب تمسّكه بتأدية هذه الفريضة الدينية.

وانضم حجام إلى نادي نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من راسينغ باريس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسية، حيث لعب بقميص فريق “الكناري” 13 مباراة قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، كما ساهم في بقاء الفريق ضمن دوري الكبار.

جدير بالذكر أن حجام التحق في الساعات الماضية بمعسكر المنتخب الجزائري في مركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة، تحضيراً لمباراتي أوغندا وتونس، ومن بعد ذلك قد يشهد مستقبل اللاعب الشاب تطورات جديدة.

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