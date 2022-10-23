أندية جديدة تتسابق لضم رامز زروقي

إدارة تفينتي رخصت له بالرحيل الصيف المقبل

يواصل الدولي الجزائري رامز زروقي لاعب تفينتي الهولندي، على اهتمام عدة أندية للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023، وهو الذي كان قريبا من الرحيل الصيف المقبل نحو نادي فينورد لولا تمسك إدارة تفينتي بخدماته، الأمر الذي أثر على معنويات نجم “الخضر”، على اعتبار أنه كان يطمح لخوض تجربة أحسن.

وطلب الإعلامي الهولندي لارس فان إيغدن من إدارة أجاكس أمستردام، بحث إمكانية التعاقد مع رامز زروقي في الصيف المقبل، وأوضح في تصريحات نقلها موقع “تفينتي إنسايت” الهولندي، أن رامز زروقي سيكون أفضل لاعب متاح لأجاكس في السوق، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعب المكسيكي إيدسون ألفاريز، المطلوب من تشيلسي الإنجليزي، وقال في هذا الصدد إن “تشيلسي يسعى لضم ألفاريز، ومن وجهة نظري رامز زروقي هو اللاعب الأنسب لتعويضه، وأجاكس سيمتلك السيولة المالية اللازمة لشراء عقده من تفينتي”، وواصل في نفس السياق بقوله: “على أجاكس أن يشتري عقد زروقي قبل أن يلتحق الأخير بصفوف فينورد روتردام، الذي يسعى لضمه منذ صيف 2022″، وأضاف: “رامز يمتلك مؤهلات كبيرة وعرف كيفية التعامل مع الكرة في أجاكس أمستردام، أي أنه سيعود للمدرسة التي تعلم فيها أبجديات اللعبة”، وختم بقوله: “لم يتمكن من فرض نفسه مع أجاكس سابقا، لأنه لم يكن يمتلك الاندفاع البدني، ولا يسترجع الكرة كثيرا، بجانب أنه كان نحيفا، ولكن هذه الأمور تغيرت تماما”.

يذكر أن رامز زروقي مدد عقده منذ عدة أشهر مع تفينتي حتى صيف 2024، ولكنه عازم على تغيير ناديه بعد نهاية الموسم الحالي، وفي حال الانتقال إلى أجاكس، فإن زروقي سيلعب في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مشواره، باعتبار أن الفريق دائم المشاركة في البطولة، وبالإضافة إلى أجاكس، فإن نادي فينورد لا زال مهتما بدوره بضم نجم “الخضر”، حيث قالت العديد من المصادر الإعلامية الهولندية إن إدارة فينورد تستعد لتقديم عرض مغر الصيف المقبل لضم زروقي.