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رياضة
بعد فسخ عقده مع نادي أم صلال القطري

أندي ديلور في طريقه إلى نادي أجاكسيو الفرنسي

ع. ع
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أندي ديلور في طريقه إلى نادي أجاكسيو الفرنسي

أكدت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن اللاعب الدولي السابق أندي ديلور في طريقه للعودة إلى البطولة الفرنسية من بوابة نادي أجاكسيو الفرنسي، علما أنه كان فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الفريق المنافس في دوري نجوم قطر.

وكان المهاجم صاحب الـ32 عامًا انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لنادي أم صلال القطري في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 30 جوان 2025، ونشر أم صلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، رسالة إلى أندي ديلور جاء فيها: “شكرًا لك على كل ما قدّمته، نتمنى لك التوفيق”.

وبحسب جريدة “ليكيب” الفرنسية، فإن المشاكل الشخصية التي يواجهها اللاعب هي “عائلية محضة”، والعودة إلى فرنسا ستكون الحل المناسب له، حيث يتواجد بطل إفريقيا 2019 حاليًا في مدينة أجاكسيو، ويتدرب مع الفريق بهدف التوقيع مع النادي الفرنسي قريبًا.

ويلعب نادي أجاكسيو، الذي من المنتظر أن يلعب له الدولي الجزائري في الرابطة الثانية في البطولة الفرنسية ويحتل المرتبة السادسة في الترتيب العام بـ36 نقطة وبفارق عشر نقاط عن صاحب مقدمة الترتيب نادي أوكسير الفرنسي، الذي لعب له الدوليين الجزائريين السابقين موسى صايب وعبد الحفيظ تاسفاوت في عهد المدرب قيرو.

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