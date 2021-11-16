أنصار “الخضر” يتوافدون بقوة على ملعب تشاكر ويصنعون أجواء رائعة

شرعت الجماهير في التوافد إلى ملعب تشاكر بالبليدة، منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، تحسبا لمؤازرة “المحاربين” في مباراتهم الحاسمة أمام بوركينافسو.

وفتحت الأبواب ساعات طويلة قبل موعد المباراة، حتى يتمكن الأنصار من دخول الملعب في ظروف جيدة وتفاديا لأي فوضى.

وتجري عملية دخول الأنصار في ظل تنظيم جيد، ووفقا للإجراءات الصحية المعلن عنها، من قبل وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وستعرف مدرجات ملعب تشاكر، حضورا لأنصار “الخضر” من كل ولايات الوطن، حيث فضّل الكثير من المناصرين القادمين من ولايات بعيدة، قضاء ليلة اللقاء، في مدينة البليدة، حتى يكونوا في الموعد.

وينتظر من الأنصار المقدر عددهم بـ14 ألف مناصر، أن يقدموا الدعم المعنوي اللازم لتشكيلة “الخضر”، طيلة فترات المباراة، ودفع رفقاء محرز لتحقيق الفوز على بوركينافاسو من أجل التأهل إلى المباراة الفاصلة.

وعبّر الأنصار المتنقلون إلى ملعب تشاكر عن تفاؤلهم الكبير، بقدرة أشبال بلماضي، على تحقيق الفوز بالنتيجة والآداء على منتخب الخيول، والمرور إلى الدور الأخير من تصفيات المونديال.