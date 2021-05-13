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رياضة
في مباراة للبطولة المحلية

أنصار السلتيك الأسكتلندي يتعاطفون مع الفلسطينيين

علي بهلولي
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أنصار السلتيك الأسكتلندي يتعاطفون مع الفلسطينيين

تزيّنت مدرجات ملعب “سلتيك بارك” التابع لِنادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي بِالعلم الفلسطيني، سهرة الأربعاء.

حدث ذلك خلال مباراة فريق سلتيك غلاسكو والضيف نادي سانت جونستون، لِحساب الجولة الـ 37 من عمر بطولة اسكتلندا.

وفي غياب الجمهور بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”، برز العلم الفلسطيني بِقوّة في مدرجات ملعب “سلتيك بارك”.

ويُعهد عن جماهير نادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي دعمهم للقضية الفلسطينية العادلة، وتنديدهم بِجرائم الإرهاب الصهيوني النّذل.

هذا ودعا أنصار سلتيك غلاسكو الأسكتلندي كلّ عشّاق الفريق وأيضا مواطنيهم، للنزول إلى الشوارع، ابتداءً من الخميس وإلى غاية الأحد المُقبل. تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأعزل، و”وخز” المجتمع الدولي من أجل وضع حدّ لِهمجية الإرهاب الصهيوني.
ويُشير تاريخ السبت الـ 15 من ماي الحالي إلى الذكرى المشؤومة، لانتهاء الانتداب البريطاني لِفلسطين في اليوم ذاته من سنة 1948، وتسليمها للمحتلّ الصهيوني.

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