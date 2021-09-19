أهلي طرابلس يضم محمد الطبال

ميركاتو

أعلن الأهلي طرابلس الليبي، ضم اللاعب الدولي محمـد الطبال قادما من شبيبة القبائل الجزائري.

ويعتبر الطبال من أبرز اللاعبين في ليبيا، حيث سبق أن لعب للاتحاد، ومن ثم انضم لصفوف شبيبة القبائل، في نوفمبر 2019، بموجب عقد يمتد لثلاثة أعوام. وخاض النجم الليبي أكثر من 50 مباراة بقميص الفريق الجزائري، وسجل معه 8 أهداف. كما توج الطبال بكأس الرابطة الجزائرية عام 2021، بعدما تغلب شبيبة القبائل بصعوبة على شباب نجم مقرة (4-1) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

شبيبة القبائل في حاجة إلى مدافعين

قال المدرب الجديد لشبيبة القبائل سطمبولي إنه في حاجة إلى مدافعين أيمن وأيسر لاعتبار أن النادي يعاني كثيرا بعد رحيل عديد اللاعبين. وحسب بعض المصادر فإن الإدارة تريد خدمات ظهيري بارادو الدوليين حمزة موالي وأيمن بوقرة.

اتحاد العاصمة في تربص بمستغانم

برمج الطاقم الفني لاتحاد العاصمة تربص مغلق في ولاية مستغانم من 19 سبتمبر إلى غاية 29 سبتمبر، ومن المنتظر أن يبحث الفريق على لقاءات تحضيرية مع أندية الجهة الغربية، وبطلب من المدرب لافان فقد تم استدعاء ثنائي الرديف عثماني وأيت الحاج للالتحاق بتدريبات الأكابر حسب الموقع الرسمي للفريق.

المحضر البدني يلتحق باليعقوبي

التحق المحضر البدني التونسي محمد رفقي بن محمد الوسلاتي بزميله المدرب الرئيسي لشبيبة الساورة قيس اليعقوبي، علما أن الفريق يتدرب ببشار في انتظار الدخول في تربص بالعاصمة، وضم الفريق عددا من اللاعبين على غرار

الحارس حاجي بلطرش، أسامة سعادي، اسماعيل ويس، ومحمد ملال بن عمر.

المولودية تبحث عن لاعبين لتحسين بعض المراكز

قال المدرب الجديد للمولودية خالد بن يحي إن الفريق استقدم لاعبين شبان. “الميركاتو ما يزال مفتوحا، وسنجلب لاعبين اثنين لهما خبرة في سن 26-28 لتحسين بعض المراكز”. وقال أيضا “تكوين فريق ليس في الأندية الكبرى مثل المولودية، لأن الجمهور لا يصبر على التشبيب. وبالنسبة لي لا فرق بين لاعب صغير أو كبير إلا في الميدان”. كما كشف بن يحي أنه يعرف التشكيلة الخضراء والحمراء جيدا، كونه كان متابعا لها خلال الأشهر الماضية، سيما خلال مشاركتها في رابطة الأبطال للمولودية.