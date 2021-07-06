أواسط “الخضر” يخسرون النهائي العربي

خسر المنتخب الوطني أواسط لِكرة القدم مساء الثلاثاء، نهائي منافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وانهزم أواسط “الخضر” بِنتيجة هدفَين لِهدف أمام نظرائهم السعوديين.

واحتضن ملعب “30 جوان” بِالعاصمة المصرية القاهرة أطوار هذه المباراة النهائية، تحت إدارة تحكيم إماراتي.

وسجّل هدف المنتخب الوطني أواسط مهاجم نادي البارادو عادل بولبينة في الدقيقة الـ 54. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى نبيل الوناس حامي عرين صغار “محارب الصحراء”، بِهدفَين من اللاعبَين السعوديَين: مصعب الجوير في الدقيقة الـ 3، ومحمد بكر في الدقيقة الـ 77.

وقبل إجراء النهائي، أقدم الاتحاد العربي لكرة القدم على نقل المباراة من ملعب القاهرة الدولي إلى ميدان “30 جوان”، الذي احتضن مقابلتَين لِمنتخب السعودية في دور المجموعات. فضلا عن تقديم اللقاء إلى الساعة الخامسة مساءً، بعدما كان مُبرمجا على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت المصري. عِلما أن الاتحاد العربي لكرة القدم يرأسه السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. هذا دون إغفال برمجة النهائي في أجواء “صحراوية جهنّمية” تُعادل 37 درجة، بِشهادة الهيئة المنظّمة.

ومهما يكن، فإن المنتخب الوطني الجزائري أواسط اصطاد أكثر من عصفور، فمثلا ربح فريقا مستقبليا سيُغذّي أكابر “الخضر”. كما نجح الناخب الوطني محمد لاسات في صهر لاعبين شباب مغتربين وزملاء لهم محليين، في بوتقة واحدة. عِلما أن المحترفين بِالخارج – وعددهم 16 لاعبا من أصل 26 كرويا – غير مُتعوّدين على أجواء وميادين القارة السمراء، كما اكتفوا بِتربّصَين قصيرَين بِالجزائر قبل السفرية المصرية.