أوامر باقتناء تجهيزات رياضية لفائدة مدارس الوطن

لدعم قرار الرئيس القاضي بتوظيف 12 ألف أستاذ في الاختصاص

ستشرع المصالح المختصة بالولايات في إطلاق استشارات من أجل اقتناء تجهيزات رياضية لفائدة المدارس الابتدائية، وذلك بغية تمكين تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي من ممارسة مادة التربية البدنية والرياضية في ظروف جيّدة، وكذا لكي يتسنى لأساتذة الاختصاص من ممارسة مهامهم على أكمل وجه، خاصة بعد التجسيد الفعلي لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضي بتوظيف 12 ألف أستاذ لتأطير الرياضة المدرسية.

وقصد وضع كافة الوسائل المادية تحت تصرف أزيد من 25 ألف مدرسة ابتدائية، والتي تسمح بتوفير أحسن الظروف لإنجاح “الرياضة المدرسية” بمرحلة تعد قاعدية لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، فقد بادرت بعض الولايات من خلال مديرياتها للإدارة المحلية، بإطلاق استشارات قانونية من أجل اقتناء تجهيزات رياضية، لفائدة ثلاث فئات ويتعلق الأمر بالمنتجين والموزعين والمستوردين، الذين يتوفرون على القدرات التقنية والمالية والقانونية المطابقة للتشريع الجزائري، مع إلزامية تقديم ملفات الترشّح وعرض مادي وآخر تقني، وحضور جلسة فتح الأظرفة.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قرار الرئيس تبون الذي أقر بضرورة استحداث الأستاذ المتخصص بمرحلة التعليم الابتدائي، بإسناد تدريس مادة التربية البدنية والرياضية للأساتذة الحاملين لشهادات جامعية في التخصص، وهو الإجراء الذي ترجم على أرض الواقع عن طريق توظيف 12 ألف أستاذ لتأطير المادة، والذين تم توزيعهم بشكل عادل ومتوازن على كافة مدارس الوطن.

وأكدت ذات المصادر على أن توظيف الأستاذ المتخصص قد ساهم في تقليص الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة مادة اللغة العربية، والذين تم إعفاؤهم من تأدية عديد المهام غير البيداغوجية التي ظلوا يؤدونها طيلة سنوات، وقد تسبّبت في إرهاقهم، مما أثّر سلبا على تمدرس التلاميذ. ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد اعتمدت على “النظام الرقمي” بشكل حصري في تجسيد مختلف العمليات المرتبطة بالتوظيف التعاقدي للأساتذة، خاصة في مادتي التربية البدنية والرياضية والإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، وذلك قصد وضع حد للمحاباة والمحسوبية ووقف التلاعب بالمناصب المالية، في حين تم تفعيل عدة معايير في تعيين الأساتذة الجدد، ويتعلق الأمر بالجوارية “البلدية محل تواجد المنصب المالي”، أقدمية الشهادة الجامعية “المؤهل العلمي”، السن، والخبرة المهنية المكتسبة، إن توفرت، لتحقيق الهدف المبتغى وهو منح لكل ذي حق حقه كاملا.