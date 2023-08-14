أوروبا تستقبل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين منذ 2016

أحصت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود أكثر من 176 ألف مهاجرا غير شرعيا، حاولوا دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023.

وجاء في تقرير للوكالة صدر يوم الإثنين، إن عدد المهاجرين العابرين بطرق غير شرعية هذا العام، يعتبر الأعلى منذ الفترة الممتدة بين جانفي وجويلية من عام 2016.

كما رصدت الوكالة نحو 24700 مهاجرا غير شرعي على حدود الاتحاد في شهر جويلية الماضي وحده. بزيادة نسبتها 19 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وتستحوذ المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط على العدد الأعلى من المهاجرين العابرين بـ89074 شخصا. يأتي معظمهم على متن قوارب من سواحل تونس وليبيا.